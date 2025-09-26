Publicaron la lista completa de hinchas de Independiente que no podrán ingresar a las canchas tras los incidentes

Los incidentes tuvieron lugar el 20 de agosto en el estadio de Avellaneda (AP Foto/Gustavo Garello)

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este viernes el extenso listado de hinchas de Independiente que no podrá ingresar a eventos deportivos por tiempo indeterminado, tras los graves incidentes de violencia registrados en un partido de Copa Sudamericana.

Pese a que a inicios de septiembre la cartera ya había adelantado la decisión, la medida se hizo efectiva mediante la publicación en Boletín Oficial de la Resolución 1150/2025. La normativa refiere exclusivamente a los hechos cometidos en el estadio de Avellaneda el pasado 20 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile. El enfrentamiento fue de tal magnitud que varias personas terminaron con heridas de gravedad que demandaron atención hospitalaria, cientos hinchas detenidos, y la descalificación del Rojo de la Sudamericana por parte de la Conmebol. A esto se sumó la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, por parte de la Justicia.

De acuerdo con lo reportado por la transmisión de DSports, aficionados chilenos forzaron el acceso a un cuarto de limpieza, causaron destrozos en los baños, arrancaron asientos y con estos elementos improvisaron proyectiles, sumando también palos de escoba y botellas. Con estos objetos, agredieron de manera constante a simpatizantes de Independiente, ubicados en las bandejas inferiores durante toda la primera mitad del partido. Además, incendiaron butacas y arrojaron bombas de estruendo.

La imagen de un hincha de la U de Chile ensangrentado tras ser golpeado (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El inicio de la segunda parte se pospuso porque, después de varios anuncios por altavoces, la Policía ingresó a la tribuna con el objetivo de desalojar el sector visitante. En el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini se escuchó: “Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”. Una vez controlados los disturbios, el partido continuó. Sin embargo, a los pocos minutos, el árbitro interrumpió el cotejo, ya que algunos individuos invadieron el campo de juego, varios de ellos con heridas ocasionadas por las agresiones de los simpatizantes del equipo chileno.

En ese contexto, los visitantes fueron rodeados, golpeados y despojados de sus pertenencias. Algunos quedaron visiblemente ensangrentados y otros tendidos sobre los asientos. Un hincha incluso cayó desde la tribuna. Esto llevó a la suspensión del encuentro.

Ante los hechos, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires desarrolló tareas de análisis e identificación sobre material fílmico y cámaras de seguridad del estadio. El resultado de ese trabajo permitió identificar a 38 personas como las principales responsables de los ataques.

La barra de la U tiró piedras a los palcos de la cancha (AP Photo/Gustavo Garello)

La lista quedó conformada por las siguientes personas: Mario Nadalich, Roberto Ilesca, Cristian Alberto Ray, Ricardo Nadalich, Tomás Suppo, Lucas Rodríguez, Carlos Arecco, Néstor Berjano, Gustavo Orrellano, Javier Martínez, Marcelo Ale, Gabriel Varela, Alan Espíndola, Gabriel Álvarez, Javier Reyes, Emanuel De Lucía, José Rodríguez, César Centeno, Leonardo Sosa, Carlos Nadalich. También está Santiago Fernández, Pablo Quetglas, Alejandro Romero, Diego Salva, Roberto Farfán, Simón Jordan, Walter Monastra, Juan Sartini, Leonardo González, Ángel Arecco, Alejandro Gómez, Mauro Romero Avendaño, Gerardo Aceval, Fabricio Ferreyra, Fernando De los Santos, Antonio López, Edgardo Martínez, Mario Valdez Alvarenga y Leandro Suárez.

La Agencia provincial dictó, tras los incidentes, una primera resolución que prohibió preventivamente la presencia de todos estos individuos en espectáculos deportivos, medida ahora extendida a nivel federal mediante la disposición de la cartera de seguridad dirigida por Patricia Bullrich. Así, a través de la normativa, la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos “estima conveniente la aplicación de la figura de “Restricción De Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo, en todo el territorio nacional a la totalidad de los individuos señalados anteriormente por Tiempo Indeterminado“.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 4 de Avellaneda, dirigida por Mariano Zitto, mantiene activa una investigación por “atentado, resistencia a la autoridad agravada”, además de otras pesquisas penales vinculadas a la pluralidad de víctimas atendidas tras los incidentes.

Además, según pudo saber este medio, también se iba a avanzar en lo que tiene que ver con las cuestiones relativas al operativo de seguridad tanto dentro como afuera del estadio. “Por qué pasó todo esto, por qué se metieron en la tribuna visitante, qué responsabilidades hay del club, qué responsabilidades puede llegar a haber también de las autoridades de prevención policiales...”, indicaron a Infobae.