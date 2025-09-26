Deportes

Ousmane Dembélé reveló el gesto que tuvo Lionel Messi minutos después de ganar el Balón de Oro

El astro de la selección argentina le envió un mensaje de felicitación a su ex compañero en Barcelona por la obtención del galardón en Francia

La Pulga felicitó al nuevo dueño del galardón

La ceremonia del Balón de Oro continúa dejando varias repercusiones después de que Ousmane Dembélé se llevó el preciado galardón frente al joven maravilla del Barcelona, Lamine Yamal. El futbolista del París Saint-Germain (PSG) tuvo una gran temporada, en la que resaltó por ganar la UEFA Champions League, y en su discurso ganador mencionó a Lionel Messi como una de sus máximas influencias para ser el jugador que es hoy en día. La figura del rosarino también sobrevoló la entrevista que saldrá este sábado en la revista France Football, organizadora del premio.

El diario galo L’Équipe accedió a un anticipo de la nota que saldrá publicada durante el fin de semana. En la grabación volcada al portal del periódico se muestra al jugador sentado en un sillón siendo entrevistado por el periodista Thomas Simon, quien le preguntó: “¿Cuál fue el primer mensaje de felicitación que recibiste? Un mensaje que te haya gustado especialmente...”. Inmediatamente, Dembélé lo interrumpió para mencionar al campeón del mundo con la selección argentina: “Fue Lionel Messi quien me envió un mensaje directo”.

Vale destacar que el extremo derecho de 28 años compartió cancha con Leo en 95 oportunidades, todas ellas vistiendo la camiseta del Barcelona. En ese lapso registraron 15 participaciones conjuntas en goles, siendo asistidores de cada uno o anotadores entre las temporadas 2017/18 y 2020/21. No coincidieron en el PSG por cuestión de semanas porque el atacante llegó al mismo tiempo que se fue la Pulga. Además, también lo enfrentó en dos oportunidades: derrota con Francia en la final del Mundial de Qatar y victoria 4-0 en los octavos de final del Mundial de Clubes contra Inter Miami.

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé,
Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, los ganadores del Balón de Oro femenino y masculino

Luego de ser nombrado por Ronaldinho Gaúcho, el ex futbolista del Rennes y Borussia Dortmund subió al escenario a recibir el Balón de Oro y destacó la importancia que tuvo el paso por el Blaugrana en su carrera: “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”. Horas más tarde, el 10 le dejó un comentario en una publicación de Instagram: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”.

Incluso, el Mosquito reveló el consejo que le dio Leo durante una entrevista con la revista Four Four Two: “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”. Barcelona desembolsó 135 millones de euros (casi USD 160 millones) por su fichaje, pero nunca se consolidó en el equipo por sus constantes lesiones musculares (que trajeron aparejadas críticas a su dieta y poco cuidado de su físico). Lo vendió a mediados de 2023 por 50 millones de euros (USD 58 millones) al PSG.

De igual manera, el oriundo de la comuna francesa de Vernon dejó un buen recuerdo entre sus compañeros y también recibió mensajes de Xavi Hernández y Luis Suárez, este último actual compañero de Messi en Inter Miami. “Estaban contentos”, señaló. Además, también recibió felicitaciones al interior del cuadro parisino: “Me han enviado mensajes. Achraf Hakimi, el entrenador (Luis Enrique), Luis Campos (consejero deportivo), todos ellos”.

El futbolista francés recordó el mejor gol de su carrera después de ganar el preciado galardón

Por último, le extendieron una consulta que derivó rápidamente a un recuerdo con el Blaugrana. “Si tuvieras que comparar este Balón de Oro con una jugada...”, lo interrogó Simon y Ousmane Dembélé llevó su cabeza al 11 de diciembre de 2018 en un empate 1-1 de los culés sobre Tottenham por el Grupo B de la Champions League.

“Presioné al rival, perdió un poco el equilibrio. Recuperé el balón y entonces, se formó un dos contra uno. Dije: ‘Voy solo’. Empujé el balón, aceleré y vi al jugador, al defensa, que venía como loco a entrar. Lo enganché y marqué. Es prácticamente el Balón de Oro”, sentenció sobre el tanto que abrió la cuenta en el Camp Nou y Lucas Moura puso tablas para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Ousmane Dembélé le sacó 321 puntos de diferencia en la votación a Lamine Yamal después de recolectar 1380 unidades frente a las 1059 del jugador de 18 años. Tercero quedó Vitinha con 703; Mohamed Salah, cuarto con 657; Raphinha, quinto con 620.

