El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro

El jugador del PSG obtuvo el trofeo a mejor jugador del mundo y en su discurso le agradeció al argentino. La respuesta de La Pulga en las redes sociales

El reconocimiento de Ousmane Dembélé a Lionel Messi tras recibir el Balón de Oro 2025 marcó uno de los momentos más destacados de la gala celebrada en París. El delantero francés, que alcanzó la cima de su carrera al conquistar la UEFA Champions League con el PSG y superar en la votación al español Lamine Yamal, no solo celebró su consagración individual, sino que también dedicó palabras de gratitud a quienes influyeron en su desarrollo profesional.

Durante su discurso en el escenario, Dembélé subrayó la importancia de su paso por el FC Barcelona y la influencia de figuras como Andrés Iniesta y, especialmente, Lionel Messi. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, afirmó el atacante francés.

La respuesta de Messi no se hizo esperar. Horas después de la ceremonia, el astro argentino, desde Miami, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a su excompañero. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió Messi en un comentario que rápidamente se viralizó.

Messi felicitó a Dembélé por
Messi felicitó a Dembélé por el Balón de Oro

El vínculo entre ambos futbolistas se forjó durante la etapa de Dembélé en el Barcelona, donde compartieron vestuario en 95 partidos oficiales. En una entrevista con Four Four Two, el francés reconoció el impacto que tuvo Messi en su carrera, destacando la relevancia de sus consejos para su crecimiento profesional. “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, relató Dembélé.

El propio Dembélé recordó en su discurso de agradecimiento la etapa difícil que atravesó en el club catalán, marcada por lesiones musculares y cuestionamientos sobre su continuidad. “He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, expresó el delantero.

El futbolista del PSG también extendió su gratitud a todos los clubes en los que militó, mencionando al Stade Rennes, Borussia Dortmund y, en particular, al Barcelona, al que definió como el club de sus sueños. “Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”, manifestó Dembélé en la gala.

El resurgimiento de Dembélé en el PSG bajo la dirección de Luis Enrique ha sido notorio. Tras superar un inicio de carrera plagado de lesiones y críticas, el delantero logró estabilidad y protagonismo, conquistando títulos como la Ligue 1 y la UEFA Champions League, lo que culminó en la obtención del Balón de Oro 2025.

El posteo de Dembélé a
El posteo de Dembélé a Messi (Instagram)

El reencuentro entre Dembélé y Messi tuvo un capítulo especial el 29 de junio, cuando el PSG venció 4-0 al Inter Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes en Atlanta. Tras el partido, ambos futbolistas se fotografiaron juntos y el francés compartió el momento en su perfil de X, acompañado de un mensaje: “Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiempos… Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes”.

Además, Dembélé se llevó la camiseta y los botines que utilizó Messi en ese encuentro, y expresó su satisfacción por reencontrarse con otros ex compañeros como Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets, Javier Mascherano e incluso Pepe. “Muy bien, me alegra haber visto a Messi, Jordi Alba, Suárez, Busquets, Mascherano e incluso a Pepe, a quien conozco. Es un placer haberlos encontrado de nuevo”, declaró en conferencia de prensa.

deportes-internacionaldeportes-argentinaDembéléLionel MessiPSGBalón de Oro

