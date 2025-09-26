El show de Cristiano Ronaldo en la victoria de Al Nassr: un tanto “de arremetida” y su batalla con Messi por los 1000 goles

El club saudí quedó en la cima del torneo local

Luego de perderse el último partido de Al Nassr, Cristiano Ronaldo regresó a pura máquina con una nueva actuación clave para vencer 2-0 al Al Ittihad de Karim Benzema (fue titular) y quedar como único líder de la Saudi Pro League. El delantero le bajó la persiana al resultado con uno de sus goles después de que Sadio Mané abrió la cuenta en el King Abdullah Sports City de Yeda y sigue tachando casilleros para ser el primer jugador del mundo en alcanzar los 1000 tantos de manera oficial.

La celebración del portugués llegó a los 34 minutos del primer tiempo. La acción migró desde la banda derecha a la izquierda, CR7 buscó sorprender con un remate a distancia bloqueado por la defensa rival y el balón le quedó al propio Mané, quien se tomó su tiempo para decidir el próximo movimiento. Esos segundos le fueron suficientes a Cristiano para realizar un pique corto y atacar el centro enviado por el senegalés a la carrera. Su cabezazo a quemarropa dejó sin chances al arquero Predrag Rajković. Esa jugada selló el 2-0, luego de que Sadio festejó el 1-0 tras una impecable volea en el área.

Así las cosas, el atacante de 40 años alcanzó los 946 gritos (y 258 asistencias) en 1289 compromisos y quedó a 54 celebraciones de registrar los 1000 en su carrera. En los últimos días pudo achicar más la brecha, pero descansó en el partido de este martes con goleada 4-0 sobre Jeddah Club por los 16avos de la Copa del Rey de Campeones. Su entrenador, Jorge Jesus, lo llevó al banco, pero evitó meterlo con el marcador definido. En octavos de final se volverá a ver las caras con Al Ittihad.

Uno de los que no se quiso perder su gran labor fue un ex compañero en el Manchester United, ya que Rio Ferdinand se encontró en el campo de juego con Cristiano. Los dos cruzaron un breve diálogo antes de despedirse de manera calurosa. El ex zaguero central de los Diablos Rojos es uno de los jugadores con los que más compartió una cancha, ya que coincidieron en 221 ocasiones entre las temporadas 2003/04 y 2008/09.

Ambos coincidieron en un partido de Al Nassr después de ser compañeros en Manchester United

Cristiano Ronaldo estiró su diferencia con Lionel Messi en busca de perpetuarse como el máximo goleador en la historia de este deporte. El capitán de Inter Miami, que viene de meter un doblete en el 4-0 al New York City por la MLS, acumula 884 gritos y 392 pases gol en 1124 partidos oficiales. Está a 16 anotaciones de redondear los 900 tantos como futbolista profesional, suma 1275 intervenciones clave para anotar en su trayectoria profesional y quedó a 62 de alcanzar al Bicho en la cima de artilleros. Juega este sábado desde las 17:30 (hora argentina) contra Toronto.

Actualmente, Cristiano Ronaldo es el segundo futbolista más anotador del torneo local con 4 goles, por detrás de su compañero en Al Nassr, João Félix (5). Ambos reúnen 9 de las 14 celebraciones de su equipo, que posee la marca goleadora más alta del certamen y son el cuadro menos vencido con un solo gol recibido por Al Riyadh en el 5-1 de la jornada pasada. Son líderes con 12 puntos al cabo de cuatro presentaciones y sus escoltas son Al Ittihad y Al Taawon (9).

El futbolista luso podría regresar a las canchas este miércoles desde las 15:15 (hora argentina) ante Al-Zawraa en Irak por el segundo partido de la AFC Champions League Two, una competición similar a la Copa Sudamericana y la Europa League en el fútbol mundial. Sería su debut porque sus compañeros no necesitaron de su presencia para vencer 5-0 al FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán en el debut por el Grupo D de la competición, que también integra Goa, de la India.