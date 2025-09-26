El categórico análisis de Astrada sobre la eliminación de River en la Copa Libertadores: “Hay ciclos terminados”

El análisis de Leonardo Astrada sobre la eliminación de River

River Plate quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras y Leonardo Astrada fue categórico al enumerar las causas de la derrota en Sao Paulo por 3 a 1.

El exjugador y DT del equipo compartió su visión sobre el presente del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo durante su participación en el programa ESPN F90, donde analizó las causas del traspié y el futuro inmediato del club.

Astrada, quien fue parte fundamental del Millonario como volante central entre 1989 y 2003 y conquistó 10 títulos con la institución, incluida la Libertadores de 1996, no ocultó su decepción por el rendimiento del equipo: "Esta me la veía venir, River no encontró un funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que River llegara más lejos, pero por lo futbolístico y lo que se veía del equipo, me la veía venir".

Leonardo Astrada tuvo dos ciclos como entrenador de River (NA)

En su análisis, Astrada consideró que la responsabilidad del momento atraviesa a todo el plantel y al cuerpo técnico. “Marcelo Gallardo es tan responsable como todos. Acá hay responsabilidad de todos. Lo bueno es que tiene una espalda suficiente para sobrepasar este momento y encarar lo que viene, que tiene que ser exitoso”.

“Este equipo, inicialmente, no jugó contra potencias en la Copa. Se clasificó bien y ya sufrió con Libertad y también en el partido de ida con Palmeiras. Ayer lo controló y estaba bien, pero en la mínima diferencia que sacó Palmeiras quedaste afuera. El resultado en la ida fue mentiroso. Palmeiras le hizo precio a River en el primer tiempo en el Monumental y levantó el equipo con el gol de Martínez Quarta”, se explayó.

La ausencia de Enzo Pérez como titular fue otro de los temas abordados. Astrada manifestó que no le asombró la decisión de Gallardo y la atribuyó a una evaluación técnica. “No me sorprendió que no jugó Enzo Pérez como titular. No sé si está bien o mal, es una decisión del técnico. Es la evaluación que hace el entrenador y no está justo en un buen momento. El que entró por él (Portillo) debe estar contento por el jugador al que reemplazó. Estos cambios los hace un DT con espalda, no cualquiera lo deja en el banco. En su momento creí que Villagra iba a andar bien”, sostuvo.

Sobre el futuro del volante, agregó: “Enzo dependerá de cómo se vea él. Uno siempre quiere a jugadores así en el plantel”.

La comparación con la histórica final de Madrid en 2018, donde River venció a Boca Juniors, también estuvo presente en la conversación. Astrada reflexionó: “Creo que en la historia quizá no se vuelva a presentar una situación como la final de Madrid. Ganarle a Boca en 2018 fue histórico y quedará para siempre... Pero hay que volver a ganar, los jugadores deben levantar”.

“Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, dijo que la diferencia era mínima. Y está bien, respetó mucho a River y su historia, el tema es qué hizo River para tratar de dar vuelta la serie”, señaló. Además, subrayó la necesidad de que los futbolistas que llegan al club, elegidos por Gallardo, eleven su rendimiento: “A los futbolistas los trae Marcelo y deben mejorar. Pero hay ciclos terminados. River es una presión constante. Terminado el año, Marcelo evaluará quiénes sí y quiénes no”.

Luego, cuestionó: “¿Qué pasaba anoche si estaba (Franco) Mastantuono? No sé, igual era imposible retenerlo ante la búsqueda de Real Madrid. Siempre es mejor que los chicos no hablen de más; es preferible que no digan que se quedarán si no podrán cumplir. Creo que, por ahí, con un compañero más de Salas en el ataque, quizás llegaba más. River necesita mucha más participación de Juanfer Quintero, no solamente que participe en tres o cuatro jugadas".

De cara a los próximos compromisos, Astrada consideró que la presión recaerá más sobre los jugadores que sobre el entrenador. “Ahora, ante Riestra, la gente se acordará más de los jugadores que de Gallardo. Esto, para River, es crisis, porque la Copa es el objetivo más importante que tenemos. Así y todo, lo bueno que en tres días estás jugando otro partido importante, otra final, ahora por el Clausura. Y después vendrá Racing por la Copa Argentina”, anticipó.

La posibilidad de conquistar otros títulos locales fue relativizada por el exentrenador, quien remarcó la exigencia que pesa sobre el plantel. “Ganar la Copa Argentina y el Clausura tapa esto, pero igual el gran objetivo era la Libertadores. La exigencia del jugador de River es tener que ganar, no hay otra. La gente te pide eso. Racing hoy está con una estructura más sólida y un equipo más armado que River. Y lo viene demostrando en las copas. Veremos qué pasa la semana que viene en el duelo por la Copa Argentina, en Rosario”, manifestó.