Atacaron con piedras a un micro del plantel de Flamengo en la previa del partido con Estudiantes de La Plata

El hecho ocurrió en el ingreso al estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Desde la institución brasilera aclararon que no hubo heridos

El equipo brasilero registró los destrozos que se produjeron en el micro que viajaban antes del partido con Estudiantes (Video: @Flamengo)

En la previa al partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, el micro en el que llegaba el equipo brasileño al estadio UNO Jorge Luis Hirschi sufrió una ataque con piedras que dejó el cristal de una de las ventanillas todo roto.

De acuerdo con lo que indicaron desde las redes sociales de Flamengo, la apedreada se dio en el segundo colectivo justo al momento de su ingreso, sobre la intersección de 1 y 57, donde en la hora y media siguiente se iba a celebrar un duelo clave por un lugar en semifinales. Así lo indicó el portal 0221.

El club acompañó el reclamo con un video en el que se visibilizaron los daños materiales que se registraron desde el interior del vehículo. Las imágenes mostraban una ventanilla completamente astillada y uno de los pedazos de piedra que quedó alojado en el asiento.

“Estas imágenes son del segundo autobús de la delegación de Flamengo, que tradicionalmente transporta a parte del cuerpo técnico. Al llegar al estadio UNO Jorge Luís Hirschi, el vehículo fue atacado con piedras. No hay heridos y los daños se limitaron a la ventana del autobús”, escribieron en un posteo de la cuenta de X, tras haber finalizado el encuentro el jueves.

En los asientos quedo una
En los asientos quedo una de las piedras y parte del vidrio que se cayó (Foto: @fernandez_puma)
Así quedó el vidrio tras
Así quedó el vidrio tras los ataques (Foto: @fernandez_puma)

Una vez finalizado el partido, Estudiantes de La Plata quedó eliminado tras caer por penales 4-2, a pesar de haber logrado igualar la serie al vencer 1-0 en los 90 minutos con un gol de Gastón Benedetti (después de haber perdido 2-1 en Brasil). El partido se definió desde los doce pasos, donde el arquero Agustín Rossi se destacó conteniendo dos remates, permitiendo que el conjunto carioca avance a las semifinales, donde enfrentará a Racing.

El Pincha buscó el protagonismo desde el inicio, pero Flamengo mostró solidez en pases y peligrosidad en los tiros de media distancia. En el complemento, ambos equipos generaron situaciones y la tensión aumentó hasta el final, en donde además un segundo gol de Estudiantes fue anulado por offside tras revisión en el VAR.

El comunicado de Flamengo
El comunicado de Flamengo

Uno de los últimos incidentes de mayor gravedad registrado en un partido de Copa internacional, fue en agosto pasado y tuvo como protagonistas a los hinchas de Independiente y Universidad de Chile. La violencia se desató durante el partido de vuelta de octavos de final de la Sudamericana.

Según las investigaciones que se llevaron a cabo luego de que el partido se suspendiera, el conflicto inicio cuando los aficionados chilenos forzaron el acceso a un cuarto de limpieza, causaron destrozos en los baños, arrancaron asientos y con estos elementos improvisaron proyectiles. Con estos objetos, agredieron de manera constante a simpatizantes de Independiente ubicados en las bandejas inferiores durante toda la primera mitad. Además, incendiaron butacas y arrojaron bombas de estruendo.

El segundo tiempo comenzó más tarde porque, tras varios anuncios por altavoces, la policía intervino en la tribuna con la orden de desalojar a los visitantes. En el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini se escuchó: “Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”. Después de controlar los disturbios, el partido pudo reanudarse, aunque pocos minutos después fue nuevamente interrumpido debido al ingreso de hinchas al campo de juego, algunos con lesiones causadas por los incidentes con simpatizantes de la Universidad de Chile. Más tarde, mientras en los alrededores se registraban detonaciones y corridas, un grupo disidente de la barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante para buscar a los últimos hinchas chilenos, lo que agravó la situación.

En ese contexto, los simpatizantes visitantes fueron rodeados, golpeados y despojados de sus pertenencias. Varios quedaron ensangrentados o tendidos sobre los asientos, y uno de ellos cayó desde la tribuna. Tras la suspensión, y en el marco de una investigación que se mantiene activa, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó el listado de hinchas que no podrán ingresar a eventos deportivos por tiempo indeterminado. Hay 38 personas afectadas.

