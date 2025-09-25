“Me sangra por dentro”: la desafiante sentencia del entrenador de Palmeiras tras eliminar a River de la Libertadores

La contundente respuesta de Abel Ferreira a los hinchas de Palmeiras que lo criticaron

Palmeiras se hizo fuerte en Brasil y se impuso por 3-1 sobre River Plate en el cierre de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque el Verdao avanzó a las semifinales del certamen internacional con un contundente global a favor de 5-2, el ambiente en el Allianz Parque es tenso desde hace varias semanas. Pese a que Abel Ferreira sigue enalteciendo su historia como entrenador de la institución, fue abucheado rotundamente por los aficionados hace poco más de un mes, algo que el entrenador portugués no pasó por alto y dejó en claro que le dolió profundamente.

La tirantez entre los hinchas y Ferreira explotó a principios de agosto con la eliminación de Palmeiras de la Copa de Brasil a manos de Corinthians. El elenco de São Paulo cayó 2-0 en su propia casa y una facción de los aficionados apuntó contra el entrenador insultándolo y exigiendo su renuncia. El propio DT portugués, que finaliza contrato en diciembre y todavía no renovó su vínculo, respondió a los abucheos con aplausos sarcásticos al pie del campo.

En la conferencia de prensa posterior a la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a River, Ferreira rememoró dicho momento y les dejó un contundente mensaje a los simpatizantes. “Brasil es un país especial, pero no puede ser nada del 8 al 80. Saben lo que me hizo la afición, soy exactamente igual, pero no he olvidado cómo me llamaron a mí ni a mis jugadores. Lo tengo grabado en el corazón, me sangra por dentro”, argumentó el portugués.

En esta misma línea, agregó: “Doy lo mejor de mí por los jugadores, y ellos también saben que estamos ahí para trabajar juntos, considerando las salidas y las llegadas, buscando lo que se ajuste a las características de los jugadores, la ambición del club y pensando en la reestructuración”.

*Lo mejor del choque entre Palmeiras y River

“La energía de quienes no juegan, la energía del juego, se siente cuando la afición nos acompañan. A veces corean los nombres de los jugadores, a veces no. Cuando hay energía, la afición nos apoya, cuando nuestra directiva cree en lo que hace el entrenador, los jugadores creen, el entrenador cree; lo mismo cuando las cuatro patas de la silla apuntan en la misma dirección: afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico. Mi trabajo no es solo ganar partidos, a pesar de que en la cultura deportiva de aquí solo importa ganar y ganar”, profundizó el orientador, destacando la influencia que tiene el apoyo de los aficionados para los futbolistas y la directiva.

Cabe resaltar que el entrenador portugués, con la victoria ante el equipo de Marcelo Gallardo, llegó a los 100 triunfos en el Allianz Parque. Además, desde su llegada en 2020, dirigió un total de 350 partidos oficiales, en los que registra 206 encuentros ganados, 77 empates y 67 derrotas. A todo esto le suma 10 títulos conquistados: dos Copas Libertadores, dos Brasileraos, una Recopa Sudamericana, una Copa de Brasil, tres Campeonatos Paulistas y una Supercopa de Brasil.

En la presente temporada, Abel Ferreira está llevando a cabo una profunda reestructuración del plantel, por la que ficharon a 12 futbolistas en el 2025. “Parece fácil cambiar a 16 jugadores y el equipo sigue respondiendo bien. Al contrario de lo que algunos han escrito y dicho, tengo una opinión diferente de nuestra temporada hasta ahora. Hemos tenido momentos menos buenos, como ocurre con todos los equipos, pero nuestro equipo siempre estuvo ahí: en el Paulistão, el Mundial, la Copa de Brasil, está ahí en el Brasileirao y sigue ahí en la Libertadores”, destacó.

Al mando del Palmeiras, Abel Ferreira llegó a las semifinales en cinco de las seis ediciones de Copa Libertadores que disputó (REUTERS/Jorge Silva)

“Seguimos siendo un equipo competitivo que juega para ganar. Si ganaremos, no lo sé, porque no tengo una varita mágica. Lo que sí sé es que nos estamos reconstruyendo, estamos creando un nuevo liderazgo dentro del grupo, estamos creando una nueva dinámica. Cuando llegué, es cierto que teníamos un grupo de buenos jugadores, y hoy puedo decir lo mismo. Lo que más me gusta de este equipo no es solo la calidad de los jugadores, sino la calidad humana, el respeto mutuo”, concluyó, puntualizando nuevamente en la importancia del apoyo por parte de los aficionados.

Tras la victoria por 3-1 sobre River con un tanto de Vitor Roque y el doblete de José Manuel López, Palmeiras aguarda en las semifinales de la Copa Libertadores al vencedor del cruce entre Liga de Quito y São Paulo. Vale resaltar que los ecuatorianos lideran la serie después de imponerse 2-0 en condición de local.