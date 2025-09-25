Las dos incómodas preguntas que se animó a responder Scottie Pippen: de su patrimonio neto a su frecuencia sexual

Las incómodas preguntas que tuvo que responder Scottie Pippen

Scottie Pippen visitó España y generó una auténtica revolución. Además de su participación en un evento de deporte inclusivo, brindó diferentes entrevistas en las que tuvo que hablar de diversos temas: de sus diferencias con Michael Jordan en los Chicago Bulls a responder a cuánto asciende su patrimonio neto. Aunque esta última no fue la consulta más llamativa, sino que el histórico basquetbolista estadounidense también recibió una incómoda pregunta sexual.

El ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls fue al programa La Revuelta. En una sección tradicional del show, los invitados tienen que responder dos preguntas inusuales: cuánto dinero tienen y cuántas cosas sexuales realizaron en el último mes. “Me veo en la obligación de hacerte las preguntas clásicas del programa”, comenzó el conductor, David Broncano.

“¿Cuáles son las clásicas? No, nadie me lo ha dicho”, respondió un sorprendido Scottie Pippen, que luego generó las carcajadas de todos los presentes al preguntar si “debería estar nervioso”. “Oh... Vaya problema. Quizás deberíamos habértelo dicho. Son dos preguntas que les hacemos a todos los invitados del programa. Son preguntas muy, muy, muy fáciles... ¿Cuánto dinero tienes? Tu patrimonio neto total. Total, eh. Contando casas, coches, perros”, replicó el conductor.

“¿Cuánto dinero tengo? Tengo unos cientos de miles... solo unos cuantos”, respondió entre risas el basquetbolista. Broncano repreguntó: “¿Puedes decir una cifra aproximada? Que digas un aproximado entre esto y esto”, pero Pippen mantuvo una postura firme: “Eh... no. Solo unos cuantos”.

“Las otras preguntas son quizás más delicadas. Pero se las hago a todo el mundo. En los últimos 30 días... Scottie... ¿Cuántas veces has hecho cosas sexuales? Como... Como tener sexo y todo eso”, le indicó el conductor. Pippen quedó notablemente sorprendido, en medio de las carcajadas de todos los presentes: “Eh, explicarme lo que me estás preguntando me ayudaría”.

“Porque tenemos, como, diferentes categorías, eh, con diferentes, eh, puntos. Sexo clásico, el normal, el habitual, el diario. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces? Eh, también cuenta, como, cuando lo haces contigo mismo”, replicó Broncano.

Después de unas idas y vueltas que generaron la risa de todo el estudio, el histórico basquetbolista solucionó la incómoda pregunta: “Oh... 33”. “Hicieron una camiseta con ese número por eso, ¿verdad?”, bromeó el conductor, a lo que el basquetbolista aseguró que “Sí. No tiene nada que ver conmigo”. Vale aclarar que el alero utilizó dicho dorsal durante su carrera como jugador de la NBA. “De todas las respuestas posibles, creo que esta era la mejor, así que enhorabuena. Muy buena respuesta”, concluyó el español.

Scottie Pippen es considerado uno de los grandes basquetbolistas de la historia: Seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls, 7 NBA All-Stars y Hall of Fame NBA, doble campeón olímpico y miembro del Dream Team (Photo by Jamie Squire/Allsport/Getty Images)

Scottie Pippen también se tomó el tiempo de hablar sobre su época como jugador de la NBA y rememoró su tenso vínculo con Michael Jordan en los Chicago Bulls, donde juntos ganaron seis anillos. “Como ya he dicho, el baloncesto es un deporte de equipo. Un solo jugador no te hace ganar. Se necesitan soldados, guerreros, jugadores que se sacrifiquen. No importa a quién tengas, necesitas un equipo”, admitió en diálogo con el portal Marca.

Con este panorama, mencionó cómo era su vínculo con MJ. “Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, explicó Pippen, mencionando también al entrenador.

En esta misma línea, admitió que separó completamente los logros profesionales con la vida personal de cada uno: “Sí, bastante. Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo”. Por su parte, profundizó en que no se veía imparable, a pesar de tener un rol clave en la icónica era de los Chicago Bulls: “No me veía así. Creo que nuestro equipo jugaba de forma imparable. Nuestro estilo nos hacía muy difíciles de defender”. La leyenda, quien además de su capacidad atlética y facilidad para anotar, se destacó por su labor defensiva, a tal punto que fue líder en robos de balón en la NBA e integró los equipos defensivos durante ocho temporadas.

Vale aclarar que los problemas entre Scottie Pippen y Michael Jordan se profundizaron en los últimos años a partir de la emisión de la serie documental The Last Dance.