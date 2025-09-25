Deportes

Las dos incómodas preguntas que se animó a responder Scottie Pippen: de su patrimonio neto a su frecuencia sexual

El histórico basquetbolista de la NBA hizo furor en las redes sociales al sacar a relucir su lado humorístico

Guardar
Las incómodas preguntas que tuvo que responder Scottie Pippen

Scottie Pippen visitó España y generó una auténtica revolución. Además de su participación en un evento de deporte inclusivo, brindó diferentes entrevistas en las que tuvo que hablar de diversos temas: de sus diferencias con Michael Jordan en los Chicago Bulls a responder a cuánto asciende su patrimonio neto. Aunque esta última no fue la consulta más llamativa, sino que el histórico basquetbolista estadounidense también recibió una incómoda pregunta sexual.

El ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls fue al programa La Revuelta. En una sección tradicional del show, los invitados tienen que responder dos preguntas inusuales: cuánto dinero tienen y cuántas cosas sexuales realizaron en el último mes. “Me veo en la obligación de hacerte las preguntas clásicas del programa”, comenzó el conductor, David Broncano.

¿Cuáles son las clásicas? No, nadie me lo ha dicho”, respondió un sorprendido Scottie Pippen, que luego generó las carcajadas de todos los presentes al preguntar si “debería estar nervioso”. “Oh... Vaya problema. Quizás deberíamos habértelo dicho. Son dos preguntas que les hacemos a todos los invitados del programa. Son preguntas muy, muy, muy fáciles... ¿Cuánto dinero tienes? Tu patrimonio neto total. Total, eh. Contando casas, coches, perros”, replicó el conductor.

“¿Cuánto dinero tengo? Tengo unos cientos de miles... solo unos cuantos”, respondió entre risas el basquetbolista. Broncano repreguntó: “¿Puedes decir una cifra aproximada? Que digas un aproximado entre esto y esto”, pero Pippen mantuvo una postura firme: “Eh... no. Solo unos cuantos”.

Las incómodas preguntas que tuvo que responder Scottie Pippen

“Las otras preguntas son quizás más delicadas. Pero se las hago a todo el mundo. En los últimos 30 días... Scottie... ¿Cuántas veces has hecho cosas sexuales? Como... Como tener sexo y todo eso”, le indicó el conductor. Pippen quedó notablemente sorprendido, en medio de las carcajadas de todos los presentes: “Eh, explicarme lo que me estás preguntando me ayudaría”.

“Porque tenemos, como, diferentes categorías, eh, con diferentes, eh, puntos. Sexo clásico, el normal, el habitual, el diario. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces? Eh, también cuenta, como, cuando lo haces contigo mismo”, replicó Broncano.

Después de unas idas y vueltas que generaron la risa de todo el estudio, el histórico basquetbolista solucionó la incómoda pregunta: “Oh... 33”. “Hicieron una camiseta con ese número por eso, ¿verdad?”, bromeó el conductor, a lo que el basquetbolista aseguró que “Sí. No tiene nada que ver conmigo”. Vale aclarar que el alero utilizó dicho dorsal durante su carrera como jugador de la NBA. “De todas las respuestas posibles, creo que esta era la mejor, así que enhorabuena. Muy buena respuesta”, concluyó el español.

Scottie Pippen es considerado uno
Scottie Pippen es considerado uno de los grandes basquetbolistas de la historia: Seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls, 7 NBA All-Stars y Hall of Fame NBA, doble campeón olímpico y miembro del Dream Team (Photo by Jamie Squire/Allsport/Getty Images)

Scottie Pippen también se tomó el tiempo de hablar sobre su época como jugador de la NBA y rememoró su tenso vínculo con Michael Jordan en los Chicago Bulls, donde juntos ganaron seis anillos. “Como ya he dicho, el baloncesto es un deporte de equipo. Un solo jugador no te hace ganar. Se necesitan soldados, guerreros, jugadores que se sacrifiquen. No importa a quién tengas, necesitas un equipo”, admitió en diálogo con el portal Marca.

Con este panorama, mencionó cómo era su vínculo con MJ. “Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, explicó Pippen, mencionando también al entrenador.

En esta misma línea, admitió que separó completamente los logros profesionales con la vida personal de cada uno: “Sí, bastante. Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo”. Por su parte, profundizó en que no se veía imparable, a pesar de tener un rol clave en la icónica era de los Chicago Bulls: “No me veía así. Creo que nuestro equipo jugaba de forma imparable. Nuestro estilo nos hacía muy difíciles de defender”. La leyenda, quien además de su capacidad atlética y facilidad para anotar, se destacó por su labor defensiva, a tal punto que fue líder en robos de balón en la NBA e integró los equipos defensivos durante ocho temporadas.

Vale aclarar que los problemas entre Scottie Pippen y Michael Jordan se profundizaron en los últimos años a partir de la emisión de la serie documental The Last Dance.

Temas Relacionados

Scottie PippenNBAChicago BullsBásquetdeportes-argentina

Últimas Noticias

Se confirmaron los días y horarios de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura: la situación que alarma a Boca y River

Los equipos del fútbol argentino podrían perder jugadores valiosos con vistas a esos duelos porque una de esas jornadas se disputará en medio de la fecha FIFA

Se confirmaron los días y

Una figura de Boca se lesionó y es baja para el partido ante Defensa y Justicia: su posible reemplazante

El club confirmó el diagnóstico de uno de los jugadores clave del mediocampo. Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas

Una figura de Boca se

Las perlitas de la Europa League: por qué no jugó Dibu Martínez, el cabezazo al travesaño de Santi Castro y partidazo de Tagliafico

El arquero no fue convocado en el triunfo de Aston Villa sobre Bologna, que tuvo una ocasión muy clara en la cabeza del delantero argentino. Además, Lyon venció a Utrecht en Países Bajos y Porto (con Alan Varela) se impuso en la última al Salzburgo

Las perlitas de la Europa

Se confirmaron los rivales de la Argentina para los últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

La agenda completa de la Albiceleste hasta la Copa del Mundo

Se confirmaron los rivales de

“Así es ser Messi”: el video que publicó la MLS sobre el ídolo del Inter Miami y el inolvidable gesto con una abuela argentina

El astro argentino le “cumplió el sueño” a una fanática: “Sentí que me moría”

“Así es ser Messi”: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno dictó la conciliación

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se normalizará desde mañana el servicio de trenes en el AMBA

Casación rechazó la prisión domiciliaria de Fabián Rossi en la “ruta del dinero K”

Receta de calabaza rellena con carne picada, rápida y fácil

Después de la euforia en los mercados, hubo fuerte toma de ganancias para los activos argentinos y el dólar se mantuvo estable

Neuquén: un hombre perdió el control del auto, cayó por un barranco de 100 metros y sobrevivió

INFOBAE AMÉRICA
ONGs opositoras acusaron al régimen

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

China y Cuba profundizan su acercamiento: Beijing donó grupos electrógenos para paliar la crisis energética de la isla

TELESHOW
Roberto García Moritán habló del

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”

Laura Laprida recordó a Geñi, su hermana fallecida hace 7 años: “Miss you”

La indignación de Georgina Barbarossa por el crimen de Morena, Brenda y Lara y el recuerdo del asesinato de su marido

Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025 a la música popular argentina

Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”