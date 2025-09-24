La contundente frase de Scottie Pippen cuando le preguntaron por su relación con Michael Jordan

Scottie Pippen volvió a disparar contra Michael Jordan (Reuters)

La conexión entre Scottie Pippen y Michael Jordan dentro del rectángulo de 40X20 es completamente opuesta a su relación fuera de una cancha. Luego de formar parte del histórico equipo de Chicago Bulls, en el que ganaron seis anillos, las dos superestrellas de la NBA tuvieron fuertes rispideces desde aquel entonces, las cuales se profundizaron en los últimos años. En las últimas horas, el alero volvió a referirse a las diferencias que tiene con MJ y profundizó la polémica.

En medio de un evento en España de deporte inclusivo, en el que el exbasquetbolista es embajador de la Fundación Sanitas, Pippen rememoró los tiempos de la histórica dinastía de los Bulls y puntualizó en las relaciones que tenía con otros jugadores. En el contexto de que Michael Jordan siempre fue el máximo referente y quien acaparó gran parte de los flashes, el número 33 hizo hincapié en que lo más importante de la franquicia era el juego conjunto en general. “Como ya he dicho, el baloncesto es un deporte de equipo. Un solo jugador no te hace ganar. Se necesitan soldados, guerreros, jugadores que se sacrifiquen. No importa a quién tengas, necesitas un equipo”, admitió en diálogo con el portal Marca.

Posteriormente, mencionó cómo era su vínculo con MJ. “Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando jugábamos, teníamos gran química. Así es este negocio. Igual con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, explicó Pippen, mencionando también al entrenador.

Las diferencias entre Scottie Pippen y Michael Jordan se revelaron después de la serie documental The Last Dance (Photo by Jamie Squire/Allsport/Getty Images)

En esta misma línea, admitió que separó completamente los logros profesionales con la vida personal de cada uno: “Sí, bastante. Puedo contar con una mano los amigos con los que jugué y con quienes aún hablo”. Por su parte, profundizó en que no se veía imparable, a pesar de tener un rol clave en la icónica era de los Chicago Bulls: “No me veía así. Creo que nuestro equipo jugaba de forma imparable. Nuestro estilo nos hacía muy difíciles de defender”. Scottie Pippen, quien además de su capacidad atlética y facilidad para anotar, se destacó por su labor defensiva, a tal punto que fue líder en robos de balón en la NBA e integró los equipos defensivos durante ocho temporadas.

En los últimos años, uno de los motivos que deterioró aún más la relación entre ambos fue por la serie documental The Last Dance (El último baile), que intentaba explicar en la voz de los protagonistas el éxito de los Chicago Bulls en la NBA. Estaba claro que el foco principal de la historia era Jordan y eso no le gustó a Pippen. “No creo que fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del básquet. También por dos de los mejores jugadores, pero uno podría dejar eso de lado y decir que era el mejor equipo de todos. Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado”, disparó Scottie en una entrevista con The Guardian.

No obstante, la polémica fue escalando con el correr del tiempo. Pippen terminó publicando su autobiografía (Unguarded), donde reveló más detalles sobre la convivencia con Michael Jordan. Entre otras cosas, también mencionó diferencias económicas en la participación de la serie documental mencionada anteriormente. Y las tensiones crecieron cuando su ex esposa, Larsa Pippen, comenzó a salir con Marcus, hijo de Jordan. El vínculo concluyó en 2024.

Además de ganar seis anillos con los Chicago Bulls, Pippen y Jordan integraron el histórico Dream Team de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 (REUTERS/Ray Stubblebine/File Photo)

Por otro lado, Scottie Pippen también se refirió a la actualidad de la NBA y cómo el juego fue evolucionando con el correr del tiempo. “Hoy en día es un juego completamente diferente. Ha cambiado la forma en que se promociona, cómo se arbitra, los jugadores son diferentes: más grandes, más fuertes, más rápidos. No diría que es más físico. El baloncesto de finales de los 80 y principios de los 90 fue lo más físico posible. Hoy no es igual, ya no se permiten las faltas duras de antes. Los equipos jugaban con otra mentalidad”.

A esto, agregó: “En los últimos 15 o 20 años, se ha promovido más el ataque. Cambiaron reglas para aumentar el puntaje. Pero fue bueno para el juego. Los jugadores grandes ahora lanzan triples. Ya no hay pívots puros. El juego ahora no tiene posiciones, es más abierto, más basado en el tiro. Hoy el juego es más abierto, menos físico. Se juega con más velocidad, y eso ha cambiado y mejorado el juego de alguna manera. Las universidades y las escuelas siguen el ejemplo de la NBA. El estilo ahora es tirar triples y anotar lo más posible. Así lo dicen los datos y las estadísticas”.