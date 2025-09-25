Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores: de la “quinta” de Gallardo a los “festejos” de Boca y Racing

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que selló un global de 5-2 en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá ahora enfocarse en el torneo local, donde buscará asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, objetivo que aún no ha garantizado. El próximo compromiso de River Plate será este domingo a las 18 (hora argentina) frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, seguido por el duelo ante Racing el jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el partido, Maximiliano Salas abrió el marcador a los 7 minutos y empató la serie de manera transitoria, pero Vitor Roque igualó para Palmeiras a los 50 minutos. El arquero Franco Armani fue figura al evitar varios goles, incluyendo un remate de Vitor Roque y un tiro libre que desvió antes de que Gonzalo Montiel despejara el peligro.

La expulsión de Marcos Acuña a los 86 minutos, tras cometer un penal que convirtió José López, dejó a River Plate con un jugador menos. López sentenció el resultado con un segundo gol a los 92 minutos, tras eludir a Lucas Martínez Quarta y definir al ángulo izquierdo de Armani.

Durante el segundo tiempo, River Plate agotó sus tres ventanas de cambio, incluyendo el ingreso de Miguel Borja por Giuliano Galoppo. El equipo generó algunas oportunidades, como un remate de Borja tras una jugada de Lencina, pero no logró descontar.

Al finalizar el partido, los memes dieron de qué hablar. La “quinta” de Gallardo, en alusión al número de Copas Libertadores que se privó River de ganar, fue uno de los temas elegidos por los hinchas de Boca, que celebraron a los grande la eliminación de su acérrimo rival. Lo mismo ocurrió con los fanáticos de Racing, que vieron como Maximiliano Salas y Juanfer Quintero sufrieron el duro traspié, mientras la Academia ya sacó pasaje a las semifinal. El Huevo Acuña fue otro de los apuntados por los cibernautas, tras cometer un penal sobre la hora y hacerse expulsar de manera infantil, mientras que los cambios de Gallardo también dejaron mucha tela para cortar, en especial por mantener en el campo de juego a Enzo Pérez y Nacho Ferández.

