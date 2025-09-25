Deportes

Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores: de la “quinta” de Gallardo a los “festejos” de Boca y Racing

El Millonario cayó en Brasil y se despidió en los cuartos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Guardar

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que selló un global de 5-2 en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá ahora enfocarse en el torneo local, donde buscará asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, objetivo que aún no ha garantizado. El próximo compromiso de River Plate será este domingo a las 18 (hora argentina) frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, seguido por el duelo ante Racing el jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el partido, Maximiliano Salas abrió el marcador a los 7 minutos y empató la serie de manera transitoria, pero Vitor Roque igualó para Palmeiras a los 50 minutos. El arquero Franco Armani fue figura al evitar varios goles, incluyendo un remate de Vitor Roque y un tiro libre que desvió antes de que Gonzalo Montiel despejara el peligro.

La expulsión de Marcos Acuña a los 86 minutos, tras cometer un penal que convirtió José López, dejó a River Plate con un jugador menos. López sentenció el resultado con un segundo gol a los 92 minutos, tras eludir a Lucas Martínez Quarta y definir al ángulo izquierdo de Armani.

Durante el segundo tiempo, River Plate agotó sus tres ventanas de cambio, incluyendo el ingreso de Miguel Borja por Giuliano Galoppo. El equipo generó algunas oportunidades, como un remate de Borja tras una jugada de Lencina, pero no logró descontar.

Al finalizar el partido, los memes dieron de qué hablar. La “quinta” de Gallardo, en alusión al número de Copas Libertadores que se privó River de ganar, fue uno de los temas elegidos por los hinchas de Boca, que celebraron a los grande la eliminación de su acérrimo rival. Lo mismo ocurrió con los fanáticos de Racing, que vieron como Maximiliano Salas y Juanfer Quintero sufrieron el duro traspié, mientras la Academia ya sacó pasaje a las semifinal. El Huevo Acuña fue otro de los apuntados por los cibernautas, tras cometer un penal sobre la hora y hacerse expulsar de manera infantil, mientras que los cambios de Gallardo también dejaron mucha tela para cortar, en especial por mantener en el campo de juego a Enzo Pérez y Nacho Ferández.

Los mejores memes de la eliminación de River Plate ante Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores:

Temas Relacionados

deportes-argentinamemesPalmeirasRiver PlateCopa LibertadoresMarcelo GallardoBoca JuniorsRacing ClubMaximiliano SalasJuanfer QuinteroNacho FernándezEnzo Pérez

Últimas Noticias

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Palmeiras: fuerte autocrítica por la imagen del final y un dardo al arbitraje

El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo

7 frases de Gallardo tras

El millonario cheque que perdió River Plate tras quedar eliminado de la Libertadores: cuánto recaudó por su participación

En el partido de ida, disputado en el Monumental, los de Núñez habían caído por 2-1

El millonario cheque que perdió

El “Super River” de Gallardo volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores

El equipo millonario sufrió una goleada en el Estadio de Palmeiras

El “Super River” de Gallardo

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores tras el triunfo de Palmeiras y la eliminación de River

El Millonario disputó un muy buen primer tiempo en Brasil, pero volvió a sufrir en defensa en el complemento. Así, los paulistas cerraron la llave con un 5-2 en el global

Así quedó el cuadro de

Dos goles exquisitos y una asistencia de caño: las perlas de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City

El argentino fue la gran figura de la goleada 4-0 en la Gran Manzana, por la MLS. Es el top scorer del torneo y su equipo se clasificó a los playoffs

Dos goles exquisitos y una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”