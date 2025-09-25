El mensaje del hijo del Chipi Barijho tras la internación de urgencia de su padre: “Gracias a Dios salió todo bien”

El mensaje del hijo del Chipi Barijho

La Reserva de Boca Juniors se disponía a disputar el partido ante Newell’s en el predio de Ezeiza cuando la preocupación cambió el foco de lugar: Antonio Barijho, ex goleador del club y actual técnico de la 7ª división, se descompensó y debió ser trasladado de urgencia con un “fuerte dolor en el pecho”, según los reportes que se conocieron.

Tras el susto por la situación, el hijo del Chipi salió a transmitir tranquilidad con un posteo en redes sociales. “Muchísimas gracias a todos por los mensajes. A todos los que se preocuparon por mi papá, gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!”, escribió durante la madrugada de este jueves Jona Barijho en Instagram, acompañando el texto con una foto de su padre en la sala del hospital con parte de su familia.

Según reportó el periodista Diego Monroig en ESPN, el ex futbolista de 48 años estaba en Boca Predio porque “cada vez que juega la Reserva, el presidente de Boca (Juan Román Riquelme) se junta con cada uno de los técnicos de las diferentes categorías y ven todos” el partido del equipo que comanda Mariano Herrón actualmente.

En ese contexto, minutos antes del inicio del juego de este miércoles, el DT de las juveniles advirtió un problema de salud que obligó a un rápido accionar de la ambulancia que se encontraba en ese lugar: “Se descompensó con un fuerte dolor en el pecho, un gran susto se llevaron todos. La ambulancia fue clave para estabilizarlo y llevarlo rápidamente a un hospital. Sigue internado, pero ya pasó el susto. Por suerte se movieron realmente a tiempo cada uno de los profesionales que estaba”.

Si bien desde Boca no dieron a conocer ningún tipo de información oficial, la noticia rápidamente se viralizó porque el duelo de Reserva pautado para las 19hs debió postergar su inicio durante algunos minutos hasta el regreso de la ambulancia al predio, condición sine qua non para poder comenzar un partido.

Antonio Barijho se desempeña como entrenador de la Séptima División de Boca Juniors desde 2019, cuando fue incorporado al staff de las divisiones inferiores bajo la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo. Inicialmente, trabajó como director técnico de la Cuarta División junto a Héctor Bracamonte. Desde la llegada de Riquelme a la dirigencia, el ex delantero se consolidó como parte del cuerpo técnico de la cantera xeneize y actualmente lidera a la Séptima, que marcha primera en el torneo de juveniles.

“Román es un fenómeno en todo sentido y más como persona. Acá lo adoramos, lo queremos mucho. Es uno más con nosotros. Súper humilde, compañero. Si tenés algún problema está al lado tuyo. Ahora es nuestro “presi” y estamos muy contentos. Yo le digo hermano siempre. Tomamos mate, charlamos de fútbol, de la familia, compartimos todo. Siempre con humildad. Somos un grupo enorme con los técnicos, los profes. Yo a él lo trato como un hermano porque hemos compartido muchas cosas importantes y él me sigue tratando con una humildad terrible", había contado Barijho sobre su relación con el presidente del club durante una entrevista con Infobae el año pasado.

La trayectoria de Antonio Barijho como futbolista es recordada por su paso por clubes como Huracán, Boca Juniors, Banfield e Independiente. En el exterior, defendió los colores de Grasshopper (Suiza), Saturn (Rusia) y Barcelona (Ecuador), y se retiró en 2009 en Deportivo Merlo. Durante su etapa en Boca, entre 1998 y 2004, Barijho disputó 102 partidos y anotó 45 goles, conquistando siete títulos, entre ellos las Copas Libertadores 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental 2000.

“Me cuido más como entrenador que como jugador. Como jugador he logrado muchísimas cosas, pero como formador nuestro logro es ver los pibes jugando en Primera y, por suerte, hemos logrado que muchos estén. Los campeonatos si se pueden ganar está bueno, pero eso es anecdótico. Lo más importante para nosotros, nuestro orgullo, es ver los chicos que van pasado por nuestro trabajo jugar en Primera y que la rompan, que se sientan parte de Boca”, había expresado ante este medio a la hora de hablar sobre su rol como DT de los juveniles.

En ese contexto, durante una nota con el Canal de Boca, el Chipi había explicado cómo transmite su historia de vida a sus pupilos: "A los chicos que viven en la villa, les digo que todo se puede lograr con esfuerzo y sacrificio. Hay que poner mucho de uno y después la vida te lo recompensa. Sé que es muy difícil, pero hay que poner de uno. Yo dormí muchos años en el piso, no tenía para comer ni para dormir ni para vestirme. No tenía ropa, tenía muy poca ropa. Lloré, sufrí mucho. A veces a los chicos los ves muy mal y piensan que solamente a ellos les ha pasado, pero a mí también. Soy un tipo 100% feliz y trato de transmitir mi felicidad y confianza. A los chicos de la villa les digo que se puede lograr, se puede triunfar y llegar muy lejos. Lo importante es tener mucho amor, sacrificio, cuidado y pasión. Y darlo todo. Lo único que no se puede solucionar es la muerte, eso aprendí de la vida. Soy un agradecido a la vida porque me puso muchos obstáculos por delante y los pude superar".

Chipi Barijho se desempeña actualmente como DT de la séptima