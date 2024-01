Chipi Barijho en Random: El mensaje para los pibes de las villas, su fórmula de la felicidad y el amor por Riquelme

El consejo del "Chipi" Barijho a los chicos que recién comienzan

Antonio Barijho, conocido popularmente como El Chipi, es un reconocido exfutbolista que se desempeñó como delantero. Inició en Huracán en 1993 y seis años después se sumó a Boca Junios donde logró una destacada carrera futbolística.

“Desde que empecé a jugar en primera fue todo felicidad. Me cambió la vida ser jugador de fútbol profesional. Empecé a vivir una vida increíble. Después de todo lo que pasé, estar hoy como estoy para mi es todo felicidad”, expresó.

Con la camiseta azul y amarilla se consagró campeón del Torneo Apertura en las ediciones de 1998, 2000 y 2003, del Torneo Clausura de 1999 y de la Copa Libertadores en las ediciones 2000 y 2001, con Carlos Bianchi como director técnico. También fue campeón de la Copa Intercontinental en las ediciones 2000 y 2003.

Tuvo un breve paso por Suiza, Rusia y Ecuador; y algunos clubes argentinos hasta que finalmente se retiró en 2009. Diez años después, en 2019, volvió a Boca, pero esta vez como entrenador de la Séptima División donde hasta la fecha comparte su ejemplo de vida a los juveniles que prepara.

Su dura infancia

El Chipi fue criado en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas. Contó las necesidades que atravesó en su vida antes de poner un pie en la cancha y explicó que mantener esos recuerdos latentes le ayudan a agradecer su presente.

Leo: —¿Qué cosas pasaste en la infancia que te costaron?

Chipi: —Mucha pobreza, mucho desarraigo. Mis padres trabajaban todo el día, mi familia estaba sin rumbo. No teníamos para comer, para vestirnos. Yo tengo 9 hermanos y soy el más chico. Mis padres fueron muy sufridos. Vinieron de Paraguay los dos. La verdad que me inculcaron muchísimas cosas importantes de la vida y hoy lo puedo transmitir. Estoy muy agradecido con mis padres que hoy ya no están. Espero que me estén mirando desde arriba y estén orgullosos y felices. Ellos llegaron a ver que había triunfado en el fútbol, pero no me vieron mi vuelta a Boca. Pero deben estar contentos porque siempre me han ayudado aunque sea mínimo. Hoy me doy cuenta que hacían lo imposible por ayudarme en todo sentido.

Leo: —¿Qué enseñanza o consejo te dejaron tus viejos?

Chipi: —Todo lo que ellos me transmitieron y enseñaron, hoy lo trato de volcar en los jóvenes. Todo lo que me enseñaron en humildad, en sacrificio, en todo lo que uno puede dar en el día a día, de que nadie te va a regalar nada, que todo lo logras con esfuerzo y sacrificio. La verdad que tenía razón. Todo se puede lograr con muchas ganas y dando todo.

Leo: —Del Chipi Barijho de chiquito a hoy, ¿quedaron las cosas buenas?

Chipi: —Sí. Siempre traté de buscar lo mejor, de ir a lugares positivos que me hagan crecer y la verdad es que por suerte vivo una vida sana, linda y estoy super agradecido por todo lo que tengo.

El mensaje a los jóvenes

Así como en sus épocas de jugador novato recibió el consejo de personas experimentadas en el rubro, El Chipi trata de mantener la tradición hacia las próximas generaciones y trasmitir a los juveniles que entrena sus conocimientos no sólo dentro del campo de juego sino también los valores que le imprime el deporte a la vida puertas afuera del club.

Leo: —¿Te cuidas más ahora que cuando jugabas?

Chipi: — Sí, me cuido más como entrenador que como jugador. Como jugador he logrado muchísimas cosas, pero como formador nuestro logro es ver los pibes jugando en Primera y, por suerte, hemos logrado que muchos estén. Los campeonatos si se pueden ganar está bueno, pero eso es anecdótico. Lo más importante para nosotros, nuestro orgullo, es ver los chicos que van pasado por nuestro trabajo jugar en Primera y que la rompan, que se sientan parte de Boca.

Leo: —Arrancaste bien de abajo, ¿qué consejo le das hoy a los chicos que entrenas y a los jóvenes que quieren meterse en el mundo del fútbol?

Chipi: —Lo que les quiero transmitir a los pibes de todas las villas es que: ustedes son los dueños de su futuro. Te van a poner trabas, te van a poner obstáculos, pero vos los tenés que saltar. Y tenés que poner tu esfuerzo y sacrificio; y darle durísimo al entrenamiento, al estudio o a lo que quieras afrontar, tenés que ponerle un poquito más. Vas a llorar, vas a sufrir, te van a pasar cosas, vas a tener adversidades, pero la tenés que pelear, que luchar. Yo la luché muchísimo y no me canso. Todavía la sigo luchando, pero mi felicidad nadie me la va a quitar. Yo ya sufrí muchísimo. Me cagué de hambre. Sé lo que se es pasar hambre, sé lo que es no comer, pero también sé lo que es comer una gran milanesa con huevo frito o un gran asado. Sé lo que es tomar un gran vino o champagne; y trato de trasmitirles eso a mis hijos, a todos los pibes del club, a todo el que se sienta bajoneado o piensen que la vida le da un revés o le está siendo adversa. Le digo: “Vos sos el dueño de tu futuro”. A todos los pibes de la villa les digo: “Que nadie te quite los sueños. Siempre se puede llegar”. Siempre se puede dar un poquito más. Si vos le das mucho a la vida, la vida te va a devolver. Siempre soné estar acá y estoy agradecido a Dios por ponerme en este lugar.

Leo: —Es un hermoso mensaje y atraviesa también tu experiencia.

Chipi: —Sí, siempre les digo que no le tengan miedo a la fama, que la fama es algo artificial. No le tengan miedo a llegar a la cima porque es hermosa. Así cuando te tocó estar abajo, que es durísimo, también la cima es dura pero es hermosa. Hay que saber disfrutar los momentos, siempre buscar el lado positivo y nunca bajar los brazos.

La época Bianchi

Formado en las divisiones inferiores de Huracán, Barijho llegó a Boca Juniors justo en vísperas de su era dorada de la mano de Carlos Bianchi. Allí se alzó con numerosas victorias, títulos y aplausos de la hinchada.

Leo: —¿Qué es Bianchi para vos?

Chipi: —Sí. Bianchi es una grandísima persona. Lo queremos mucho. Es un técnico emblema del club. Es una persona muy importante en la historia de Boca y para nosotros es nuestro gran amigo y nuestro director técnico, que nos guio por el camino de la grandeza y nos inculcó muchísimos valores que hoy por hoy los podemos transmitir y podemos demostrarlo hacia los juveniles, hacia el club o hacia los jugadores de Primera y todo lo que es el mundo Boca. Carlos es un gran de verdad.

Leo: —Carlos tuvo como una actitud de paternidad hacia ese grupo. ¿Te mandaste alguna vos en ese tiempo que tuvo que corregirte? ¿Hubo alguna enseñanza puntual hacia vos?

Chipi: —Carlos fue uno de los que más me protegió a mí y a muchos más. Yo me mandé muchas macanas. Pero por suerte Carlos me pudo proteger, me guio muy bien. Yo estoy muy agradecido a su persona. En lo deportivo todos ya sabemos lo que ha logrado, pero como persona es inigualable. Nos ayudó muchísimo a todos los jugadores que hemos pasado en ese plantel y yo fui uno de ellos. Éramos una familia. Fue un grupo increíble que logró cosas que ningún club ha logrado. Ese equipo le ganó a todos los poderosos de Europa. No se puede criticar nunca porque fueron 40 partidos invictos, le ganamos a todos. Ese equipo fue increíble e imbatible.

Su vínculo con Riquelme

Román como jugador fue parte de ese equipo imbatible que menciona el Chipi. Su relación inició en esa época donde compartieron la cancha y se mantiene hasta el día de la fecha cada uno en sus roles, pero dentro del mismo club que los vio crecer y desarrollarse en el ámbito deportivo.

Leo: —¿Cómo es tu relación con Román hoy?

Chipi: —Román es un fenómeno en todo sentido y más como persona. Acá lo adoramos, lo queremos mucho. Es uno más con nosotros. Súper humilde, compañero. Si tenés algún problema está al lado tuyo. Ahora es nuestro “presi” y estamos muy contentos.

Leo: —¿Cambió la relación desde que es presidente del club?

Chipi: —No, yo le digo hermano siempre. Tomamos mate, charlamos de fútbol, de la familia, compartimos todo. Siempre con humildad. Somos un grupo enorme con los técnicos, los profes. Todo el consejo también está compuesto de grandes personas. Se los ha criticado mucho y yo los quiero muchísimo a ellos. Yo a él lo trato como un hermano porque hemos compartido muchas cosas importantes y él me sigue tratando con una humildad terrible.

Cuestionario Random

Leo: —¿Comida favorita?

Chipi: —Tengo dos. Milanesa con huevo frito y papas fritas; y asado.

Leo: —¿Película favorita?

Chipi: —Rocky y Rambo.

Leo: —¿Montaña o playa?

Chipi: —Playa, Cancún.

Leo: —¿Arriba o abajo?

Chipi: —Por todos lados, soy todo terreno (risas).

Leo: —¿Preferirías ser infiel o que te sean infiel?

Chipi: —Ser infiel.

Leo: —¿Mentir o que te mientan?

Chipi: —Mentir yo.

Leo: —¿Te da culpa si mentís?

Chipi: —Depende la persona. Es malo igual mentir. No lo pongamos como algo bueno.

Leo: —¿Sos calentón?

Chipi: —Sí, muy. Cuando era chico me agarraba todos los días a piñas.

Leo: —¿Quién es más celoso tu mujer o vos?

Chipi: —Paola es re celosa. Yo soy un bomboncito de dulce de leche y ella es hermosa. Es un caramelo con miel. Para mí es la más linda de todas.

Leo: —¿Quién sería el Chipi Barijo de hoy en el fútbol argentino?

Chipi: —No, no hay porque hoy se cuidan todos. Se tapan la cara, la boca. Tienen miedo a ser reales.

Leo: —¿Qué palabra te identifica o te define?

Chipi: —Felicidad. Siempre, pura felicidad.

