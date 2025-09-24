Deportes

Preocupación en Boca Juniors: Chipi Barijho fue trasladado de urgencia a un hospital

En la previa del duelo de Reserva ante Newell’s, donde Lucas Blondel jugó como titular, el técnico de la Séptima División del Xeneize sufrió un dolor en el pecho y fue derivado a una clínica para someterse a estudios

El partido de Reserva entre Boca Juniors y Newell’s en el predio de Ezeiza sufrió una inesperada demora debido al repentino malestar de Antonio Barijho, quien debió ser trasladado de urgencia a un hospital tras experimentar un intenso dolor en el pecho. La salud del Chipi, entrenador de la Séptima División, generó preocupación entre los presentes que se disponían a ver el encuentro juvenil, que terminó con victoria xeneize 2-0 con goles de Santiago Dalmasso y Santiago Zampieri.

Barijho, de 48 años, sintió un fuerte dolor en el pecho mientras aguardaba el inicio del partido de la Reserva, del que formó parte como titular Lucas Blondel, quien tiene poco rodaje con Miguel Russo en la Primera. El equipo médico protocolar, presente en el predio como parte de las medidas habituales para este tipo de encuentros, intervino de inmediato y decidió el traslado del Chipi en ambulancia a la clínica más cercana para realizarle estudios. “El ex goleador del Xeneize acusó un profundo malestar y pidió atención al instante”, detallaron testigos consultados por TyC Sports. También informaron que Barijho no perdió la conciencia en ningún momento.

Lucas Blondel, titular en la Reserva de Boca ante Newell's (captura de TV)

La urgencia de la situación obligó a que la ambulancia destinada al partido de la Reserva se utilizara para el traslado del entrenador, lo que derivó en la demora momentánea del encuentro. El partido, que estaba programado para las 19:00, quedó en suspenso hasta que se pudiera disponer de una nueva unidad médica, tal como lo exige el reglamento. El inicio del partido se demoró hasta la llegada de otra ambulancia, ya que el desarrollo del encuentro no podía continuar sin la cobertura sanitaria correspondiente.

Antonio Barijho se desempeña como entrenador de la Séptima División de Boca Juniors desde 2019, cuando fue incorporado al staff de las divisiones inferiores bajo la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo. Inicialmente, trabajó como director técnico de la Cuarta División junto a Héctor Bracamonte. Desde la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia, el ex delantero se consolidó como parte del cuerpo técnico de la cantera xeneize y actualmente lidera a la Séptima, que marcha primera en el torneo de juveniles.

Chipi Barijho, entrenador de la Séptima División de Boca Juniors

La trayectoria de Antonio Barijho como futbolista es recordada por su paso por clubes como Huracán, Boca Juniors, Banfield e Independiente. En el exterior, defendió los colores de Grasshopper (Suiza), Saturn (Rusia) y Barcelona (Ecuador), y se retiró en 2009 en Deportivo Merlo. Durante su etapa en Boca, entre 1998 y 2004, Barijho disputó 102 partidos y anotó 45 goles, conquistando siete títulos, entre ellos las Copas Libertadores 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental 2000.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de Barijho, lo que mantiene la preocupación en el entorno de Boca. Se aguarda información oficial para conocer la evolución del entrenador. Asimismo, en Boca Juniors también se sigue de cerca la situación de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel de Primera División, quien permanece internado por estudios programados tras haber sufrido un cuadro de deshidratación días atrás.

