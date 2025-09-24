Tras ser eliminado por Lanús, Renato presentó su renuncia como DT de Fluminense en la conferencia de prensa y dio un explosivo discurso

La eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 marcó el final del ciclo de Renato Portaluppi como director técnico de Fluminense. El entrenador brasileño anunció su renuncia luego del empate 1 a 1 ante Lanús en el estadio Maracaná, resultado que, sumado a la derrota sufrida en el partido de ida en territorio argentino, sentenció la eliminación del conjunto carioca.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Renato Portaluppi confirmó su decisión frente a los medios, sin abrir espacio a preguntas. “Ni siquiera debería estar diciéndoles esto a ustedes, porque quien va a manifestarse es el presidente. Pero todas esas preguntas de algunos ‘genios’ de internet, a quienes mucha gente sigue… Terminé pidiéndole la renuncia al presidente antes de venir acá. Entonces, a partir de ahora habrá otro entrenador aquí. Le harán las mismas preguntas que me hacen a mí. Y quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si va a poner el equipo que quiere la hinchada o el equipo que tiene en su cabeza. Siempre intenté hacer lo mejor posible por el club. En todos los sentidos, en todas las competiciones. Lamentablemente, hoy quedamos fuera de una competencia. Pero estamos muy bien en el Campeonato Brasileño y también muy bien en la Copa do Brasil. Si Fluminense estuviera mal en el Brasileirao yo no estaría saliendo. Como Fluminense está bien, salgo para descansar mi cabeza. Y dejar que algunos ‘genios’ de internet sigan hablando de fútbol, ya que entienden muchísimo”, expresó el entrenador.

Minutos después, Fluminense anunció oficialmente la salida del entrenador en sus redes sociales. El comunicado informó: “El Fluminense FC anuncia que Renato Gaúcho ya no dirige el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes (23 de septiembre). Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. El club les agradece su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras. El entrenador asistente permanente Marcão asume el mando del equipo de forma interina”.

La eliminación ante Lanús quedó sellada después de que el equipo argentino se impusiera por 1 a 0 en el encuentro de ida, con gol de Marcelino Moreno, y cosechara una igualdad en el Maracaná gracias a un tanto de Dylan Aquino. Este resultado frustró las expectativas depositadas en la Copa Sudamericana, competencia en la que el club carioca buscaba avanzar después de haberse quedado con el primer lugar del Grupo F, superando a Once Caldas, Unión Española y San José. En octavos de final, Fluminense había vencido a América de Cali con un marcador global de 4-1.

En cuanto al presente local, Fluminense marcha en la octava posición del Campeonato Brasileño Serie A con 31 puntos, ubicándose a 20 unidades del líder Flamengo, su clásico rival. Esta posición le permite al conjunto de Río de Janeiro entrar en la zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana y mantener aspiraciones de acceder a la fase de Repechaje para la Copa Libertadores. Además, el club tiene abiertas oportunidades en el plano doméstico: se encuentra en semifinales de la Copa do Brasil, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama en busca de la final.

El ciclo de Renato Portaluppi en el banco de Fluminense incluyó la destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde el equipo fue el mejor cuadro no europeo de la competencia tras alcanzar semifinales y perder frente al Chelsea —equipo que luego se consagró campeón venciendo a París Saint-Germain en la final—. En este certamen, además, igualó contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos y eliminó al Inter de Italia en octavos de final.

Mientras se agurda por la designación del nuevo entrenador (Cuca aparece como uno de los principales candidatos), Fluminense buscará levantar cabeza en su próximo compromiso: el domingo 28 de septiembre recibirá a Botafogo. Luego, el 1 de octubre, visitará a Sport Recife. Ambos encuentros serán por la Serie A de Brasil.