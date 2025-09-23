Deportes

Lanús visita a Fluminense con la ilusión de acceder a la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Desde las 21:30, el Granate se presentará en Río de Janeiro con la misión de defender la mínima ventaja adquirida en la ida. Transmite ESPN

Luego de la victoria conseguida en La Fortaleza, Lanús trasladó la ilusión de acceder a la semifinal de la Copa Sudamericana a Río de Janeiro. Desde las 21:30, el Granate, que se impuso 1 a 0 en la ida, visitará al Fluminense, en un duelo que contará con la transmisión televisiva de ESPN y el arbitraje de Jesús Valenzuela.

A menos de dos años de haber conquistado la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, el Flu enfrenta el desafío de revertir una serie adversa en el mítico estadio Maracaná. El conjunto brasileño, que el sábado superó por la mínima diferencia a Vitória, atraviesa una etapa de resultados irregulares, con solo dos victorias en sus últimos siete encuentros, lejos del rendimiento que lo llevó a sorprender en el Mundial de Clubes y ubicarse entre los cuatro mejores equipos del planeta.

Por su parte, el elenco liderado por Mauricio Pellegrino llega a este compromiso como el único representante argentino que sigue en carrera en el certamen continental. El equipo bonaerense se impuso en el partido de ida gracias a un gol de Marcelino Moreno a un minuto del final, lo que le otorga una ventaja mínima pero significativa de cara a la revancha. El buen momento del conjunto argentino se consolidó el fin de semana con una victoria por 2 a 1 ante Platense, en la que José Canale y Lautaro Acosta marcaron los tantos.

El plantel de Lanús deberá afrontar el encuentro en Río de Janeiro con las bajas de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, todos fuera de la convocatoria por lesión. Esta situación obliga a Pellegrino a reorganizar su esquema en busca de mantener la ventaja y asegurar el pase a semifinales, instancia que el club alcanzaría por segundo año consecutivo en esta competencia.

El Granate, ya eliminado de la Copa Argentina, concentra todos sus esfuerzos en el torneo internacional, con el objetivo de repetir la consagración lograda en 2013. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que igualaron 0-0 en Perú y definirán su serie el próximo jueves a las 21:30.

El encuentro entre Fluminense y Lanús no solo define el futuro inmediato de ambos equipos en la Copa Sudamericana, sino que también representa la oportunidad para el conjunto brasileño de recuperar el nivel que lo llevó a la élite internacional y para el club argentino de consolidar su presente como protagonista en el ámbito continental.

Probables formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna DT: Renato Portaluppi

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo DT: Mauricio Pellegrino

Hora: 21.30

TV: ESPN

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: Maracaná

