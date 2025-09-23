Deportes

El hermano de Lewis Hamilton sufrió un accidente y su auto se prendió fuego en plena carrera: “Fue un momento aterrador para mí”

Tras salir por sus propios medios, Nicolas Hamilton se pronunció en sus redes sociales

El accidente que sufrió el hermano de Hamilton

El circuito de Silverstone, uno de los escenarios históricos del automovilismo británico, fue testigo de un incidente que marcó el Campeonato Británico de Turismos (BTCC) cuando el piloto Nicolas Hamilton, hermano menor de Lewis Hamilton, resultó ileso tras un incendio en su vehículo durante la competición. La emergencia se produjo durante la vuelta 17 de 24, cuando el Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport comenzó a emitir humo y quedó detenido junto a la recta de Wellington.

El piloto, de 33 años y originario de Stevenage, compite en el BTCC como piloto privado. Nicolas Hamilton padece parálisis cerebral, condición que incrementa la dificultad de su desempeño en un deporte que exige reacciones precisas y gran agilidad. Pese a esa situación, salió del coche sin ayuda antes de que las llamas se propagaran por el habitáculo. La carrera continuó con el resto de los pilotos tras el coche de seguridad, mientras una columna de humo se elevaba sobre el circuito.

La escena generó preocupación en el paddock y en las tribunas. “Qué imagen tan increíble de un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos al comenzar mi domingo en Silverstone. Sorprendentemente, estuve muy tranquilo durante toda la situación, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo. Estoy muy orgulloso de cómo gestioné la situación”, publicó Hamilton en sus redes sociales.

El incidente obligó a Nicolas Hamilton a abandonar el resto de la jornada. El piloto británico compartió en Instagram la fotografía de su coche envuelto en humo, mientras reflexionó sobre el significado personal de la experiencia. “Tras el incendio de ayer, la incógnita es si podré correr la última ronda de la temporada en Brands Hatch el próximo fin de semana, pero si no tengo la oportunidad de terminar la temporada, quiero agradecerles a todos por su apoyo este año. Amigos, familiares y patrocinadores por su continuo cariño y apoyo para ayudarme a seguir mi sueño y continuar mi camino”, expresó el piloto.

La participación de Hamilton en el BTCC ha adquirido notoriedad por su historia de superación. Después de casi dos años alejado de la competición profesional, regresó este año como parte de la expansión de Un-Limited Motorsport. El piloto había competido previamente para el equipo Team Hard entre 2021 y 2023, hasta su disolución a mitad de la temporada pasada, y luego afrontó un período de veinte meses fuera de las pistas.

El regreso de Hamilton al certamen se dio en marzo, coincidiendo con la entrada del equipo a una estructura con tres coches. El británico formó parte de la última línea de la parrilla, pero demostró progresos durante la presente temporada. “Personalmente, siento que he pilotado mejor que nunca en el BTCC hasta la fecha y estoy muy orgulloso de mi progreso este año”, sostuvo Hamilton en su comunicado posterior al incidente.

El fuego causó graves daños al vehículo de Cupra, motivo por el cual Hamilton no pudo continuar participando en las carreras 26 y 27 del fin de semana, lo que puso fin a una racha de 25 competencias consecutivas en el campeonato. Aunque sus posiciones en la clasificación no se han visto alteradas de forma sensible, el accidente deja en suspenso la posibilidad de que cierre la campaña en Brands Hatch.

El impacto del episodio traspasó el entorno del automovilismo debido a la relación familiar de Nicolas Hamilton con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. La reacción de la comunidad internacional no tardó en llegar, con muestras de apoyo tanto de seguidores como de compañeros de paddock.

