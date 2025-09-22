Deportes

Martina Capurro se coronó en el W15 de Luján: “Tener torneos en Argentina es increíble, nos ayudan muchísimo”

La tenista obtuvo su segundo título de la temporada, tras consagrarse campeona en el W15 de Trelew

Sebastián Poletto

Por Sebastián Poletto

La argentina Martina Capurro se
La argentina Martina Capurro se consagró campeona del W15 de Luján tras vencer en la final a su compatriota, María Florencia Urrutia (Foto: Tennium)

La argentina Martina Capurro se consagró campeona del W15 de Luján I al derrotar a su compatriota María Florencia Urrutia con un marcador de 7-5 y 6-4 en la final. Este título marca su segunda conquista del año en el ITF Women’s World Tennis Tour, tras su victoria en el W15 de Trelew en mayo. Para la tenista de 27 años, esta victoria tiene un sabor especial, no solo por el triunfo en sí mismo, sino por el valor de competir y celebrar en el país.

Tras la final, Capurro, en diálogo con Infobae, expresó su alegría por el logro. “La verdad que estoy muy contenta por haber salido campeona esta semana en Luján. Estoy muy feliz, con mi equipo de trabajo. Venimos mejorando de a poco, es todo un proceso, así que feliz que se nos dé esta linda semana y acá en casa junto a mi familia y a mi equipo que me pueden venir a ver todos los días”, manifestó.

En lo que va de la temporada, el calendario femenino ha albergado hasta el momento siete torneos de estas características en Argentina. Se trata de los W35 de Buenos Aires I y II, los W35 de Pergamino, el W35 de Chacabuco y los W15 de Trelew I y II, W15 de Luján I.

La acción continúa este lunes con el inicio del W15 de Luján II, y se espera que la gira nacional sume al menos dos certámenes más en este 2025: los W35 y W15 de Neuquén.

La argentina Martina Capurro se
La argentina Martina Capurro se adueño de su segundo título de la temporada, tras conseguir el W35 de Trelew (Foto: Tennium)

La jugadora también reflexionó sobre la importancia de los torneos en el país para el tenis regional. En particular, destacó las mejoras en la organización y las instalaciones. "La verdad que tener torneos acá es increíble, nos ayudan muchísimo a todas las jugadoras, no solo de Argentina sino de Sudamérica", señaló. Además, puso en valor la labor del director del torneo, Matías Silvano, y la del organizador, Martín Jaite: “El haber estado Martín (Jaite) al mando ayudó muchísimo a la calidad del torneo, porque yo había jugado en 2023 y la verdad que el club mejoró un montón, las canchas mejoraron un montón y eso la verdad que está bueno destacarlo”.

Con este nuevo trofeo, la albiceleste suma ya nueve títulos en su carrera profesional. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. La tenista se sinceró sobre los desafíos que ha enfrentado en el último tiempo: “El año pasado fue muy duro para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. De a poco volviendo a tener mejores sensaciones".

Martina Capurro sera2 parte del
Martina Capurro sera2 parte del cuadro principal del W15 de Luján II que dará comienzo este lunes (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

Para cerrar, la flamante campeona agradeció el apoyo incondicional que ha recibido y lo ve como una recompensa al esfuerzo que está poniendo en su carrera: “Estoy contenta de estar rodeada de personas que me ayudan muchísimo y me quieren también. Este triunfo obviamente me ayuda a validar el trabajo que estamos poniendo, así que muy contenta”.

La flamante campeona, que venía de ser finalista en el W15 de Sao Luis, participará del cuadro principal del W15 de Luján II. En este torneo, se unirá al menos a otras once argentinas y a las tenistas provenientes de la clasificación, conformando un nutrido cuadro de jugadoras locales.

Un premio especial para las tenistas argentinas

Martín Jaite, durante la ceremonia de premiación, anunció un incentivo clave para las jugadoras locales que participen en los torneos. La tenista argentina que sume la mayor cantidad de puntos en las dos semanas de competencia obtendrá una invitación para el cuadro principal del WTA 125 de Tucumán, que se jugará del 3 al 9 de noviembre.

Además, esa misma afortunada recibirá un wildcard para el cuadro principal de la qualy del WTA 125 de Buenos Aires, que se disputará del 23 al 30 de noviembre. Por último, la segunda mejor tenista argentina en la tabla de puntos conseguirá una invitación para la clasificación del certamen tucumano.

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

Según una encuesta, solo dos de cada diez trabajadores están conformes con su salario

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”