Deportes

Las locuras de Francisco Cerúndolo y Andre Agassi durante la Laver Cup

El argentino y el exjugador fueron dos de los grandes protagonistas que reunió a los mejores exponentes del tenis de la actualidad. Los videos

Guardar
Las perlitas de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup

Francisco Cerúndolo fue el único representante argentino en la Laver Cup 2025, y su participación fue un fiel reflejo de la esencia del torneo: una mezcla de competencia de élite, camaradería y espectáculo. Con un balance de una victoria crucial y una derrota ante una de las máximas figuras del tenis, el jugador nacido en la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como una pieza fundamental y carismática en el Equipo Mundial, bajo la capitanía de la leyenda Andre Agassi.

El fin de semana de Cerúndolo en San Francisco tuvo dos caras. El sábado, en una jornada donde cada partido valía dos puntos, saltó a la cancha con la presión de mantener el impulso de su equipo. Se enfrentó al danés Holger Rune en un duelo de alta intensidad. Cerúndolo exhibió un tenis sólido y una notable fortaleza mental para imponerse por 6-3 y 7-6.

Durante el partido, dejó puntos para el recuerdo, como una defensa extraordinaria y un contraataque que culminó con una volea ganadora que levantó a todo el estadio. La celebración al final del cotejo mostró la alegría del momento, en una cita que permite a los jugadores en exhibiciones como esta jugar con baja presión. Al cerrar el match ante el nórdico, Fran fue directo a festejar con Agassi: los dos saltaron y chocaron sus pechos, como si fueran basquetbolistas de la NBA.

La presentación en el torneo estadounidense es la primera del albiceleste tras la clasificación al Final 8 de la Copa Davis, obtenida el fin de semana pasado en Groningen ante el combinado local, Países Bajos.

Ya el domingo, el desafío fue aún mayor. Se midió ante el español número uno del mundo, Carlos Alcaraz. A pesar de su esfuerzo, Cerúndolo cayó por 6-2 y 6-1. Sin embargo, fue en este partido donde se vivió uno de los momentos más reveladores de la dinámica del equipo y de la Laver Cup en general. Mientras el argentino estaba contra las cuerdas, Andre Agassi, dirigiéndose a él desde el banco y con el micrófono que tienen los capitanes que se escuchan en vivo, tiró un comentario irónico y motivador: “El mejor regreso de la historia, bebé, allá vamos”. El chiste, en medio de la adversidad, no solo buscaba sacarle una sonrisa a su jugador, sino que también evidenciaba el ambiente relajado y la particular psicología del ex líder del ranking ATP como líder del equipo.

El historial de Cerúndolo y los detalles del torneo

Esta edición de 2025 marcó la tercera participación de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup. Su debut se produjo en 2023, donde también representó al Equipo Mundial, ganando su único partido de individuales contra Alejandro Davidovich Fokina. En 2024, también había ganado en su única aparición: en ese caso fue con un doble 6-4 ante Casper Ruud. Con su victoria ante Holger Rune este año, su récord histórico en la competencia en partidos de singles es de tres victorias y una derrota.

La Laver Cup es un evento que, más allá de no otorgar puntos para el ranking, ofrece un importante incentivo económico. El premio para el equipo campeón se reparte entre sus integrantes, y las cifras arrojan que cada jugador del equipo ganador recibe una suma de 250,000 dólares. Durante el viernes, sábado y domingo que se prolongó el evento, los mejores exponentes de los equipos Europa y Mundial se midieron en duelos de singles y dobles, que cada uno de ellos otorga puntos clave. Al finalizar los partidos del domingo, la selección que mayor cantidad de unidades sume, se queda con el suculento cheque.

La edición de 2025 contó con los siguientes jugadores:

  • Equipo Europa (Capitán: Yannick Noah): Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Menšík y Flavio Cobolli.
  • Equipo Mundial (Capitán: Andre Agassi): Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerúndolo, Reilly Opelka, Alex Michelsen y João Fonseca.

En definitiva, la participación de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup 2025 trascendió su resultado final. Aportó puntos vitales, luchó en cada partido y protagonizó momentos icónicos.

Temas Relacionados

Laver CupTenis ArgentinoFrancisco CerúndoloAndre AgassiCarlos Alcarazdeportes-argentina

Últimas Noticias

Se pone en marcha la décima edición del Challenger de Buenos Aires con la presencia de jugadores locales

Son 13 los argentinos ya confirmados en el cuadro principal, mientras que otros seis mantienen chances de sumarse desde la clasificación. Todos los detalles

Se pone en marcha la

El gol de Rodrigo Battaglia para Boca ante Central Córdoba con el que se convirtió en el máximo anotador de la era Russo

El volante llegó a cinco conquistas en total con la camiseta xeneize y cuatro desde que está el experimentado DT

El gol de Rodrigo Battaglia

Martina Capurro se coronó en el W15 de Luján: “Tener torneos en Argentina es increíble, nos ayudan muchísimo”

La tenista obtuvo su segundo título de la temporada, tras consagrarse campeona en el W15 de Trelew

Martina Capurro se coronó en

Las ácidas declaraciones de Di María tras el empate de Central ante Talleres: fuerte autocrítica y por qué no saludó a Tevez

El legendario extremo no dudó en manifestar su fastidio tras el 1-1 contra la T. Las imágenes

Las ácidas declaraciones de Di

Impacto en el Inter Miami de Messi: una de sus figuras se retiraría a fin de año

El conjunto de la MLS pelea por asegurarse una plaza en los playoffs, con seis fechas de la temporada regular por delante

Impacto en el Inter Miami
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pullaro habló sobre las elecciones

Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

Murió Azucena Díaz, miembro de Madres de Plaza de Mayo

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
La fiesta de cumpleaños de

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos