Las locuras de Francisco Cerúndolo y Andre Agassi durante la Laver Cup

Las perlitas de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup

Francisco Cerúndolo fue el único representante argentino en la Laver Cup 2025, y su participación fue un fiel reflejo de la esencia del torneo: una mezcla de competencia de élite, camaradería y espectáculo. Con un balance de una victoria crucial y una derrota ante una de las máximas figuras del tenis, el jugador nacido en la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como una pieza fundamental y carismática en el Equipo Mundial, bajo la capitanía de la leyenda Andre Agassi.

El fin de semana de Cerúndolo en San Francisco tuvo dos caras. El sábado, en una jornada donde cada partido valía dos puntos, saltó a la cancha con la presión de mantener el impulso de su equipo. Se enfrentó al danés Holger Rune en un duelo de alta intensidad. Cerúndolo exhibió un tenis sólido y una notable fortaleza mental para imponerse por 6-3 y 7-6.

Durante el partido, dejó puntos para el recuerdo, como una defensa extraordinaria y un contraataque que culminó con una volea ganadora que levantó a todo el estadio. La celebración al final del cotejo mostró la alegría del momento, en una cita que permite a los jugadores en exhibiciones como esta jugar con baja presión. Al cerrar el match ante el nórdico, Fran fue directo a festejar con Agassi: los dos saltaron y chocaron sus pechos, como si fueran basquetbolistas de la NBA.

La presentación en el torneo estadounidense es la primera del albiceleste tras la clasificación al Final 8 de la Copa Davis, obtenida el fin de semana pasado en Groningen ante el combinado local, Países Bajos.

Ya el domingo, el desafío fue aún mayor. Se midió ante el español número uno del mundo, Carlos Alcaraz. A pesar de su esfuerzo, Cerúndolo cayó por 6-2 y 6-1. Sin embargo, fue en este partido donde se vivió uno de los momentos más reveladores de la dinámica del equipo y de la Laver Cup en general. Mientras el argentino estaba contra las cuerdas, Andre Agassi, dirigiéndose a él desde el banco y con el micrófono que tienen los capitanes que se escuchan en vivo, tiró un comentario irónico y motivador: “El mejor regreso de la historia, bebé, allá vamos”. El chiste, en medio de la adversidad, no solo buscaba sacarle una sonrisa a su jugador, sino que también evidenciaba el ambiente relajado y la particular psicología del ex líder del ranking ATP como líder del equipo.

El historial de Cerúndolo y los detalles del torneo

Esta edición de 2025 marcó la tercera participación de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup. Su debut se produjo en 2023, donde también representó al Equipo Mundial, ganando su único partido de individuales contra Alejandro Davidovich Fokina. En 2024, también había ganado en su única aparición: en ese caso fue con un doble 6-4 ante Casper Ruud. Con su victoria ante Holger Rune este año, su récord histórico en la competencia en partidos de singles es de tres victorias y una derrota.

La Laver Cup es un evento que, más allá de no otorgar puntos para el ranking, ofrece un importante incentivo económico. El premio para el equipo campeón se reparte entre sus integrantes, y las cifras arrojan que cada jugador del equipo ganador recibe una suma de 250,000 dólares. Durante el viernes, sábado y domingo que se prolongó el evento, los mejores exponentes de los equipos Europa y Mundial se midieron en duelos de singles y dobles, que cada uno de ellos otorga puntos clave. Al finalizar los partidos del domingo, la selección que mayor cantidad de unidades sume, se queda con el suculento cheque.

La edición de 2025 contó con los siguientes jugadores:

Equipo Europa (Capitán: Yannick Noah): Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Menšík y Flavio Cobolli.

Equipo Mundial (Capitán: Andre Agassi): Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerúndolo, Reilly Opelka, Alex Michelsen y João Fonseca.

En definitiva, la participación de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup 2025 trascendió su resultado final. Aportó puntos vitales, luchó en cada partido y protagonizó momentos icónicos.