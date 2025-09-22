Las ácidas declaraciones de Di María tras el empate de Central ante Talleres: fuerte autocrítica y por qué no saludó a Tevez

Duras declaraciones de Di María luego del empate con Talleres

El Gigante de Arroyito fue el escenario en el que Ángel Di María brindó un nuevo espectáculo. El legendario extremo, campeón del mundo y de América, volvió a exponer su talento en el empate que Rosario Central y Talleres animaron en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura.

A pesar de su notable actuación, el Fideo no se fue conforme con la repartición de puntos. Y luego del partido no dudó en manifestar su fastidio. “Nos sigue faltando ese poquito para ganar los partidos. Siempre salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda, que nos termina dando un empate”, analizó el ídolo del Canalla.

En su reflexión, el ex delantero de la Selección continuó con palabras punzantes: “Se terminaron metiendo atrás y después dicen que nos ayudan”...

En la entrevista completa, y el capitán rosarino expresó: “Creo que merecimos ganar. Fueron 3 o 4 minutos en los que nos desconcentramos y nos toca volver a comer mierda. El fútbol argentino es así, porque nosotros hicimos todo para ganar, pero hicieron un montón de tiempo y se llevaron un punto que para ellos tendrá un gran valor”.

Además, aclaró que no se saludó con Carlos Tevez porque, según confió, no tuvo la oportunidad de cruzarlo. “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”, concluyó.

Desde los primeros movimientos, el ex atacante de la Selección exigió a Guido Herrera y amenazó con abrir el marcador. Un tiro libre que el experimentado arquero desvió al córner. Y un milagro defensivo provocado por el esfuerzo de la última línea cordobesa fueron los primeros argumentos con los que el Canalla intentó imponer condiciones.

El duelo caldeado, con el morbo constante por las discusiones que improvisaron Ariel Holan y Carlos Tevez del otro lado de la línea de cal, continuó con las respuestas de Ulises Ortegoza de media distancia. El volante chileno apeló en más de una oportunidad a su exquisita pegada, pero Jorge Broun respondía con solvencia.

Antes del descanso, el Canalla logró ponerse en ventaja a través de la sociedad que conformaron Ángel Di María y Alejo Véliz. Los refuerzos que llegaron a Rosario para soñar con el título conformaron una obra brillante que terminó en la red. El envió del Fideo al pecho del delantero con pasado en la Selección Sub 20 fue determinante para que el goleador dominara y resolviera con un potente disparo al primer palo. Golazo y delirio en el Gigante de Arroyito.

Los gritos en el vestuario del Apache hicieron reaccionar a La T, que en la reanudación del partido, Augusto Schott se proyectó por la banda derecha y envió un centro venenoso que complicó a Emanuel Coronel. Las dudas del defensor fueron capitalizadas por Valentín Depietri, quien de cabeza silenció al público local.

El suspenso se apoderó de Rosario cuando Matias Catalán convirtió un gol en contra que podría haber cambiado el destino de la noche, pero la intervención del VAR percibió un fuera de juego de Gaspar Duarte que obligó a anular el tanto del Canalla.

La polémica de la jornada se dio cuando Luis Lobo Medina sancionó un penal inexistente a favor del dueño de casa, por una presunta infracción de Miguel Navarro sobre Gaspar Duarte. Otra vez, la colaboración de la tecnología le advirtió al árbitro que la supuesta falta fue afuera del área, por lo que el colegiado optó por cobrar un tiro libre directo y mostrarle la segunda tarjeta amarilla al venezolano.

Los 11 minutos que se adicionaron no le alcanzaron al elenco de Holan para quebrar la resistencia cordobesa y la igualdad dejó un sabor agridulce en Rosario. Para Talleres, en cambio, se trató de un punto con aroma a hazaña para empezar a revertir el pésimo presente.