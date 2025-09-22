Deportes

El gesto antideportivo en un partido de fútbol americano que generó conmoción: un jugador se lanzó encima de su rival y lo fracturó

El escalofriante episodio se produjo durante el enfrentamientro entre Lakeshore High School y Kalamazoo Central

Un jugador de fútbol americano le fracturó la columna a su rival

Un violento incidente durante un partido universitario de fútbol americano en Lakeshore High School, en Michigan, dejó a un adolescente hospitalizado y abrió un debate sobre la seguridad en el deporte escolar. Según reportó el medio local WSBT, un estudiante de 15 años sufrió una fractura de columna en dos lugares tras una jugada que fue registrada en un video que recorrió las redes sociales.

El encuentro entre el equipo juvenil de Lakeshore High School y Kalamazoo Central High School transcurría con normalidad hasta el tercer cuarto, cuando Colton, jugador de Lakeshore, fue bloqueado por un rival y, en una acción posterior, atacado por un joven del equipo contrario, de acuerdo con imágenes difundidas por los asistentes y por la madre de la víctima, Courtney Mims. El video muestra cómo el jugador con el número 73 de Kalamazoo Central se arroja sobre Colton, todavía en el suelo, provocándole la seria lesión.

En declaraciones a WSBT, Courtney Mims relató el momento en que identificó a su hijo tendido en el campo: "Al principio pensé: ‘¿Es mi hijo?’. Y en cuanto lo supe, no pude evitarlo. Tenía que ir allí. Nunca me había sentido así. Nunca me había sentido tan disgustada ni conmocionada como por algo relacionado con mi hijo“.

Posteriormente, Colton fue trasladado de urgencia al hospital donde, tras serle realizadas pruebas médicas, se le diagnosticaron dos fracturas en la columna vertebral. El estudiante ya ha sido dado de alta y se encuentra ahora en su domicilio bajo recuperación.

El futuro deportivo de Colton permanece en la incertidumbre. Su madre informó que el joven no podrá volver a los campos esta temporada, mientras los médicos evalúan si existe la posibilidad de que retome la práctica competitiva. WWMT precisó que, de acuerdo con la familia, "debería recuperarse por completo, y lo hará“, aunque los especialistas evitaron establecer plazos o certezas sobre su regreso.

La madre del joven lesionado
La madre del joven lesionado habló en sobre el episodio

Tanto las autoridades de Lakeshore High School como de Kalamazoo Central High School prefirieron no emitir detalles públicos sobre el avance de la investigación y el posible castigo al jugador involucrado, hasta el momento. Únicamente señalaron, mediante comunicados institucionales, que colaboran de manera conjunta para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Michigan (MHSAA) confirmó, tras consultas de WSBT, que están al tanto del incidente y que ambas escuelas abordan internamente la situación.

Mientras tanto, la madre del joven afectado intenta que el caso trascienda el ámbito familiar y sirva para sensibilizar en torno a las jugadas de riesgo en los deportes de contacto. "Estos chicos son de secundaria. Tienen 15 años. El fútbol significa mucho para ellos. Es toda su vida ahora mismo. Están ahí desde antes de que me levante para ir a trabajar por la mañana hasta después de cenar, esforzándose al máximo, y que alguien intente quitarle eso a alguien que hace tanto es horrible para mí“, expresó Courtney.

El día posterior al incidente, los equipos universitarios de ambas escuelas se enfrentaron nuevamente, y Kalamazoo Central logró imponerse por 26 a 7. Dicha victoria fue dedicada a Colton a través de una publicación en redes sociales, en la que la comunidad resaltó la resiliencia del estudiante lesionado.

Hasta la fecha, no se ha informado públicamente ninguna sanción disciplinaria para el jugador que ocasionó la lesión. La situación continúa en revisión, sin que se descarten nuevas medidas por parte de la MHSAA ni pronunciamientos adicionales de las escuelas.

