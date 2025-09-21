Una de cal y otra de arena para Jeremías Ledesma: de las enormes atajadas al insólito error en el primer gol de Atlético Tucumán

El inicio del duelo entre River Plate y Atlético Tucumán comenzó de manera poco favorable para el Millonario: el Decano marcó el ritmo y se adelantó en el marcador gracias a un error de Jeremías Ledesma.

El compromiso comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas en el primer minuto, Leandro Loco Díaz cayó en el área de River reclamando una infracción que el árbitro desestimó. La respuesta del equipo visitante no se hizo esperar: Colidio fue derribado cerca del área rival en una jugada de contragolpe que generó peligro para la defensa local.

A los 4 minutos, Adrián Sánchez, ex jugador de Boca, protagonizó una de las primeras acciones de riesgo para Atlético Tucumán al desbordar por la banda derecha y rematar al segundo palo, obligando a Ledesma a intervenir con acierto. Poco después, el VAR anuló un gol del conjunto tucumano por posición adelantada, luego de que Díaz definiera tras una jugada en el área, decisión tomada por el árbitro Facundo Tello.

Las Atajadas De Ledesma

La presión del conjunto local se mantuvo y, a los 12 minutos, un centro cerrado del Loco Díaz complicó nuevamente a Ledesma, quien no logró controlar el balón y concedió un tiro de esquina. En la jugada siguiente, el paraguayo Clever Ferreira aprovechó la salida en falso del arquero y, de cabeza, marcó el primer gol del partido, estableciendo el 1-0.

El equipo tucumano continuó generando oportunidades. A los 15 minutos, Mateo Bajamich ejecutó un potente remate que exigió una destacada intervención de Ledesma, quien desvió el balón al córner y evitó el segundo tanto local.

Ya en el complemento, Ledesma volvió a aparecer para mantener al Millonario en partido. Damián Martínez probó desde media distancia y exigió al guardameta que voló y mandó la pelota al tiro de esquina.

Desde su arribo a River Plate a mediados de 2024, por una cifra cercana a USD3.500.000, Ledesma ha permanecido a la sombra de Franco Armani, quien se mantiene como titular indiscutido bajo los tres palos. El ex Rosario Central solo ha disputado dos encuentros (contando este) en el Torneo Clausura, el anterior encuentro lo tuvo bajo los tres palos en la victoria por 4-2 frente a Godoy Cruz en el estadio Monumental.

En marzo de este año, los rumores de una posible salida se dispararon tras una publicación en su cuenta de Instagram. Ledesma desató una ola de especulaciones entre los seguidores de River Plate en la antesala del enfrentamiento por la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar.

Muchos hinchas interpretaron la publicación como una señal de descontento por la posibilidad de no ser titular, e incluso surgieron rumores sobre una eventual salida del arquero debido a la falta de oportunidades. La imagen fue compartida instantes antes de que el plantel emprendiera el viaje a Santiago del Estero para disputar el compromiso copero, lo que amplificó el impacto en las redes sociales.

Fuentes del club de Núñez consultadas por Infobae aseguraron que la intención de Ledesma al realizar el posteo no era la que se interpretó en redes sociales. Según estas fuentes, el arquero decidió eliminar la historia de su cuenta personal tras advertir el revuelo generado y las múltiples lecturas que provocó la publicación. Además, desde el entorno de River sostienen que el jugador se encuentra conforme y tiene la intención de cumplir el contrato vigente.