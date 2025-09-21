Deportes

Una de cal y otra de arena para Jeremías Ledesma: de las enormes atajadas al insólito error en el primer gol de Atlético Tucumán

El arquero de River tuvo responsabilidad en el tanto del Decano, pero también apareció para evitar una goleada

Guardar

El inicio del duelo entre River Plate y Atlético Tucumán comenzó de manera poco favorable para el Millonario: el Decano marcó el ritmo y se adelantó en el marcador gracias a un error de Jeremías Ledesma.

El compromiso comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas en el primer minuto, Leandro Loco Díaz cayó en el área de River reclamando una infracción que el árbitro desestimó. La respuesta del equipo visitante no se hizo esperar: Colidio fue derribado cerca del área rival en una jugada de contragolpe que generó peligro para la defensa local.

A los 4 minutos, Adrián Sánchez, ex jugador de Boca, protagonizó una de las primeras acciones de riesgo para Atlético Tucumán al desbordar por la banda derecha y rematar al segundo palo, obligando a Ledesma a intervenir con acierto. Poco después, el VAR anuló un gol del conjunto tucumano por posición adelantada, luego de que Díaz definiera tras una jugada en el área, decisión tomada por el árbitro Facundo Tello.

Las Atajadas De Ledesma

La presión del conjunto local se mantuvo y, a los 12 minutos, un centro cerrado del Loco Díaz complicó nuevamente a Ledesma, quien no logró controlar el balón y concedió un tiro de esquina. En la jugada siguiente, el paraguayo Clever Ferreira aprovechó la salida en falso del arquero y, de cabeza, marcó el primer gol del partido, estableciendo el 1-0.

El equipo tucumano continuó generando oportunidades. A los 15 minutos, Mateo Bajamich ejecutó un potente remate que exigió una destacada intervención de Ledesma, quien desvió el balón al córner y evitó el segundo tanto local.

Ya en el complemento, Ledesma volvió a aparecer para mantener al Millonario en partido. Damián Martínez probó desde media distancia y exigió al guardameta que voló y mandó la pelota al tiro de esquina.

Desde su arribo a River Plate a mediados de 2024, por una cifra cercana a USD3.500.000, Ledesma ha permanecido a la sombra de Franco Armani, quien se mantiene como titular indiscutido bajo los tres palos. El ex Rosario Central solo ha disputado dos encuentros (contando este) en el Torneo Clausura, el anterior encuentro lo tuvo bajo los tres palos en la victoria por 4-2 frente a Godoy Cruz en el estadio Monumental.

En marzo de este año, los rumores de una posible salida se dispararon tras una publicación en su cuenta de Instagram. Ledesma desató una ola de especulaciones entre los seguidores de River Plate en la antesala del enfrentamiento por la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar.

Muchos hinchas interpretaron la publicación como una señal de descontento por la posibilidad de no ser titular, e incluso surgieron rumores sobre una eventual salida del arquero debido a la falta de oportunidades. La imagen fue compartida instantes antes de que el plantel emprendiera el viaje a Santiago del Estero para disputar el compromiso copero, lo que amplificó el impacto en las redes sociales.

Fuentes del club de Núñez consultadas por Infobae aseguraron que la intención de Ledesma al realizar el posteo no era la que se interpretó en redes sociales. Según estas fuentes, el arquero decidió eliminar la historia de su cuenta personal tras advertir el revuelo generado y las múltiples lecturas que provocó la publicación. Además, desde el entorno de River sostienen que el jugador se encuentra conforme y tiene la intención de cumplir el contrato vigente.

Temas Relacionados

Jeremías LedesmaRiver PlateAtlético TucumánTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Dos golazos, asistencia top y un gesto de líder con un compañero: el partidazo récord de Messi en el triunfo de Inter Miami

Las Garzas vencieron 3-2 a DC United y siguen escalando posiciones en la tabla de la MLS

Dos golazos, asistencia top y

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami venció 3-2 al DC United y se afianza en puestos de Playoff en la MLS

La Pulga aportó dos goles y una asistencia en la victoria como local en el Chase Stadium. Benteke y Murrell descontaron para la visita, que ya no tiene posibilidades de avanzar a la ronda eliminatoria

Con una actuación estelar de

Alex Barrena y Emilio Nava son los finalistas del AAT Challenger de Villa María

El argentino y el estadounidense se impusieron en sus duelos de semis, y el domingo protagonizarán la definición del sexto torneo de la categoría del año en el país. Durán-Kastelboim, los campeones en dobles

Alex Barrena y Emilio Nava

Cristiano Ronaldo marcó dos goles y recrudece la batalla por los 1.000: a cuántos quedó y la ventaja sobre Messi

El delantero del Al Nassr convirtió dos tantos en la victoria 5-1 sobre Al Riyadh por la tercera fecha de la liga local

Cristiano Ronaldo marcó dos goles

“¿Quién es este cabrón que viene de Argentina?”: el hiriente hit contra Garnacho de los fanáticos del Manchester United

Los aficionados de su ex equipo no perdonaron al argentino en el triunfo de los Diablos Rojos ante Chelsea en Old Trafford

“¿Quién es este cabrón que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se refugió en un contenedor

Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

INFOBAE AMÉRICA
Costa Rica incautó dos toneladas

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

TELESHOW
Carol Reali ‘Cachaza’ grita su

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Wanda Nara sorprendió al compartir un encuentro íntimo junto a Maxi López: familia, mates y asado

Gaza, encaje laminado y flores bordadas: el elegante look que eligió Mirtha Legrand para una noche especial

El insólito blooper de Brenda Asnicar al pedirle a Gastón Soffritti recrear su primer beso en televisión

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés mostraron sus intensas vacaciones en Río de Janeiro