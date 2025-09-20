Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium
21.15 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.15 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.15 Ecuador, Colombia y Perú
18.15 México
El Decano no llega en su mejor momento al hilvanar dos derrotas en fila (Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s), lo que lo bajó al octavo lugar de la Zona B con 9 unidades, 10 menos que el líder Deportivo Riestra.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.
El Decano y el Millonario se verán las caras este sábado 20 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán José Castelli y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será José Carreras y el del AVAR Diego Verlota.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Tucumán y River Plate, correspondiente a la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura.