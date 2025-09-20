Deportes

Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

El Millonario, que tiene la mente puesta en el partido de vuelta ante Palmeiras en Brasil, intentará cosechar una victoria que le permita liderar su zona. Desde las 21.15, por ESPN Premium

Horario y dónde ver Atlético Tucumán-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium

21.15 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.15 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.15 Ecuador, Colombia y Perú

18.15 México

13:00 hsHoy

¿Cómo llega Atlético Tucumán?

El Decano no llega en su mejor momento al hilvanar dos derrotas en fila (Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s), lo que lo bajó al octavo lugar de la Zona B con 9 unidades, 10 menos que el líder Deportivo Riestra.

12:28 hsHoy

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

12:22 hsHoy

El Decano y el Millonario se verán las caras este sábado 20 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán José Castelli y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será José Carreras y el del AVAR Diego Verlota.

12:16 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Tucumán y River Plate, correspondiente a la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura.

Un River Plate alternativo buscará
Un River Plate alternativo buscará pisar con fuerza en la casa de Atlético Tucumán

