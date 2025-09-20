Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Tucumán y River Plate, correspondiente a la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura.

El Decano y el Millonario se verán las caras este sábado 20 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán José Castelli y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será José Carreras y el del AVAR Diego Verlota.

El Decano no llega en su mejor momento al hilvanar dos derrotas en fila (Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s), lo que lo bajó al octavo lugar de la Zona B con 9 unidades, 10 menos que el líder Deportivo Riestra.

