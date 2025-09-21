Los mejores memes de la carrera de Colapinto en el GP de Azerbaiyán: el choque de Albon y el mal funcionamiento de Alpine

El toque entre Colapinto y Albon fue de lo más comentado en redes

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán fue acompañada por una avalancha de reacciones en las redes sociales, donde el foco de las conversaciones pasó rápidamente del podio al incidente que involucró a Franco Colapinto y Alex Albon. El cuatro veces campeón del mundo de Países Bajos, piloto de Red Bull, se quedó con la decimoséptima fecha del Mundial de Fórmula 1, pero el choque entre el piloto argentino y el representante de Williams generó un fuerte impacto en las plataformas digitales.

Durante la competencia, Franco Colapinto marchaba en el decimotercer puesto cuando su equipo, Alpine, lo llamó a boxes en la vuelta 17. En la reincorporación a la pista, Alex Albon rozó el neumático trasero izquierdo del argentino y provocó que el monoplaza A525 diera un trompo. La rápida reacción de Colapinto le permitió continuar la carrera, aunque al regresar quedó relegado al último puesto y terminó la jornada en la posición 19. La sanción de 10 segundos impuesta a Albon, comunicada por los comisarios deportivos no logró reducir la indignación en redes sociales.

Usuarios de X (antes Twitter) y otras plataformas criticaron la maniobra de Albon, quien perdió el control en una acción que muchos consideraron innecesaria. Mensajes con imágenes y videos del incidente se multiplicaron en cuentas de fanáticos, que analizaron fotogramas y debatieron si la penalización había sido suficiente.

“Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude, reconoció el piloto argentino tras la carrera.

El eco digital también se trasladó al podio de Carlos Sainz, quien logró su primer tercer puesto con Williams. Usuarios destacaron el simbolismo de que el español subió al cajón con el equipo que ayudó al debut de Colapinto en la máxima categoría. La gestión de James Vowles, director de la escudería, recibió menciones positivas por haber permitido el crecimiento de pilotos jóvenes como el pilarense. Y como ya es un clásico, algunos apuntaron contra Flavio Briatore, el asesor principal de la escudería francesa.

Las conversaciones en redes subrayaron la resiliencia de Colapinto, con mensajes que valoraron su capacidad de mantenerse en pista tras el incidente. Además, seguidores argentinos compartieron extractos de la transmisión oficial donde se apreciaba el momento del impacto.

El contexto deportivo también influyó en el tono de los comentarios. La victoria de Verstappen, quien sumó su triunfo número 67 –tercera mejor marca de la historia–, fue grabada por la estadísticas de la Fórmula 1, mientras Oscar Piastri (McLaren) quedó como líder del Mundial con 324 puntos. La actuación de Fernando Alonso y el propio Colapinto ocupó menos espacio en la conversación online. Sin embargo, el accidente con Albon provocó picos de interacción, atrayendo la atención de medios internacionales y presentando de nuevo al argentino en el radar de la afición global.

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la recorrida por las calles de Bakú, el calendario continuará con otro circuito callejero: el Gran Premio de Singapur se realizará del 3 al 5 de octubre.

Los mejores memes del GP de Azerbaiyán: