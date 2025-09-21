Deportes

El informe secreto de la salida de Garnacho del Manchester United: mala relación con los entrenadores y conflictos internos

En Inglaterra revelaron los motivos que causaron la partida del atacante argentino de los Diablos Rojos a un precio inferior al estipulado

El delantero argentino protagonizó diversos episodios en Manchester (Reuters)

La transferencia de Alejandro Garnacho desde el Manchester United al Chelsea sorprendió a buena parte del ambiente futbolístico en Inglaterra, aunque, según reveló Daily Mail, la operación estuvo motivada por una sucesión de conflictos internos que marcaron la estancia del extremo argentino en Old Trafford. El informe describió un clima de tensión creciente, diferencias con el cuerpo técnico y situaciones disciplinarias que allanaron el camino para su salida, pese a que el jugador llegó a figurar como una de las mayores promesas del equipo.

Según el medio británico, uno de los episodios determinantes ocurrió en mayo, poco después de la derrota del Manchester United en la final de la Europa League frente al Tottenham en Bilbao. Rúben Amorim, entrenador del United, reunió al plantel en Carrington tres días después del partido y mantuvo un fuerte cruce con Garnacho. El futbolista había manifestado ante los medios su malestar por permanecer 70 minutos en el banco durante la final y calificó la temporada del United como “una mierda”. Ante esta situación, Amorim optó por apartar a Garnacho junto a otros jugadores, como Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia.

Daily Mail confirmó que “Garnacho tenía acceso a las instalaciones y al cuerpo técnico, pero solo cuando el resto de la primera plantilla se marchaba. La situación no era ideal, y en ocasiones los compañeros y el cuerpo técnico se andaban con rodeos para evitar que se les viera tomar partido”. Además, el medio en cuestión recalcó que tanto Amorim como su antecesor, Erik ten Hag, manifestaron su frustración por la falta de disciplina de Garnacho.

La relacion entre el técnico y el futbolista no era buena, según el informe (Reuters)

El comportamiento del argentino generó reacciones dentro del plantel. En la celebración por la obtención de la FA Cup tras ganarle al City por 2-1, mientras el delantero Rasmus Hojlund festejaba con shampagne, Garnacho, aún vestido con la camiseta de partido, recreó sus goles junto al youtuber iShowSpeed. Este tipo de episodios motivó críticas internas y comentarios entre ex futbolistas del club. Un ex del United sostuvo en declaraciones recogidas por Daily Mail: “En nuestra época, el vestuario lo habría solucionado”.

La gestión de Ten Hag con Garnacho también estuvo marcada por advertencias y sanciones leves. El neerlandés, quien integró al juvenil a la gira de pretemporada en 2022 por Tailandia y Australia, terminó excluyéndolo de varios compromisos tras reiterados atrasos del futbolista, según publicó Daily Mail. El propio capitán, Bruno Fernandes, reconoció que Garnacho “no tuvo la mejor actitud” durante esa gira. Junto a Lisandro Martínez, intentaron aconsejarlo, aunque el impacto fue reducido.

El medio británico subrayó la naturaleza impulsiva del argentino, quien llegó a ser calificado de “malhumorado y petulante” por algunos integrantes del plantel. Varios incidentes en redes sociales, entre ellos, dar “me gusta” a mensajes críticos con entrenadores y posar con la camiseta de Aston Villa tras el traspaso de Rashford, profundizaron la desaprobación interna.

Antes de concretar su salida definitiva, Garnacho optó por eliminar su cuenta de X y suprimió toda referencia al United en sus redes.

Algunas actitudes del delantero no cayeron bien en el club (Reuters)

En sus últimos meses en Manchester, el distanciamiento con Amorim quedó en evidencia durante un partido en Pilsen en diciembre, cuando el entrenador percibió que Garnacho desatendió sus indicaciones en la banda. El técnico lo dejó fuera del siguiente derbi frente al Manchester City y más adelante lo reprendió por marcharse directamente hacia el vestuario tras ser sustituido en un encuentro ante el Ipswich Town.

Al momento de cerrar la transferencia, el Manchester United acordó la venta de Garnacho al Chelsea por 40 millones de libras, un importe inferior a los 70 millones que se solicitaron por él al Napoli en enero. El paso del argentino por el club se resume en 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias con la camiseta de los “Diablos Rojos”.

