La decisión que habría tomado el United con Garnacho tras sus duras críticas por la derrota en la final ante Tottenham

Garnacho y lo que podría ser una de sus últimas imágenes como jugador del Manchester United (REUTERS/Vincent West)

“Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga, que no le ganamos a nadie. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”. Cuando no habían pasado más de dos horas de la derrota, Alejandro Garnacho fue a la zona mixta del Estadio de San Mamés a tener un explosivo intercambio con los periodistas, luego de la caída del Manchester United ante Tottenham en el partido definitorio de la Europa League. Su entrenador, Ruben Amorim, salió a responderle y desde el club tendrían una decisión tomada con el futuro del Bichito.

El periodista Fabrizio Romano, el gurú del mercado de pases en Europa, reveló algunos detalles en relación a la postura institucional con el jugador de 20 años, quien llegó en 2020 proveniente del Atlético de Madrid. Su información apunta a que la relación con los Diablos Rojos “no es la misma desde enero”, momento en el cual se intentó buscarle nuevos horizontes sin poder alcanzar acuerdos con Napoli y Chelsea, dos clubes interesados en su ficha. Ahora, la historia “podría ser diferente” por el tenor de las declaraciones “muy fuertes” del delantero.

Garnacho no se quedó en una descripción de la floja temporada de su equipo, que está en la 16° colocación de la Premier League y no jugará competiciones internacionales en la próxima temporada, sino que también le tiró un dardo al entrenador: “Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… No sé”.

La dura frase de Alejandro Garnacho tras la derrota del Manchester United

Amorim recogió el guante sin demora: “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó la gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así”. El DT se refirió a un mano a mano que desperdició el atacante a los 42 minutos de la revancha en Old Trafford perdiendo 0-1 ante Athletic Club de Bilbao. Finalmente, ese partido lo revirtieron para ganarlo 4-1 después de que en el primer duelo ya se habían impuesto 3-0 en San Mamés.

En su análisis, omitió que el extremo convirtió un gol en la ida anulado por fuera de juego, participó en el 1-0 dándole un pase a Harry Maguire para un centro posterior que terminó en festejo de Casemiro y fue parte de la jugada que terminó en un penal convertido por Bruno Fernandes. Además, dio tres asistencias entre las rondas de octavos y cuartos.

Más allá de esto, Romano anticipó que Ruben Amorim no se moverá de su lugar: “El mensaje del Manchester United es que seguirán apoyando al entrenador. Creen que es el hombre adecuado para el trabajo”.

*El resumen de la final ganada por Tottenham

La primera búsqueda para fortalecer la ofensiva pasa por la incorporación de Matheus Cunha, aunque saben que para traer más refuerzos será clave generar liquidez, y ahí Alejandro Garnacho puede ser un activo a desprenderse: “La sensación es que si el United recibe una buena propuesta, podría ser uno de los jugadores que abandonen el club en esta ventana de transferencias”. El periódico Daily Star ya informó que lo dejarían ir si reciben una propuesta de, al menos, 65 millones de libras esterlinas (unos 87 millones de dólares).

En la presente temporada, Garnacho registra 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos y cerrará la Premier League contra Aston Villa este domingo desde las 12 (hora argentina) en Old Trafford, en lo que podría marcar su despedida del Teatro de los Sueños.