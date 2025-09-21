Deportes

“Dramática” y “brutalmente dolorosa”: sufrió una fuerte caída en el Mundial de atletismo y terminó entre lágrimas

La heptatleta Abigail Pawlett tropezó con una de las vallas y se golpeó la cabeza. De todos modos, continuó compitiendo

Guardar
La dura caída que sufrió la deportista Abigail Pawlett en el Mundial de Atletismo

El Estadio Nacional de Tokio fue escenario de un momento de tensión durante el Mundial de Atletismo, cuando la heptatleta británica Abigail Pawlett sufrió una caída en la prueba de 100 metros vallas. Al rozar la última valla, Pawlett perdió el equilibrio y se precipitó al suelo, golpeando con fuerza la parte trasera de la cabeza contra la pista. Entre lágrimas y visiblemente afectada, la atleta cruzó la meta mientras su entrenadora y sus compañeras de equipo, Katarina Johnson-Thompson y Jade O’Dowda, acudieron a consolarla. La incertidumbre sobre su estado físico y emocional se apoderó del estadio, sin que en ese momento se supiera si podría continuar en la competencia.

La caída de Pawlett ocurrió en la ronda eliminatoria de los 100 metros vallas, la primera prueba del heptatlón femenino. Tras el accidente, la atleta de 22 años, que este año había registrado una marca personal de 12.94 segundos en la distancia, recibió un tiempo oficial de 14.70 segundos, el más lento entre las 23 competidoras. Las cámaras captaron su retirada de la pista entre sollozos, mientras la atención médica se encontraba disponible para ella. No se confirmó si los médicos aplicaron algún protocolo específico para descartar una conmoción cerebral, lo que generó inquietud sobre la seguridad y los procedimientos médicos en este tipo de eventos.

El incidente no pasó desapercibido para los expertos y comentaristas deportivos que seguían la competencia en directo. Jenny Meadows, ex corredora de 800 metros y actual entrenadora, expresó: “Fue difícil de ver. Es una vallista realmente experimentada. En el Campeonato Británico también cayó en las vallas y estaba corriendo muy bien, ¿verdad? Fue solo esa última valla. Son imágenes que no nos gustan ver. Es una verdadera lástima. Creo que lo hizo muy bien al cruzar esa línea y aún así registrar, no lo que ella quería, pero una marca que todavía le permite continuar en este evento. Es tan importante esa primera prueba, empezar bien y correr una carrera limpia. Estas son imágenes realmente duras”.

Había sufrido una caída similar
Había sufrido una caída similar en el Campeonato Británico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Jessica Ennis-Hill, campeona olímpica en Londres 2012, también compartió su preocupación: “Abigail habría tenido expectativas muy altas. Se puede ver a las chicas allí consolándola y ayudándola. Es una decisión: ¿sigue adelante? Además, se ha golpeado la cabeza con mucha fuerza. Espero que también le hayan revisado eso”.

Desde la transmisión alemana, el comentarista Ralf Scholt describió el impacto como “brutalmente doloroso”, señalando que las molestias suelen aparecer con el paso del tiempo. Por su parte, el exdecatleta Frank Busemann, presente en el estadio, manifestó: “Esa caída fue realmente fuerte. Cayó de manera dramática sobre la cabeza. Tengo curiosidad por ver si sale ilesa de esto. Dolía solo de verlo”.

A pesar del golpe y la conmoción inicial, Pawlett optó por continuar en la competencia. En la siguiente prueba, el salto de altura, no mostró signos aparentes de lesión y logró un salto de 1.80 metros, estableciendo una nueva marca personal. Este resultado le permitió a la atleta británica mantenerse en la lucha dentro del exigente heptatlón, que en su primer día incluye, además de las vallas y el salto de altura, el lanzamiento de peso y los 200 metros, y que se completa al día siguiente con el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina y los 800 metros.

Las muestras de dolor de
Las muestras de dolor de la atleta, que fue consolada por su equipo (REUTERS/Dylan Martinez)
El momento exacto del tropiezo
El momento exacto del tropiezo (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Fue atendida de inmediato por
Fue atendida de inmediato por los médicos de la competencia, pero decidió seguir (REUTERS/Dylan Martinez)

Temas Relacionados

deportes-internacional

Últimas Noticias

De socios en el vestuario a rivales por el mando del Barcelona: la verdadera historia del enfrentamiento entre Guardiola y Mourinho

La relación entre Pep y José nació en el club catalán de los noventa y terminó convertida en una de las confrontaciones más encendidas del fútbol europeo, marcada por estilos opuestos, batallas históricas y frases que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas

De socios en el vestuario

Polémica en Brasil por la expulsión a un niño de 12 años por pararse arriba de la pelota: qué dice el reglamento

Wallacy, del Mauá, debió abandonar el campo de juego luego de una acción que es considerada antideportiva. La normativa que avala al juez

Polémica en Brasil por la

Qué dijo el Cholo Simeone sobre el enojo de Julián Álvarez por ser reemplazado en el Atlético de Madrid

El entrenador argentino explicó por qué sacó de la cancha a la Araña en el empate frente al Mallorca por La Liga española

Qué dijo el Cholo Simeone

¿Se sumará Nicki Nicole?: la llamativa decisión del entorno familiar de Lamine Yamal a horas de la gala del Balón de Oro

El futbolista del Barcelona es uno de los principales candidatos para quedarse con el galardón

¿Se sumará Nicki Nicole?: la

El divertido dardo de Colapinto a Lando Norris en la zona mixta luego del Gran Premio de Azerbaiyán

Al argentino le ganó la ansiedad antes del contacto con los medios: terminó 19º luego de sufrir un toque de Alex Albon

El divertido dardo de Colapinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síntomas y causas de la

Síntomas y causas de la astenia primaveral: cuál es el impacto del cambio de estación en el organismo

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

INFOBAE AMÉRICA
Alemana desplegó dos cazas para

Alemana desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Maru Botana recordó a su

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”