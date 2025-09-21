9 frases de Gallardo tras la caída de River en Tucumán: fuerte autocrítica y un mensaje puertas adentro para el duelo con Palmeiras

River perdió sin atenuantes en Tucumán ante un Atlético que impuso su juego desde el inicio y hasta pudo terminar con una diferencia mayor en el marcador. Fue 2-0 por los tantos de Clever Ferreira y Leandro Díaz, luego de errores de Jeremías Ledesma (salió mal en el primero) y Sebastián Boselli (le hizo un penal a Laméndola). Luego del match, Marcelo Gallardo analizó lo que dejó la derrota de su equipo que lo dejó sin liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.

“Este partido estaba entre la serie de Palmeiras y era una buena prueba para aquellos que no venían jugando, un partido exigente, incómodo, pero había que jugarlo. Y también para ver qué posibilidades observamos de evaluar alternativas para el miércoles. Era apuntar el partido con una buena formación, pero no estuvimos bien en el partido, ni colectivamente ni individualmente. Volvimos a sufrir un gol temprano, no fue un partido bueno para nada nuestro. Está difícil sacar buenas conclusiones esta noche”, fue la fuerte autocrítica del Muñeco.

Más tarde, el estratega riverplatense se refirió al mensaje interno que brindará al grupo en la previa al desquite por Copa Libertadores: “El mensaje es puertas para adentro, tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. La serie es así, va a quedar ir a ganar a Brasil, no queda otra. Mentalmente hay que prepararse para eso. Los jugadores que estén física y mentalmente frescos, van a tener la posibilidad de revertir un partido que vamos a jugarlo de una manera terminante. No tenemos otra manera que hacerlo así”.

Y adelantó cómo piensa que se dará la acción en San Pablo: “Imagino un partido donde nosotros vamos a tener que estar bien recuperados, frescos, no solamente de lo físico sino también de las ideas. Sabemos que va a ser duro, pero no imposible. Nos prepararemos mentalmente a partir de mañana para llegar bien al partido del miércoles”.

Sobre la revancha contra Palmeiras, también valoró: “Un buen partido nuestro, nos va a dar posibilidades. Que nos ponga en una posición, hay un gol de diferencia. Buenas resoluciones colectivas, individualmente, nos pone ahí. Tenemos que pensar en eso, que es posible. Hay una diferencia de un solo gol. Vamos a jugarlo como tiene que ser, con la determinación que tiene que ser”. Al ser consultado por la preparación del equipo teniendo en cuenta el césped sintético de la cancha del elenco brasileño, precisó: “Es distinto, pero ya jugamos en ese campo. Es rápido, que no estamos habituados a jugar, pero no va a interferir en nuestra preparación”.

Evidentemente enfocado en el cotejo contra los brasileños, Gallardo también manifestó sobre los argumentos futbolísticos de River para pasar a semifinales de la Copa: “Tiene que ver con lo que demostró el equipo, no hablo de viejas historias. En el segundo tiempo (de la ida) se vio un equipo con una cara diferente, esa es la cara que tenemos que ver. Encontrarnos con nuestro juego, intentar por diferentes carriles. Ser más determinantes, lo que generemos hay que hacerlo valer. Me baso en eso. Tener recaudos claramente de un equipo que es peligroso. Lo vivimos y sufrimos, tomar nota de eso. Trataremos de anular a esos jugadores de jerarquía y que los nuestros que hagan la diferencia. Que lo que se tenga que hacer se haga bajo una historia nueva, una posibilidad nueva".

Atlético Tucumán complicó mucho a River en el juego aéreo y en eso también hizo hincapié el DT millonario: “No nos venían convirtiendo goles de córner y pelota parada, y da la casualidad que fueron estos últimos partidos seguidos que nos ponen en una atención distinta. No es una cuestión de cómo marcas sino de cómo te enfocas mentalmente, eso lo entrenás, lo observás, después está la resolución en campo. Tiene que haber otro enfoque, porque lo sufrimos hoy y lo sufrimos el miércoles”.

Sobre los juveniles Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta, quienes debutaron en Tucumán, expresó: “Son chicos que venimos trabajando. Hoy se presentó la posibilidad a través de una necesidad. El concepto sigue siendo el mismo: seguir preparándolos y entrenándolos. Van a ir mejorando con el correr del tiempo. No es fácil jugar en la Primera de River, requiere de muchísimo trabajo. No hay que desviarse, mucho enfoque y no confundirse. Trataremos de acompañar como lo venimos haciendo hasta ahora. Con mucha atención para que eso no suceda y puedan sostenerse en River”.

Antes de la despedida, brindó un último concepto en conferencia de prensa: “Había un partido que debíamos jugar y enfocarse. Les advertí a los futbolistas que era una buena posibilidad para que me den alternativas para lo que se viene. A partir de ahora empezaremos a pensar en el partido del miércoles. El partido no deja de ser un desafío hermoso para encararlo de esa manera. El mensaje tiene que ir por ahí: es una gran oportunidad en la adversidad, de poder desafiarse a conseguir algo que tal vez hoy parece imposible, pero en mi manera de pensar lo vamos a prepara con la energía que tenemos que tener para darlo vuelta y ganar en Brasil. Pero como un desafío y alternativa linda, no como algo que nos pese y nos genere una cuestión de bloqueo. No, es una gran oportunidad. Ante uno de los candidatos, del mismo nivel tuyo, es una de las grandes potencias del fútbol sudamericano, nos medimos y si bien hay una diferencia de gol, no es que no vamos a tener posibilidades si no jugamos un buen partido".