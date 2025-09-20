Deportes

Cristiano Ronaldo marcó dos goles y recrudece la batalla por los 1.000: a cuántos quedó y la ventaja sobre Messi

El delantero del Al Nassr convirtió dos tantos en la victoria 5-1 sobre Al Riyadh por la tercera fecha de la liga local

El Bicho metió un doblete contra Al Riyadh

Al Nassr continúa a paso firme en la Saudi Pro League con su tercera victoria seguida en igualdad de presentaciones. Cristiano Ronaldo se mostró encendido y convirtió dos goles este sábado en el 5-1 contra Al Riyadh para mantenerse líder junto al Al Ittihad de Karim Benzema.

El Bicho apareció a los 32 minutos para recibir un pase en profundidad de Joao Felix y quedar mano a mano contra el arquero. Luego de picar habilitado, Ronaldo dejó atrás a su marcador Ammar Nasser Al Harfi, y resolvió con un derechazo que venció a Milan Borjan para estampar el 3-0 en el Al -Awwal Park, luego de que Felix y Kingsley Coman adelantaron al anfitrión antes de la media hora de juego.

El delantero portugués de 40 años reapareció en escena a los 75 minutos en una jugada en la que intervino de manera inesperada el árbitro, a quien le rebotó un pase de Abdullah Al Khaibari y, en la reanudación, Felix envió de primera un pase al vacío a Coman. El futbolista de la selección de Francia tocó el balón y dejó a CR7 en soledad para que convierta el 5-1 con la valla vacía.

El ex Atlético de Madrid y Chelsea fue el cerebro de la jugada y redondeó un gran partido que lo tuvo marcando un doblete al igual que Cristiano. Mamadou Sylla marcó el descuento para la visita, que no puede salir de los últimos lugares del torneo.

El equipo de Cristiano Ronaldo se llevó la victoria por 5-1 como local

Luego de esta actuación, Cristiano Ronaldo alcanzó los 945 gritos en 1288 compromisos y quedó a 55 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. El máximo goleador en la historia de este deporte estiró la diferencia en la cima con Lionel Messi, que cuenta con 880 anotaciones en 1122 presencias. De esta manera, el rosarino está a 65 conquistas de igualarlo.

La diferencia con el hombre de la selección argentina pudo ser mayor, pero el astro luso no fue convocado para el partido del último miércoles ante Istiklol de Tayikistán por el Grupo D (zona que integra Al-Zawraa de Irak y Goa de India) de la Champions League Two, una competición similar a la Europa League o la Copa Sudamericana en la esfera mundial. Su ausencia no imposibilitó el triunfo 5-0 como local.

Solo el tiempo determinará si esos 55 goles que le faltan podrá marcarlos en la presente temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la selección de Portugal. Volverá a las canchas este martes desde las 15:30 (hora argentina) por los 16avos de final de la Copa del Rey de Campeones contra el Jeddah Club, de la Segunda División de Arabia Saudita.

Por otro lado, Lionel Messi tendrá la posibilidad de achicar la brecha con su némesis en las últimas dos décadas en el encuentro de este sábado contra DC United como local por la Major League Soccer (MLS). Actualmente, Inter Miami marcha en la sexta colocación de la Conferencia Este, en zona de playoff para pelear por el título.

