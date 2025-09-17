Deportes

El récord que Messi le quitó a Cristiano tras su gol en Inter Miami: cómo quedó la carrera para ser el máximo goleador de la historia

La Pulga brilló en la victoria sobre Seattle Sounders por la MLS y sigue desafiando los libros dorados de este deporte

La Pulga amplió distancias a los 40 minutos

Lionel Messi volvió a tener una actuación preponderante para liderar la victoria del Inter Miami sobre Seattle Sounders en uno de los encuentros pendientes que arrastran las Garzas en la Major League Soccer (MLS). La Pulga convirtió un gol y aportó una asistencia para concretar el 3-1 en Fort Lauderdale, afianzarse en puestos de playoff y, de yapa, arrebatarle un récord a Cristiano Ronaldo en su lucha individual por ser el máximo goleador en la historia de este deporte.

Messi capitaneó a su equipo rumbo al triunfo porque antes de completar el primer cuarto de hora lo dejó mano a mano a Jordi Alba para facilitar el 1-0 en condición de local y, a los 40 minutos, se invirtió la sociedad para que el lateral reconvertido en extremo izquierdo lo asista con un centro empujado a la red por el campeón del mundo en Qatar 2022.

Con esta anotación, Leo llegó a los 20 gritos en la MLS y disminuyó la brecha con Sam Surridge en la lucha por la Bota de Oro de la MLS. El punta de Nashville SC posee 21 goles en su cuenta personal y lidera el registro en lo que va del campeonato doméstico.

Además, Lionel Messi alcanzó los 880 tantos en toda su carrera con 38 años y 84 días, una marca alcanzada en 1122 presencias. De esta manera, se transformó en el futbolista que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones superando a Cristiano Ronaldo, que llegó a esa cifra con más encuentros (1214) y en una etapa más longeva (39 años y 54 días).

Las Garzas se adelantaron a los 11 minutos contra Seattle Sounders

De igual manera, el capitán de la selección argentina todavía está lejos de alcanzarlo como el jugador más anotador en la historia del fútbol. El atacante de 40 años está tachando casilleros para superar los 1.000 pero de momento tiene 943 gritos en 1287 compromisos. El rosarino está a 63 goles de igualarlo.

El portugués tendrá la posibilidad de ampliar la brecha este miércoles desde las 15:15 (hora argentina), cuando se medirá al Istiklol de Tayikistán por el Grupo D (zona que integra Al-Zawraa de Irak y Goa de India) de la Champions League Two, una competición similar a la Europa League o la Copa Sudamericana en la esfera mundial.

Mientras tanto, Lionel Messi tendrá un cierre a pura acción en la Temporada Regular de la MLS, donde afrontará una serie de siete partidos en 29 días. Todos los duelos serán claves para mantenerse en puestos de playoff y una continuidad de buenos resultados podría darle la chance de pelear por la MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos en la tabla acumulada.

Actualmente, está en la quinta colocación de la Conferencia Este con 49 puntos, pero todavía debe saldar tres encuentros pendientes. Si logra un pleno de triunfos, desplazaría a Philadelphia Union (57) y sería la franquicia con más unidades entre el Este y el Oeste. Su próximo partido será este sábado desde las 20:30 ante DC United como local.

La tabla de posiciones de la MLS

