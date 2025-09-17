Deportes

El dramático relato sobre cómo el manager de Ricky Hatton encontró muerto al legendario boxeador

Paul Speak halló a su representado en su casa, a la que acudió luego de que el deportista no se presentara en una velada

Guardar
Hatton había anunciado su regreso
Hatton había anunciado su regreso al boxeo (Reuters/Craig Brough/Archivo)

El mundo del boxeo británico y la sociedad de Gran Mánchester se conmocionaron tras el fallecimiento de Ricky Hatton, ex campeón mundial y figura emblemática del deporte, quien fue hallado sin vida en su domicilio de Hyde en la mañana del domingo. El hallazgo lo realizó su mánager y amigo de toda la vida, Paul Speak, después de que Hatton no acudiera a un evento de boxeo la noche anterior. La Policía de Gran Mánchester confirmó a The Sun que no existen circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento del deportista, de 46 años.

Según el comentarista Steve Bunce, citado por The Sun, Paul Speak acudió al domicilio de Hatton tras notar su ausencia en el evento del sábado. Al ingresar a la vivienda, Speak encontró a su amigo y representado, con quien mantenía una relación profesional y personal de 25 años.

Fue Paul quien encontró a su gran amigo y el campeón del pueblo. Speaky merece un poco de cariño. Ni siquiera puedes empezar a imaginarlo. Han tenido una relación de 25 años como su mánager comercial y de negocios, pero más que eso, es su amigo cercano. Es su confidente. No puedo pensar en otra relación como esa en el deporte, para ser honesto. Así que Speaky fue quien lo encontró”, describió la dolorosa escena.

Imágenes captadas el domingo mostraron a Speak visiblemente afectado mientras observaba los homenajes florales depositados frente a la casa de Hatton.

La Policía de Gran Mánchester informó que recibió una llamada de un miembro del público a las 6:45 del domingo, momento en el que los agentes acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento de un hombre de 46 años. En declaraciones recogidas por The Sun, la policía reiteró que no se detectaron indicios de criminalidad ni circunstancias sospechosas en el caso.

El homenaje a Hatton en
El homenaje a Hatton en el clásico de Manchester (AP Foto/Dave Thompson)

La familia de Hatton difundió un mensaje a través de la Policía de Gran Mánchester, en el que expresaron su dolor por la pérdida de “Richard”, como lo llamaban en el ámbito privado. “Anunciamos el fallecimiento de nuestro querido hijo Richard. Era mucho más que un campeón mundial. Para nosotros era simplemente ‘Richard’, nuestro hijo. Un padre, abuelo y hermano amoroso, y un verdadero amigo para muchos. Tenía un corazón tan grande como su sonrisa, y su amabilidad, humor y lealtad tocaron a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”, señaló la familia en la declaración.

Durante una carrera profesional de 15 años, Hatton conquistó títulos mundiales en las categorías superligero y wélter, y se enfrentó a algunos de los nombres más destacados del boxeo internacional. Entre sus victorias más recordadas figuran los combates ante Kostya Tszyu y José Luis Castillo, mientras que también protagonizó duelos memorables frente a Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Hatton sumó 45 triunfos en 48 peleas y fue distinguido con la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2007. Tras su retiro en 2012, continuó vinculado al boxeo como promotor y entrenador, y participó en programas televisivos como Dancing On Ice.

El impacto de su muerte se reflejó en los homenajes de figuras del deporte y la cultura. Amir Khan, ex campeón y amigo de Hatton, lo describió como “una gran inspiración” y lamentó la pérdida de “uno de los más grandes boxeadores británicos, un amigo, un mentor, un guerrero”. El cantante Liam Gallagher, quien acompañó a Hatton en el ring junto a su hermano Noel antes de una pelea en Las Vegas, expresó en redes sociales su consternación y calificó como un honor haber compartido momentos con el boxeador. Los clubes Manchester City y Manchester United rindieron tributo con un minuto de aplausos y brazaletes negros en sus partidos, mientras que el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, aseguró que la ciudad buscará la mejor manera de honrar la memoria de Hatton.

Más allá de su legado deportivo, Hatton se destacó por su labor en la defensa de la salud mental y el apoyo a víctimas de acoso escolar. Apenas cinco días antes de su fallecimiento, envió un mensaje de aliento a un joven que sufría acoso, compartiendo su propia experiencia y animándolo a encontrar confianza a través del boxeo. Hatton habló abiertamente sobre sus propias dificultades tras dejar el deporte, convirtiéndose en referente para muchos dentro y fuera del ring.

En los últimos años, Hatton mantuvo una presencia activa en la vida pública y deportiva, anunciando incluso un regreso al boxeo con una pelea programada en Dubái. Su carisma y cercanía con la comunidad lo convirtieron en una figura querida y respetada, tanto por sus logros como por su compromiso social.

El recuerdo de Ricky Hatton permanece entre quienes lo admiraron y compartieron su camino. Su legado, marcado por la pasión y la generosidad, seguirá inspirando a la comunidad de Manchester y al mundo del boxeo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRicky Hattonboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami vence a Seattle Sounders por la MLS

Las Garzas, que vienen de una dura derrota en Charlotte, intentan volver a sumar de a tres ante su verdugo en la Leagues Cup. Televisa Apple TV

Con gol y asistencia de

AAT Challenger Villa María: 9 argentinos se clasificaron a octavos y aseguraron un representante en la final

El certamen de Córdoba tiene gran presencia nacional y Federico Gómez es uno de los que buscará llegar hasta el cierre de la competencia. Todos los resultados

AAT Challenger Villa María: 9

Más allá del Super Bowl: Tom Brady prepara su regreso en un evento que hará historia en Arabia Saudita

El mariscal de campo sorprende al mundo con una experiencia que promete cautivar a fanáticos de todos los continentes. Campeones y figuras de primer nivel serán protagonistas de un espectáculo global y renovador

Más allá del Super Bowl:

La impactante suma que recibirán los clubes por ceder a sus jugadores para el Mundial 2026: el aumento respecto a Qatar 2022

La FIFA anunció la cifra que se distribuirá a las entidades que liberen a sus futbolistas para disputar el torneo en Norteamérica

La impactante suma que recibirán

La gran polémica en Vélez-Racing por la Libertadores: por qué el VAR acertó al anular el golazo de Aaron Quirós

En el complemento del duelo de cuartos de final disputado en el José Amalfitani, el Fortín logró la igualdad parcial, pero la tecnología lo desestimó

La gran polémica en Vélez-Racing
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

TELESHOW
El chef francés Christophe Krywonis

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”