Descolló al lado de Messi, fue campeón del mundo, se retiró a los 31 años y a las 48 horas consiguió trabajo

Acorralado por las lesiones, Samuel Umtiti decidió colgar los botines. Mientras se prepara para ser entrenador, seguirá vinculado al fútbol

Umtito, junto a Messi y
Umtito, junto a Messi y Dembelé, en un calentamiento con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

A los 31 años, Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018 y exdefensor de clubes como el FC Barcelona y el Olympique de Lyon, anunció su retiro del fútbol profesional. El jugador, cuya carrera estuvo marcada tanto por el éxito como por las lesiones, ya tiene trabajo, 48 horas después de su determinación: inicia ahora una nueva etapa como consultor deportivo en DAZN, donde comentará partidos de la Serie A y participará en el programa multideportivo Super Monday DAZN. Además, Umtiti ha manifestado su intención de formarse como entrenador, un objetivo que considera su meta profesional a largo plazo.

El anuncio de su retiro se produjo el lunes a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que Umtiti expresó que su vocación permanece intacta y que, a partir de ahora, buscará canalizarla fuera del terreno de juego. “Mi pasión por el fútbol sigue ahí y a partir de ahora se expresará más allá de las líneas del campo”, afirmó. El exdefensor se unirá a la plantilla de consultores de DAZN, donde compartirá espacio con figuras como Jonathan Zebina, Jérémy Ménez y Alain Boghossian. Su debut en el nuevo rol está programado para el 22 de septiembre, fecha de lanzamiento del citado show, que repasará la actualidad deportiva de cada fin de semana y que será presentado por Virginie Sainsily.

En una entrevista concedida al Olympique de Lyon, Umtiti profundizó en sus planes de futuro y reiteró su deseo de convertirse en entrenador. El exinternacional francés, que acumuló 31 convocatorias con la selección absoluta, explicó que desde sus inicios como profesional ya contemplaba la posibilidad de dirigir equipos. “Estoy tan apasionado, veo todos los partidos. Si se miran las entrevistas que hice cuando acababa de empezar como profesional, decía que iba a ser entrenador, ya lo sabía”, subrayó. Aunque aún no ha iniciado formalmente su formación, el exdefensor resaltó que obtener los diplomas necesarios es un proceso que requiere tiempo y preparación, y que ser entrenador representa el objetivo final que se ha propuesto.

La noticia del retiro de Umtiti generó una amplia repercusión en el mundo del fútbol, con mensajes de despedida y reconocimiento por parte de excompañeros y rivales. El propio jugador compartió un emotivo video en sus redes sociales, donde repasó los momentos más significativos de su carrera, entre ellos la conquista de la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Umtiti grita un gol con
Umtiti grita un gol con la selección de Francia en el Mundial 2018 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

A lo largo de su trayectoria, Umtiti defendió los colores de clubes de primer nivel. Se formó en el Olympique de Lyon, donde jugó entre 2012 y 2016 antes de ser traspasado al FC Barcelona por 25 millones de euros. En el club catalán, vivió sus años de mayor éxito, aunque también comenzaron los problemas físicos que marcarían el resto de su carrera. Tras su paso por el Barcelona, el zaguero recaló en el Lecce de Italia, donde disputó 25 partidos en la temporada 2022-23, y posteriormente regresó a la Ligue 1 con el Lille. Sin embargo, las lesiones persistieron y solo pudo participar en 13 encuentros con el club francés, el último de ellos el 21 de junio de 2024 en la Coupe de France.

Las lesiones, especialmente de rodilla, condicionaron de manera decisiva la carrera de Umtiti. Después del Mundial de 2018, el defensor acumuló 18 lesiones y permaneció 170 partidos fuera de las canchas entre clubes y selección. “Forcé mi rodilla en el Mundial y no me arrepiento. Ahora soy campeón del mundo”, declaró en 2019. Su regreso a la Ligue 1 con el Lille estuvo marcado por un esfuerzo constante por volver a su mejor nivel, aunque su cuerpo no respondió como esperaba. “Lo intenté todo en el Lille para volver. Poca gente sabe el esfuerzo que hice, pero mi cuerpo no lo sufrió. Y solo puedo agradecer al club su apoyo”, expresó en su mensaje de despedida.

Nacido en Yaundé, Camerún, Umtiti se trasladó a Francia con su familia a los dos años. En territorio francés, desarrolló su carrera futbolística y representó a la selección gala en todas las categorías juveniles, logrando el título de campeón del mundo Sub 20 en 2013. Su ascenso al primer equipo nacional se produjo en un contexto de alta competencia, en el que figuras de renombre quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial de 2018. La conquista de ese torneo marcó un antes y un después en su vida profesional, aunque también coincidió con el inicio de los problemas físicos que precipitaron su retirada anticipada.

