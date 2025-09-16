La agenda completa del primer día de acción en la Champions League con el debut del Tottenham de Cuti Romero y el Benfica de Otamedi

La pelota comienza a rodar en la Champions League, el torneo más importante de Europa a nivel clubes, con partidos de alto nivel desde la primera jornada de la competencia. Además del debut del Real Madrid, que jugará ante el Olympique de Marsella con la presencia de Franco Mastantuono, los equipos de los defensores de la selección argentina campeona del mundo Cuti Romero y Nicolás Otamendi dirán presente con sus equipos: el Tottenham, que recibirá al Villarreal de Juan Foyth en Londres, y Benfica, local del sorprendente Qarabag de Azerbaiyán, que logró el pasaje a la máxima competición de clubes en Europa.
El primero en salir a escena será el Arsenal de Mikel Arteta. Los dirigidos por el técnico español visitarán al Athletic de los hermanos Williams. Al mismo tiempo el PSV holandés recibe al Royale Union Saint-Gilloise belga. Juventus y Borussia Dortmund será el plato fuerte de la primera fecha. Hay que recordar que ambos protagonizaron la final de la edición de 1997.
Esta edición de la Liga de Campeones volverá a repetir el formato que se estrenó en la temporada pasada, el cual cuenta con una primera ronda de liguilla. Los ocho primeros clasificarán de forma directa a la ronda de eliminación directa, mientras que los 16 restantes se enfrentarán en la fase de playoffs para completar los octavos de final. En esa instancia se jugarán partidos de ida y vuelta hasta la final, que será un único partido el 30 de mayo del 2026 en el Puskas Arena de Budapest.
Athletic vs Arsenal
Hora:
10.45 Ciudad de México.
11.45 Perú, Colombia y Ecuador
12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Fox Sports
Estadio: San Mamés
PSV vs Royale Union Saint-Gilloise
Hora:
10.45 Ciudad de México.
11.45 Perú, Colombia y Ecuador
12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 2
Estadio: Philips Stadion
Juventus vs Borussia Dortmund
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / DISNEY + / ESPN 2
Estadio: Allianz Stadium
Tottenham vs Villarreal
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Fox Sports 2
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Benfica vs Qarabag
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / DISNEY + / ESPN 3
Estadio: Estádio da Luz
Real Madrid vs Marsella
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / DISNEY + / ESPN
Estadio: Santiago Bernabéu