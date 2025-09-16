La agenda completa del primer día de acción en la Champions League con el debut del Tottenham de Cuti Romero y el Benfica de Otamedi

Declan Rice (Arsenal), Cuti Romero (Tottenham) Vlahovic (Juventus), Nicolás Otamendi (Benfica)

La pelota comienza a rodar en la Champions League, el torneo más importante de Europa a nivel clubes, con partidos de alto nivel desde la primera jornada de la competencia. Además del debut del Real Madrid, que jugará ante el Olympique de Marsella con la presencia de Franco Mastantuono, los equipos de los defensores de la selección argentina campeona del mundo Cuti Romero y Nicolás Otamendi dirán presente con sus equipos: el Tottenham, que recibirá al Villarreal de Juan Foyth en Londres, y Benfica, local del sorprendente Qarabag de Azerbaiyán, que logró el pasaje a la máxima competición de clubes en Europa.

El primero en salir a escena será el Arsenal de Mikel Arteta. Los dirigidos por el técnico español visitarán al Athletic de los hermanos Williams. Al mismo tiempo el PSV holandés recibe al Royale Union Saint-Gilloise belga. Juventus y Borussia Dortmund será el plato fuerte de la primera fecha. Hay que recordar que ambos protagonizaron la final de la edición de 1997.

Esta edición de la Liga de Campeones volverá a repetir el formato que se estrenó en la temporada pasada, el cual cuenta con una primera ronda de liguilla. Los ocho primeros clasificarán de forma directa a la ronda de eliminación directa, mientras que los 16 restantes se enfrentarán en la fase de playoffs para completar los octavos de final. En esa instancia se jugarán partidos de ida y vuelta hasta la final, que será un único partido el 30 de mayo del 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

Athletic vs Arsenal

Arsenal debuta en Champions vs Athletic (AP)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Fox Sports

Estadio: San Mamés

PSV vs Royale Union Saint-Gilloise

PSV se enfrenta al equipo belga en su primer partido (Reuters)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 2

Estadio: Philips Stadion

Juventus vs Borussia Dortmund

Juventus venció al Inter en la previa (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Allianz Stadium

Tottenham vs Villarreal

El Tottenham recibe al Villarreal (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Fox Sports 2

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Benfica vs Qarabag

Benfica busca su primer triunfo en la Champions (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / DISNEY + / ESPN 3

Estadio: Estádio da Luz

Real Madrid vs Marsella

Real Madrid debuta vs Marsella en la Champions (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / DISNEY + / ESPN

Estadio: Santiago Bernabéu