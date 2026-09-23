Ninja Theory podría cerrar tras fracasar dos acuerdos de rescate con Xbox

Senua, de Ninja Theory

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Xbox confirmó el 22 de septiembre de 2026 que inició consultas con los empleados de Ninja Theory sobre una propuesta de cierre, después de que fracasaran dos acuerdos destinados a salvar al estudio británico. El anuncio forma parte de una reestructuración que elimina 268 puestos dentro de la organización, modifica el futuro de varios equipos y traslada el desarrollo de Halo a Activision.

Dos acuerdos fallidos y una última búsqueda

El comunicado firmado por Matt Booty, director de contenidos de Xbox Game Studios, deja claro que Ninja Theory todavía no cerró. El proceso de consulta es una instancia formal en la que se discute la propuesta con los trabajadores antes de tomar una decisión definitiva. Durante ese periodo, Xbox seguirá buscando un comprador, inversor o socio que permita mantener operativo al estudio.

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“Lamentablemente, dos acuerdos separados para Ninja Theory no se concretaron. Ahora iniciaremos consultas con los empleados sobre una propuesta de cierre, mientras seguimos explorando otras alternativas”, explicó Booty.

Ninja Theory había dejado de formar parte de Xbox meses antes, junto con otros equipos afectados por los recortes anunciados en julio. Desde entonces, sus responsables buscaron una salida independiente. A diferencia de otros antiguos estudios de Microsoft, todavía no consiguieron cerrar un trato que asegure su continuidad.

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La situación también deja en duda el desarrollo de Senua, el próximo proyecto relacionado con Hellblade que fue presentado durante el Xbox Games Showcase de este año. Su anuncio habría tenido como objetivo atraer la atención de potenciales inversores, según reportes previos. Xbox no confirmó oficialmente su cancelación, pero el proyecto quedaría comprometido si el cierre avanza y ningún tercero incorpora al equipo.

Microsoft compró Ninja Theory en 2018 después de la recepción de Hellblade: Senua’s Sacrifice. Fuentes citadas por los reportes calculan que la operación rondó los 100 millones de dólares. Desde entonces, el estudio lanzó Bleeding Edge y Senua’s Saga: Hellblade 2, mientras que Project: Mara fue cancelado. Las ventas de la segunda entrega de Hellblade no habrían cumplido las expectativas comerciales de Microsoft.

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Halo pasa a Activision durante los recortes

La posible desaparición de Ninja Theory es una parte del reajuste presentado por Xbox. Booty confirmó la eliminación de 268 puestos en toda la organización, con más de 250 empleos afectados dentro de Halo Studios. El directivo aseguró que el proceso general ya recorrió más de la mitad de la hoja de ruta prevista.

El cambio más visible afecta a Halo. Activision ampliará sus responsabilidades para trabajar en el próximo videojuego de la franquicia protagonizada por Master Chief, mientras continúa encargándose de Call of Duty. El movimiento reduce el papel de Halo Studios y entrega una de las propiedades centrales de Xbox a otro equipo bajo la estructura de Microsoft.

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La reorganización incluye varias fusiones. Bethesda incorporará a Obsidian Entertainment dentro de su estructura y ambos equipos colaborarán en un nuevo proyecto de Fallout. Playground Games, responsable de entregas recientes de Forza Horizon, se unirá con Turn 10 Studios, desarrolladora de Forza Motorsport, para operar como una sola unidad.

Xbox busca reducir la cantidad de divisiones separadas y centralizar la gestión de sus franquicias. El alcance de los despidos, sumado al traslado de Halo, muestra que los cambios afectan tanto a equipos que siguen dentro de Microsoft como a estudios que abandonaron Xbox durante la ronda anterior de recortes.

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Otros estudios encuentran nuevas salidas

La situación de Ninja Theory contrasta con la de Compulsion Games y Double Fine Productions. Ambos estudios recuperaron su independencia y el control de sus respectivas propiedades intelectuales, lo que les permite gestionar futuros proyectos sin depender de Xbox.

Undead Labs también terminó su separación y ahora trabaja con una editora que todavía no fue identificada. El cambio no altera el compromiso de lanzamiento de State of Decay 3: el juego de supervivencia seguirá disponible desde su primer día en Xbox Game Pass, pese a que Xbox ya no controla directamente al estudio.

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El futuro de Arkane Studios, responsable de Dishonored, continúa sin definición. Xbox confirmó que las negociaciones y el proceso de reestructuración siguen abiertos, aunque no detalló si la posible salida implicará independencia, venta, fusión o cierre. Booty señaló que podría haber novedades antes de que termine 2026.

Para Ninja Theory, el paso inmediato será la consulta con sus empleados mientras Xbox continúa explorando una alternativa que evite el cierre.

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