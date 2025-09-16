Deportes

Crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

La Asamblea de Representantes definirá si hay una Comisión de transición o si se adelantan las elecciones para antes del final de 2025

Guardar
Martín Cigna confirma la acefalía en San Lorenzo

La crisis institucional en San Lorenzo alcanzó un punto crítico tras la renuncia masiva de varios miembros de la Comisión Directiva, lo que provocó la salida de Marcelo Moretti como presidente y dejó al club en un estado de acefalía. Esta situación abre la puerta a la posibilidad de elecciones anticipadas, un escenario que podría definir el futuro inmediato de la entidad de Boedo.

El detonante de la crisis fue la dimisión del bloque encabezado por el vicepresidente segundo, Andrés Terzano, quien, junto a Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentó su renuncia a las vocalías. Con estas salidas, la Comisión Directiva quedó con menos de diez integrantes, el mínimo necesario para su funcionamiento, lo que derivó en la declaración formal de acefalía y la confirmación de que Moretti ya no ocupa la presidencia.

“Es un día muy triste para todos. La acefalia es el resultado de esta gestión. No lo imaginábamos, hubo un montón de situaciones que se fueron agravando, pedimos que se modificara el rumbo, pero no sucedió. Por responsabilidad principal del ex presidente Marcelo Moretti, San Lorenzo está como está”, declaró el ex secretario Martín Cigna, quien se encargó en conferencia de prensa de confirmar la situación.

Los hinchas que se autoconvocaron
Los hinchas que se autoconvocaron en el playón del Gasómetro

“La Asamblea va a definir quiénes se harán cargo del club”, completó. La reunión de la Comisión Directiva, celebrada el martes por la tarde en el palco oficial del estadio Pedro Bidegain, se desarrolló en un clima tenso y con demoras. Ni Marcelo Moretti ni Néstor Ortigoza, vocal y exjugador emblemático del club, estuvieron presentes. En el caso de Moretti, alegó que su ausencia se debió a cuestiones de seguridad, mientras que Ortigoza, recordado por su papel en la conquista de la Copa Libertadores 2014, se ha convertido en uno de los principales blancos de las críticas de los hinchas.

La reacción de los socios no se hizo esperar. Decenas de ellos se congregaron en las inmediaciones del estadio, ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores, para manifestar su descontento con la dirigencia. Entre las banderas desplegadas en las puertas 1 y 2 del recinto, destacaban mensajes dirigidos a Ortigoza, como “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”, y otras consignas que exigían responsabilidad a los directivos: “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

La reunión de la Comisión Directiva, que se preveía determinante para el futuro del club, transcurrió en menos de una hora y estuvo marcada por la ausencia de los citados referentes, algunos incidentes menores en los alrededores y la rápida sucesión de renuncias que desembocaron en la acefalía. Así, San Lorenzo enfrenta un escenario sensible, con la necesidad de definir su rumbo en un contexto de máxima tensión institucional.

Una de las banderas que
Una de las banderas que aparecieron en el Gasómetro

Moretti había ganado las elecciones en diciembre de 2023, pero los roces aparecieron pronto, primero, por su manejo con Ruben Darío Insua, ídolo y DT de entonces, quien terminó siendo despedido poco después de renovar el contrato, y por las dudas respecto de muchas de sus incorporaciones, sin el respaldo del cuerpo técnico.

Pero la interna explotó con la difusión de una cámara oculta en la que se lo ve recibiendo un fajo de dólares (fueron 25.000 en total) de manos de la madre de un juvenil de las Inferiores. Tanto él como la mujer alegaron que se trató de una donación, pero no se encontraba impactada en la contabilidad. En consecuencia, el dirigente fue denunciado en la Justicia y pidió licencia.

Hace un par de semanas, decidió regresar, pero la CD no trató el levantamiento de la licencia, mientras las renuncias iban cayendo en goteo. La situación llegó a un punto tal que terminaron funcionando dos bloques directivos: uno que respondía a Moretti (que la semana pasada, por caso, realizó contrataciones, como la de Walter Perazzo para coordinar las Inferiores) y otro que no.

Antes del clásico entre Racing y el Ciclón se dio otra disputa: el citado Cigna denunció que Moretti presentó el listado de dirigentes que podían concurrir al Cilindro con la firma apócrifa del secretario. El llamado a reunión de CD le puso punto final al vodevil y San Lorenzo ahora tiene a mano la chance de pacificar el frente interno y volver a elegir autoridades.

El pasacalles contra Ortigoza
El pasacalles contra Ortigoza
Muchos hinchas esperaron la definición
Muchos hinchas esperaron la definición en la popular, como en un dia de partido

Temas Relacionados

San LorenzoMarcelo Morettiacefalíadeportes-argentina

Últimas Noticias

El Real Madrid de Mastantuono venció 2-1 al Olympique de Marsella en su debut por la Champions League

El Merengue se llevó la victoria con un doblete de Kylian Mbappé tras arrancar en desventaja por el tanto de Timothy Weah. Además, el ex River fue titular y jugó un buen partido hasta ser reemplazado en el segundo tiempo. En la visita, Rulli, Medina y Balerdi también fueron de arranque

El Real Madrid de Mastantuono

La decisión de Miguel Russo y el cuerpo técnico de Boca luego del desplante de Carlos Palacios a Claudio Úbeda

El entrenador tomó una medida tras el malestar que evidenció el chileno al ser reemplazado en el complemento del duelo ante Rosario Central del último domingo

La decisión de Miguel Russo

Scaloni habló en una universidad de Estados Unidos: sus rituales en el Mundial y por qué perder también es “maravilloso”

El entrenador de la selección argentina participó de una charla de liderazgo con estudiantes en Miami

Scaloni habló en una universidad

El histórico guiño a Messi de la Academia del Inter Miami

Las divisiones juveniles del conjunto rosa llevarán el logo de su capitán a partir de la próxima temporada

El histórico guiño a Messi

Se viene el sorteo del Final 8 de la Copa Davis: los cambios en el ranking y cómo afectan a la Argentina

Este miércoles se conocerán los cruces de la fase final del certamen. Las versiones cruzadas de la ITF y sus consecuencias

Se viene el sorteo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo empieza la primavera 2025

¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina, según la ciencia?

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

La devaluación de los últimos meses no alcanzó para abaratar los precios en dólares de los productos argentinos

Alerta por un puma suelto en las cercanías de un country de Pilar: así lo captaron las cámaras de seguridad

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y el bloque

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

TELESHOW
María Valenzuela habló de la

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida