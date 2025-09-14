Quiénes son los candidatos a dirigir a Independiente tras la renuncia de Julio Vaccari

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente (@Independiente)

La inminencia de dos clásicos ante San Lorenzo y Racing encuentra a Independiente sumido en una crisis deportiva e institucional, sin entrenador y con la urgencia de definir un nuevo rumbo tras la renuncia de Julio Vaccari. Por eso la dirigencia a cargo del presidente Néstor Grindetti trabaja para conseguir un reemplazante.

El equipo de Avellaneda, que perdió este sábado 1-0 ante Banfield y acumula diez partidos sin victorias entre todas las competencias -con tres empates y siete derrotas-, enfrenta un escenario delicado: fue descalificado de la Copa Sudamericana y eliminado de la Copa Argentina, y se ubica en el último puesto de la Zona B del Torneo Clausura. Restan ocho fechas para terminar la fase regular y los ocho primeros se clasificarán a los octavos de final.

La renuncia de Vaccari se produjo en un clima tenso. El entrenador abandonó el estadio acompañado por el propio Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, cruzando el campo de juego para evitar el contacto con los hinchas, quienes se congregaron en el portón del hall central para manifestar su descontento por el presente del club. Por recomendación del personal de seguridad, tanto el técnico como los directivos evitaron salir por el playón, eludiendo así el encuentro con un público visiblemente enojado.

Gustavo Quinteros entrenó a Gremio de Porto Alegro a principios de año, pero en abril fue desvinculado (REUTERS/Diego Vara)

La Comisión Directiva de Independiente quedó en la obligación de reorganizarse y definir los próximos pasos. En lo inmediato, el plantel retomará los entrenamientos bajo la conducción interina de Carlos Matheu, quien llega desde la Reserva y estará acompañado por Eduardo Tuzzio hasta que se concrete la llegada de un nuevo director técnico.

En las primeras horas tras la salida de Vaccari, comenzaron a circular varios nombres como posibles reemplazantes. El que más fuerza cobró fue el de Gustavo Quinteros, quien recientemente dirigió a Vélez —equipo al que llevó al título en 2024— y tuvo un breve paso por Gremio. Actualmente sin club desde abril, Quinteros fue vinculado a otros equipos importantes: sonó en Boca, rechazó una oferta de Colo-Colo y fue considerado por las selecciones de Chile y Perú tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Este contexto lo posiciona como una de las alternativas más cotizadas del mercado.

El vínculo entre Quinteros e Independiente tiene antecedentes. A finales de 2022, el club intentó incorporarlo cuando él aún tenía contrato con Colo-Colo, pero la negociación no prosperó y quedó instalada la percepción de un rechazo por parte del entrenador, algo que él mismo desmintió. En ese momento, el cargo terminó en manos de su ayudante de campo, Leandro Stillitano, quien tuvo un paso fugaz por el equipo.

Favio Orsi y Sergio Gómez también figuran como candidatos para dirigir al Rojo (Photo by Eduardo RAPETTI / AFP)

En declaraciones del 8 de agosto, Quinteros expresó su disposición a escuchar propuestas del fútbol argentino: “Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años afuera y ahora la idea es estar con la familia, estar en Argentina. Esperemos que aparezca algo que realmente valga la pena”, afirmó el entrenador. Además, compartió su aspiración de dirigir a uno de los grandes del país: “Sería bueno, pero por ahora estoy tranquilo, de vacaciones, esperando alguna posibilidad que tal vez se dé hacia fin de año”, agregó en la misma oportunidad.

Otra alternativa que evalúa la dirigencia es la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes lograron el campeonato del Torneo Apertura con Platense y luego dejaron el club por el desgaste de la campaña. Desde entonces, ambos se mantienen a la espera de un nuevo desafío profesional, lo que los convierte en candidatos disponibles para asumir en Independiente.

En el ámbito de las redes sociales surgieron otros nombres, aunque con menor fuerza. Entre ellos, el de Jorge Almirón (se fue de Colo Colo el 19 de agosto), quien ya tuvo un ciclo como entrenador del club entre 2014 y 2015. La búsqueda de un nuevo técnico apenas comienza, mientras la dirigencia debe tomar decisiones urgentes para intentar revertir la situación crítica del equipo.