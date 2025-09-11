Los rumores de romance entre Carlos Alcaraz y la reconocida modelo Brooks Nader que dan que hablar en Europa

Carlos Alcaraz y la modelo Brooks Nader habrían comenzado una relación sentimental

Carlos Alcaraz atraviesa un gran momento en su corta pero ya exitosa carrera en el tenis profesional. El pasado domingo, el español venció al italiano Jannik Sinner y se consagró por segunda vez campeón del US Open. Además de quedarse con el último título de Grand Slam de la temporada en el circuito ATP, se convirtió en el nuevo número 1 del mundo. Luego de la consagración, que incluyó una fiesta en un club privado de Nueva York, el murciano volvió a ser noticia ya que se lo vinculó con una reconocida modelo estadounidense.

Quien estaría comenzando una relación sentimental con Alcaraz sería Brooks Nader. La propia hermama dio indicios públicamente de lo que sería la pareja entre su familiar directo y uno de los atletas con mayor impacto en el mundo.

El perfil de Nader ofrece más matices al fenómeno mediático. La modelo, nacida en Luisiana y de ascendencia libanesa, acumula más de un millón de seguidores en redes sociales y desarrolló una carrera pública variada. Tras mudarse a Nueva York a los 19 años, Brooks logró reconocimiento en la industria, con apariciones frecuentes en revistas y programas de televisión de Estados Unidos. Dentro del panorama televisivo, se destacó como participante en el programa Dancing with the Stars y encabeza un reality titulado Love Thy Nader, en el que muestra su día a día junto a sus hermanas. Además, protagonizó múltiples eventos con famosos del mundo del deporte y fue parte de producciones de la revista Sport Illustrated.

En los últimos meses, varios nombres del espectáculo y el deporte fueron relacionados sentimentalmente con el tenista. Sin embargo, de acuerdo con el portal de noticias de la farándula en EEUU E! News, la hermana de Brooks Nader confirmó la relación durante un evento en la Semana de la Moda de Nueva York, despejando las especulaciones sobre los rumores de otras relaciones del tenista, como los vínculos recientes con su colega, la británica Emma Raducanu.

“Los rumores son ciertos”, declaró Grace, hermana mayor de la personalidad en diálogo con el medio. Matizó su declaración al señalar: “Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”. El testimonio impulsó el interés por la nueva pareja mediática en ambos lados del Atlántico.

La modelo estaría saliendo con Alcaraz

La falta de declaraciones públicas por parte de Carlos Alcaraz y Brooks Nader ya generó impacto en los medios internacionales pocos días después del título que logró el español en Flushing Meadows. E! News agregó que el nuevo número uno del tenis masculino ya habría tenido ocasión de conocer a otras dos hermanas de la modelo, Mary Holland y Sarah Jane Nader, también presentes en el entorno cercano de la estadounidense. “Me muero por conocerlo”, reconocidó Grace Ann, que mostró la gran expectativa generada en el círculo íntimo de la familia Nader.

Desde la irrupción de Alcaraz en la élite del tenis, los rumores en torno a su vida sentimental se multiplicaron. Previamente, nombres como Ana Mena, Aitana y la mencionada Raducanu fueron vinculadas al deportista, sin confirmación oficial de las partes sobre una relación formal.

Por su parte, la vida sentimental de Nader es objeto de interés desde su matrimonio con William Haire en 2019. Ambos anunciaron públicamente su decisión de separarse en mayo de 2024. Poco después, la modelo protagonizó titulares al aparecer junto a Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, aunque el vínculo no prosperó. Además, la influencer mantuvo una relación breve con el coreógrafo ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en un popular programa de televisión, situación que continuó exponiendo su vida privada a la opinión pública.

Nader estuvo presente en el US Open

La revelación de este nuevo romance del ganador de seis tornes de Grand Slam llega tras unas semanas de especulación que involucraron a Nader con el rival directo de Alcaraz, Jannik Sinner. Esa información fue desmentidad por la propia Nader, según remarcó E! News. De acuerdo con el sitio, ella aclaró recientemente que no mantuvo ninguna relación con el deportista italiano y que en realidad había asistido al US Open para presenciar un partido disputado por el murciano.

En declaraciones previas a The Sunday Times, Alcaraz reconoció las dificultades de compaginar su vida profesional con la sentimental: “Estoy soltero. Busco a alguien. Como tenista, puede ser difícil encontrar a la persona ideal porque uno viaja constantemente”. ¿Será el tiempo para que el flamante número 1 del ranking pueda disfrutar su presente deportivo y una nueva relación de pareja?