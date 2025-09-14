Deportes

El “Monstruo” Naoya Inoue consolidó su reinado en el boxeo: venció al uzbeko Akhmadaliev y retuvo sus títulos mundiales supergallo

El nipón defendió con éxito sus cinturones al imponerse en las tarjetas por 117-111, 118-110 y 118-110

El boxeador japonés Naoya Inoue consolidó su dominio absoluto en la división supergallo al defender con éxito los cinturones mundiales de la WBC, WBA, WBO e IBF frente al uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya. La victoria, lograda por decisión unánime y con una actuación sólida durante los doce asaltos, reafirmó a Inoue como una de las principales figuras del boxeo actual.

El combate, que dejó las puntuaciones de 117-111, 118-110 y 118-110 a favor de Inoue, supuso su quinta defensa exitosa de los cuatro títulos mundiales de las 122 libras. El enfrentamiento careció de la igualdad pronosticada por parte del entorno de Akhmadaliev y del promotor Eddie Hearn, quien en la previa había advertido que Inoue podía temer a la potencia del boxeador uzbeko.

Desde la campana inicial, Inoue desplegó una notable superioridad en velocidad de manos y piernas, lo que marcó la tónica del encuentro. Akhmadaliev, monarca interino supergallo para la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), intentó aprovechar su pegada, pero la diferencia técnica y física limitó sus posibilidades. Hacia los asaltos finales, el boxeador uzbeko consiguió conectar algunos golpes potentes, aunque estos no alteraron el curso del combate.

A pesar del dominio del púgil japonés, Murodjon Akhmadaliev logró convertirse en el primer rival desde 2019 que resiste la distancia completa ante Inoue. El último boxeador que consiguió ese hito había sido Nonito Donaire, interrumpiendo en esta ocasión una serie de 11 nocauts consecutivos por parte del japonés.

Inoue retuvo sus cinturones
El asalto final mostró a Inoue en busca del nocaut, mientras su oponente optó por la defensa para evitar castigos mayores y asegurar la derrota por decisión antes que exponerse a la posibilidad de una definición fulminante. “Quiero dar una actuación digna de un campeón libra por libra”, dijo el japonés tras la pelea, según palabras recogidas por The Ring.

La expectación en el IG Arena de Nagoya fue notable, con 17.000 asistentes que presenciaron el combate y el regreso de Inoue a territorio japonés luego de su última defensa, realizada en Las Vegas, donde noqueó a Ramón Cárdenas. En esa ocasión, una caída en el segundo asalto supuso para el campeón una experiencia de autocrítica y aprendizaje: “Me pregunté una y otra vez por qué me habían derribado dos veces, y sé la respuesta. Es precisamente por haber tenido esa experiencia que puedo convertirla en una ventaja en esta pelea”, relató el deportista.

Con la victoria sobre Akhmadaliev, el invicto japonés suma 31 triunfos, 27 de ellos por nocaut, desde su debut profesional en 2012. Solo tres rivales —Ryoichi Taguchi, David Carmona y Nonito Donaire— han logrado completar los doce asaltos ante él. Esta racha coloca a Inoue por encima de figuras como el mexicano Saúl Canelo Álvarez, superándolo en número de defensas unificadas exitosas.

Inoue retó a su próximo rival en vivo y le respondió

La proyección mediática de Naoya Inoue no se limita a sus resultados sobre el cuadrilátero. Las miradas se centran ahora en sus próximos desafíos: en diciembre está programado un combate en Arabia Saudí. Medios como The Ring y el periodista Mike Coppinger adelantaron que el rival sería el mexicano Alan David Picasso, actual número uno del ranking supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y que el evento sucederá en la ciudad de Riad. Además, para 2026, se perfila un enfrentamiento muy esperado entre Inoue y el campeón japonés Junto Nakatani en el Tokyo Dome.

Tras la pelea, Inoue desafió públicamente a Nakatani: “En primavera en el Tokyo Dome”, frase que resonó en la arena mientras Nakatani, presente en primera fila, aceptaba el reto con un gesto.

La carrera de Inoue, de 32 años y nacido en Zama pero radicado en Yokohama, incluyó conquistas de campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas. Desde que obtuvo su primer título en 2014, defendió sus coronas tanto en Japón como en escenarios internacionales, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido.

