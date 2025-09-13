La inesperada polémica que estalló entre el DT de Barcelona y la selección española por una lesión de Yamal: “Eso no es cuidar a los jugadores”

Lamine Yamal no podrá decir presente en el choque entre Barcelona y Valencia por una lesión en el pubis que encendió una fuerte polémica entre el club y la Federación Española de Fútbol (RFEF). El técnico alemán Hansi Flick expresó su descontento por la forma en que la selección de España manejó la situación física del jugador, quien se habría sumado al combinado de Luis de la Fuente arrastrando una molestia. Desde la institución catalana advierten que sobre exigieron al joven de 18 años, mientras que la contraparte desmiente dicha versión y afirma que el atacante estaba en plenitud.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Valencia, correspondiente a la 4ª jornada de La Liga de España, Hansi Flick criticó abiertamente a la RFEF y al seleccionador Luis de la Fuente por la utilización de Lamine Yamal durante la reciente fecha FIFA. El entrenador del Barcelona detalló que el futbolista ya presentaba dolores antes de incorporarse a la selección y que, pese a ello, disputó 73 y 79 minutos en los partidos contra Bulgaria y Turquía, respectivamente.

“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa y es lo que puedo decir”, disparó el entrenador del elenco Culé.

Lamine Yamal fue titular en los dos partidos de España y se perderá el próximo encuentro del Barcelona por molestias físicas (REUTERS/Murad Sezer)

Sin embargo, según informaron portales locales como As y Mundo Deportivo, la versión ofrecida por el DT del Barcelona contrasta con la postura de la RFEF, que sostiene que Lamine Yamal no comunicó ningún problema físico ni al seleccionador Luis de la Fuente ni a los médicos de la selección, Claudio Vázquez y Óscar Luis Celada. Desde la Federación aseguran que el futbolista participó en todos los entrenamientos, salvo en la primera sesión, en la que realizó trabajo en bicicleta junto a Nico Williams tras haber jugado el domingo anterior con el Rayo Vallecano. En el resto de las prácticas, el extremo habría completado las actividades sin inconvenientes.

“No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”, agregó Hansi Flick, cuando le consultaron si había hablado con su par Luis de la Fuente. Cabe recordar que el ex Bayern Múnich fue director técnico del combinado nacional de Alemania antes de su presente en el Barcelona.

En esta misma línea, Flick confirmó cuáles son las molestias que tiene el joven de 18 años y dejó en el aire su participación en el debut de la UEFA Champions League entre semana: “Tiene una molestia en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”.

Lamine Yamal podría perderse el estreno del Barcelona en la Champions frente al Newcastle, en Inglaterra (Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville)

El enfrentamiento entre Barcelona y Valencia contará con la particularidad de que se jugará en el Estadi Johan Cruyff, en el que juegan las juveniles de la institución catalana y cuenta con una capacidad para 6 mil espectadores. Esto ocurre porque el Camp Nou está en plena remodelación y, por contratiempos en la construcción, el estadio no fue habilitado para acoger un duelo oficial.

“No nos afecta. Conocemos la situación del estadio. Hablé con el presidente, y me explicó la situación. Tengo la confianza necesaria y esto no afectará al equipo. Hay que ganar, sin excusas. En estos tres partidos fuera de casa no hemos visto al equipo como me gustaría, pero me gusta la calidad de los jugadores. Se trata de actitud. Lo más importante es el equipo, no un jugador. Pedri, Rapha, Lamine... Todos tienen que pensar en qué pueden aportar. Y tenemos unos aficionados increíbles y me encanta trabajar para este club. Nada ha cambiado. Esta temporada será más dura, pero seguimos luchando. Hay que luchar para sumar los tres puntos”, comentó Hansi Flick sobre jugar en un estadio con dimensiones más pequeñas de lo habitual.

El enfrentamiento entre el cuadro Azulgrana y los Chés dará inicio a las 16:00 (hora argentina), el domingo 14 de septiembre. El Barcelona se mantiene invicto en la presente Liga de España, producto de dos victorias y un empate.