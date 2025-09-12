Campeón de la Libertadores y de último paso en la Premier League: la estrella que Palmeiras presentó antes del cruce contra River

Palmeiras desembolsó 10 millones de euros por el pase de Andreas Pereira (Crédito: @Palmeiras/X)

Una de las llaves más apasionantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores es la que se dará entre River Plate y Palmeiras con el primer capítulo del próximo miércoles en el estadio Monumental y la revancha del 24 de septiembre en el Allianz Parque de Brasil. Con vistas a ese duelo, el Verdao hizo un movimiento estratégico en este mercado de pases y concretó la llegada de un jugador de clase mundial, que tuvo su estreno en la Primera División con la camiseta del Manchester United y viene de ser convocado por Carlo Ancelotti a la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la Verdeamarela.

La institución de Sao Paulo presentó a Andreas Pereira como flamante incorporación del equipo liderado por Abel Ferreira. El volante ofensivo llegó para reforzar la plantilla proveniente del Fulham de Inglaterra a cambio de 10 millones de euros (más de USD 11.700.000) y firmó un contrato que lo unirá hasta el 31 de diciembre de 2028 con el máximo campeón local en la principal categoría del fútbol brasileño. De esta manera, tendrá su segunda experiencia en este país después de un paso entre 2021 y 2022 con la camiseta del Flamengo, donde le ganó la Copa Libertadores 2022 a Athletico Paranaense.

En conferencia de prensa, Pereira se refirió a un traspaso que pudo darse hace un semestre, pero todo se postergó hasta la presente ventana de transferencias: “Tuvimos estas conversaciones en enero, pero estaba en plena temporada con el Fulham, y las negociaciones con el Fulham también eran difíciles. Creo que era el momento adecuado. Las negociaciones de enero me ayudaron a comprender el cariño que todos me tenían aquí en el Palmeiras. Cuando regresaron, sentí que este club realmente me quería. Nos transmitieron ese mensaje a mí y a mi familia. Fue muy importante”.

El trabajo de la presidente de la entidad, Leila Pereira, y el director deportivo, Anderson Barros, con el agregado de las muestras de afecto de los fanáticos inclinaron la balanza para que las tratativas tengan un final feliz: “Es muy gratificante ver el esfuerzo que Leila y Anderson han hecho por mí y mi familia, además del cariño de la afición. Esto cambió rápidamente las cosas y decidí regresar a Brasil. Ese sentimiento fue lo más importante para mí”. “En estas últimas semanas, la cantidad de mensajes y cariño que he recibido ha sido increíble”, agregó.

Firmó contrato hasta diciembre de 2028 (Crédito: @Palmeiras/X)

A sus 29 años, Andreas Pereira es uno de los pocos futbolistas de ese país que jugaron en las mejores ligas del mundo sin haber saltado a Europa desde Brasil. Su padre, Marcos Pereira, jugaba en Bélgica cuando nació su hijo en la localidad de Duffel. En ese país tuvo sus comienzos en las Inferiores del Lommel, saltó a las Juveniles del PSV de Países Bajos y, a comienzos de la década pasada, emigró al Manchester United. En los Diablos Rojos combinó continuidad y préstamos al Granada y Valencia de España, Lazio de Italia y Flamengo de Brasil.

A mitad de 2022, Fulham lo compró al conjunto inglés por una suma de 9.500.000 euros (USD 11 millones). Allí jugó 119 partidos con 10 goles y 22 asistencias, su mejor etapa como futbolista profesional. Los Blancos recuperaron la inversión depositada tres temporadas más tarde con la venta al Palmeiras.

Ahora, falta saber si Abel Ferreira le dará minutos con el Verdao en el cruce de este sábado desde las 18:30 ante Internacional de Porto Alegre en condición de local por la fecha 23 del Brasileirao, donde marcha en la tercera colocación con 43 puntos, a 4 unidades del líder Flamengo.