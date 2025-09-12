Deportes

Campeón de la Libertadores y de último paso en la Premier League: la estrella que Palmeiras presentó antes del cruce contra River

Andreas Pereira se hizo presente en las instalaciones del Verdao para brindar una conferencia de prensa, luego de haber ido al banco de suplentes de Brasil en la derrota contra Bolivia en el cierre de las Eliminatorias

Guardar
Palmeiras desembolsó 10 millones de
Palmeiras desembolsó 10 millones de euros por el pase de Andreas Pereira (Crédito: @Palmeiras/X)

Una de las llaves más apasionantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores es la que se dará entre River Plate y Palmeiras con el primer capítulo del próximo miércoles en el estadio Monumental y la revancha del 24 de septiembre en el Allianz Parque de Brasil. Con vistas a ese duelo, el Verdao hizo un movimiento estratégico en este mercado de pases y concretó la llegada de un jugador de clase mundial, que tuvo su estreno en la Primera División con la camiseta del Manchester United y viene de ser convocado por Carlo Ancelotti a la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la Verdeamarela.

La institución de Sao Paulo presentó a Andreas Pereira como flamante incorporación del equipo liderado por Abel Ferreira. El volante ofensivo llegó para reforzar la plantilla proveniente del Fulham de Inglaterra a cambio de 10 millones de euros (más de USD 11.700.000) y firmó un contrato que lo unirá hasta el 31 de diciembre de 2028 con el máximo campeón local en la principal categoría del fútbol brasileño. De esta manera, tendrá su segunda experiencia en este país después de un paso entre 2021 y 2022 con la camiseta del Flamengo, donde le ganó la Copa Libertadores 2022 a Athletico Paranaense.

En conferencia de prensa, Pereira se refirió a un traspaso que pudo darse hace un semestre, pero todo se postergó hasta la presente ventana de transferencias: “Tuvimos estas conversaciones en enero, pero estaba en plena temporada con el Fulham, y las negociaciones con el Fulham también eran difíciles. Creo que era el momento adecuado. Las negociaciones de enero me ayudaron a comprender el cariño que todos me tenían aquí en el Palmeiras. Cuando regresaron, sentí que este club realmente me quería. Nos transmitieron ese mensaje a mí y a mi familia. Fue muy importante”.

El trabajo de la presidente de la entidad, Leila Pereira, y el director deportivo, Anderson Barros, con el agregado de las muestras de afecto de los fanáticos inclinaron la balanza para que las tratativas tengan un final feliz: “Es muy gratificante ver el esfuerzo que Leila y Anderson han hecho por mí y mi familia, además del cariño de la afición. Esto cambió rápidamente las cosas y decidí regresar a Brasil. Ese sentimiento fue lo más importante para mí”. “En estas últimas semanas, la cantidad de mensajes y cariño que he recibido ha sido increíble”, agregó.

Firmó contrato hasta diciembre de
Firmó contrato hasta diciembre de 2028 (Crédito: @Palmeiras/X)

A sus 29 años, Andreas Pereira es uno de los pocos futbolistas de ese país que jugaron en las mejores ligas del mundo sin haber saltado a Europa desde Brasil. Su padre, Marcos Pereira, jugaba en Bélgica cuando nació su hijo en la localidad de Duffel. En ese país tuvo sus comienzos en las Inferiores del Lommel, saltó a las Juveniles del PSV de Países Bajos y, a comienzos de la década pasada, emigró al Manchester United. En los Diablos Rojos combinó continuidad y préstamos al Granada y Valencia de España, Lazio de Italia y Flamengo de Brasil.

A mitad de 2022, Fulham lo compró al conjunto inglés por una suma de 9.500.000 euros (USD 11 millones). Allí jugó 119 partidos con 10 goles y 22 asistencias, su mejor etapa como futbolista profesional. Los Blancos recuperaron la inversión depositada tres temporadas más tarde con la venta al Palmeiras.

Ahora, falta saber si Abel Ferreira le dará minutos con el Verdao en el cruce de este sábado desde las 18:30 ante Internacional de Porto Alegre en condición de local por la fecha 23 del Brasileirao, donde marcha en la tercera colocación con 43 puntos, a 4 unidades del líder Flamengo.

Temas Relacionados

PalmeirasRiver PlateCopa LibertadoresAndreas PereiraManchester Uniteddeportes-argentina

Últimas Noticias

El alarmante informe que reveló la delicada situación de los clubes de Inglaterra: la mitad solo tiene un mes de reservas de dinero

El trabajo de Fair Game dio cuenta de una crisis sin precedentes en los equipos británicos

El alarmante informe que reveló

La revolucionaria propuesta de Max Verstappen para mejorar las carreras en la Fórmula 1

El campeón mundial planteó sus ideas y apuntó a recuperar detalles de otras épocas de la categoría

La revolucionaria propuesta de Max

Revelaron el audio del VAR del polémico penal que le dio a Bolivia el pasaje al Repechaje: “Hay un movimiento adicional”

El seleccionado dirigido por Óscar Villegas venció 1-0 a Brasil y se jugará su chance de llegar a la Copa del Mundo en un “mini torneo” a disputarse en México

Revelaron el audio del VAR

La FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas solicitó en la preventa para el Mundial 2026 después de los organizadores

El organismo informó que registró más de 1,5 millones de peticiones provenientes de 210 naciones en el primer sorteo de tickets

La FIFA confirmó que Argentina

La importante adquisición de Alpine para ser competitivo en la Fórmula 1: cómo se vería el auto de Colapinto en 2026

El equipo del piloto argentino incorporó una herramienta clave. Además del motor Mercedes, qué otros cambios tendrá su flamante coche

La importante adquisición de Alpine
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los hábitos de Morgan Freeman

Los hábitos de Morgan Freeman para mantener una longevidad saludable a los 88 años

Para Luis Caputo “las elecciones de octubre se están sobredimensionando”

Delivery de drogas en moto y vigilancia con “soldaditos”: así operaba un clan familiar narco en Pergamino

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

TELESHOW
Cande Molfese contó que preparó

Cande Molfese contó que preparó su herencia y quién se llevará cada una de sus pertenencias

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video

El primer viaje de Wanda Nara con Martín Migueles, su nuevo novio: “Están yendo a Punta del Este”

Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”