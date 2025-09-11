Venezuela despidió a Fernando Batista tras haber quedado afuera del Repechaje para el Mundial 2026

El argentino quedó en las puertas de hacer historia con la Vinotinto (REUTERS/Andres Cuenca)

Los fanáticos del fútbol en Venezuela todavía no logran salir de la frustración por la oportunidad perdida en estas Eliminatorias sudamericanas: la Vinotinto cayó 6-3 como local ante Colombia y no logró acceder a la plaza del Repechaje para participar del Mundial 2026. Ese cupo quedó para Bolivia, que comenzó la fecha un punto abajo, pero derrotó 1-0 a Brasil en el Alto y le arrebató la posibilidad.

Fernando Batista, el entrenador de Venezuela, quedó en el ojo de las críticas por la chance dilapidada, que se suma a una mochila enorme: el seleccionado nunca logró participar de una Copa del Mundo. La Federación publicó este miércoles un comunicado en el que anunció el despido del argentino, de 55 años.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, argumentó la entidad, que ahora deberá buscarle un reemplazo.

El resumen de Venezuela vs Colombia

La posibilidad de una renuncia de Batista o de que fuera despedido ya había tomado fuerza minutos después del encuentro en Maturín, cuando demoró más de lo habitual en participar en la conferencia de prensa, luego de la intervención de Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

Finalmente, el ex lateral apareció ante los medios, pero no aceptó preguntas. A cambio, realizó un breve discurso de 100 segundos. “Es un momento muy duro, difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, pero no pudo ser. En estos momentos es difícil hacer mucho análisis, en los días venideros analizaremos más tranquilos”, prologó.

“Simplemente queremos pedirle disculpas al pueblo venezolano, porque teníamos el sueño junto a estos jugadores de clasificar al Repechaje. Es un momento muy difícil, muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores, lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien. Simplemente quería decir eso, pedirles disculpas, para hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Buenas noches a todos”, concluyó.

El ex lateral derecho, de dilatada trayectoria como formador, cerró su gestión en el combinado mayor de Venezuela con 29 partidos, de los cuales ganó diez, empató nueve y perdió otros diez.

La breve conferencia de prensa de Fernando Batista tras el duro golpe de Venezuela

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA FEDERACIÓN

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando “Bocha” Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico.

La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación.

Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución.

La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista.