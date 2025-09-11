Se definieron los cruces entre Argentina y Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025

La Selección Argentina de Tenis enfrenta a Países Bajos por la segunda ronda de los Qialifiers 2025 (Foto: Prensa AAT)

Todo está listo para una nueva ilusión de la Selección Argentina de Tenis YPF. El capitán Javier Frana definió a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como los dos singlistas, mientras que la dupla estará conformada por los experimentados Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El equipo albiceleste se prepara para enfrentar a Países Bajos en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis, una serie que se jugará entre el viernes y el sábado en Groningen y que podrá seguirse a través de las pantallas de TyC Sports y DSPORTS.

El sorteo realizado en la cancha principal bajo techo del estadio Martiniplaza, con una capacidad para 3.855 espectadores, determinó que Etcheverry (64°) será el encargado de abrir la serie frente al local Jesper de Jong (79°), quien hará su debut en este tipo de competencias y, en esta temporada, fue finalista del ATP 250 de Bastad. El partido comenzará a las 09:00 (hora Argentina) y el historial marca que se vieron las caras en dos oportunidades, en la segunda categoría del tour, en los Challenger de Lima en 2021 con triunfo para el Retu y en Guayaquil con alegría para el neerlandés.

Tomás Etcheverry será el encargado de abrir la serie de los Qualifiers 2025 de Copa Davis ante el neerlandés Jesper de Jong (Foto: Prensa AAT)

Cabe destacar que el platense vistió por primera vez los colores albiceleste en el 2023 ante Lithuania por la ronda 1 del Grupo Mundial. Disputó cinco series con un récord de cuatro partidos ganados y dos perdido. En partidos indoors está 3-1.

A continuación, Cerúndolo, la principal raqueta del seleccionado nacional, ocupa el puesto 21°, tendrá un difícil compromiso ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (82°), un jugador de renombre que, a pesar de su actual ranking, es un especialista en canchas rápidas y cuenta con triunfos de alto calibre en su historial, incluyendo victorias frente a figuras como el serbio Novak Djokovic y los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

Francisco Cerúndolo se medirá este viernes ante el neerlandés Botic van de Zandschulp por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

El único choque previo entre ambos fue en la ronda de 32 del Masters 1000 de Indian Wells 2025 y el triunfo quedó en manos del porteño en sets corridos.

El hermano mayor de los Cerúndolo, debutó en las Finales 2022 celebradas en España, donde cayó ante Croacia e Italia. Sus marcas indican que disputó diez partidos y cuenta con un récord de seis triunfos y cuatro derrotas. En canchas bajo techo está 4-3.

No obstante, la jornada del sábado comenzará a las 09:00 con el partido de dobles entre Zeballos (5° ranking dobles) y Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°).

Si la serie no está definida se disputarán los encuentros de singles entre Cerúndolo y De Jong, y de llegar igualados se deberá definir en el quinto punto con el partido entre Etcheverry y Van de Zandschulp

En su único enfrentamiento previo, el historial entre Argentina y Países Bajos se remonta a 2009. Aquella serie de Copa Davis, disputada en el Estadio Mary Terán de Weiss, resultó en un contundente 5-0 a favor del equipo nacional. En ese momento, la Argentina venía de un trago amargo tras haber perdido la final ante España en Mar del Plata el año anterior, y Países Bajos, casualmente, arriba a esta serie luego de haber perdido la final ante Italia en la edición 2024.

El equipo argentino de Copa Davis llega al duelo frente a Países Bajos luego de vencer en la primera ronda de los Qualifiers 2025 a Noruega de visitante (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El equipo argentino llega a este duelo con un antecedente reciente positivo. En la primera ronda de los Qualifiers 2025, el conjunto nacional superó como visitante a Noruega por 3-2 en Oslo. En aquella serie, el capitán Javier Frana no pudo contar con la raqueta número uno del país, Fran Cerúndolo, quien se perdió el cruce por una lesión. Su ausencia fue cubierta por Mariano Navone, que tuvo su debut absoluto en la Copa Davis y se ganó un lugar en la historia del equipo al conseguir el punto que selló la victoria para la Argentina.

Países Bajos se clasificó directamente para la segunda instancia de los Qualifiers 2025 al haber sido finalista de la última edición de la Copa Davis, en la que cayó con Italia. De aquel equipo, en esta ocasión solo estará Jesper de Jong y Botic van de Zandschulp, ya que su principal figura, Tallon Griekspoor, no formará parte de esta serie, y el especialista en dobles Wesley Koolhof, se retiró de la competencia profesional.