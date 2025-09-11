Deportes

La distracción de un arquero derivó en uno de los goles más insólitos del futsal: “Nos quedamos todos boquiabiertos”

Ocurrió en el partido que animaron Illes Balears Palma y Viña Albali Valdepeñas. Entre los presentes, estuvieron las estrellas del Real Madrid, Vinicius y Camavinga, quienes no dieron crédito a lo que observaron

Insólito gol en Futsal de España

“¿Para qué te traje?“, diría el reconocido relator de la Premier League, Juan Manuel Bambino Pons. Un jugador no se puede desconcentrar. Si un médico se distrae cuando está operando, su paciente muere. En el fútbol pasa lo mismo”, explicó Carlos Salvador Bilardo cuando les exigía atención plena a sus dirigidos cuando se desempeñaba como entrenador.

Los ejemplos continúan. Y lo que se observó en España es una muestra de ello. Es que un arquero no comprendió que una infracción en contra era sancionada con un tiro libre directo, y por confiado, se llevó la peor noticia al dejar ingresar la pelota al pensar que se trataba de una falta indirecta. Naturalmente, la escena se convirtió en un fenómeno viral de las redes sociales.

El Illes Balears Palma Futsal volvió a ganar después de tres temporadas en el Virgen de la Cabeza. La conquista se dio gracias a una remontada impensada tras ir perdiendo 2 a 1, cuando se produjo el error ajeno que derivó en el 2 a 2. Y como si fuera poco, en el estadio estuvieron viendo el partido las estrellas del Real Madrid Vinicius y Camavinga, quienes no dieron crédito a lo que observaron.

Algunos de los 1800 espectadores del encuentro entre Viña Albali Valdepeñas y Illes Balears Palma Futsal todavía se estaban sentando cuando llegó el primer gol; pero de inmediato llegó el empate parcial.

El choque fue intenso y parejo. Viña Albali Valdepeñas volvió a ponerse en ventaja gracias a una de sus máximas figuras, Álex Naranjo, quien festejó por duplicado para imponer el 2-1.

Sin embargo, en la reanudación del pleito, llegó el llamativo 2 a 2 que expuso las limitaciones del arquero. El tiro libre directo a favor de Illes Balears Palma Futsal dentro del área de Luan Muller derivó en un inesperado 2 a 2. Es que Mario Rivillos, en una jugada de demostración de experiencia e inteligencia, buscó y encontró la red cuando Vanderson dejó pasar la pelota pensando que los árbitros habían sancionado un tiro libre indirecto.

De hecho, hubo varios segundos de confusión, hasta que la conquista resultó convalidada. “Nos hemos quedado todos boquiabiertos”, rubricó la cuenta de las competencias de futsal de España.

El gol cambió el partido. Con un arquero desmoralizado, Fabinho extendió la diferencia con un potente remate que se coló entre las piernas de Vanderson, mientras que Alisson continuó lastimando al arquero para concretar el 4-2.

El encuentro se complicaba todavía más para el conjunto local cuando a falta de nueve minutos y medio cometían la quinta falta. Entonces, apareció Maia para festejar el 5 a 2, castigando a un adelantado Vanderson que para esas alturas ya quería estar en los vestuarios.

Finalmente, Carrasco anotó el tercer gol de Viña Albali Valdepeñas para decorar un marcador que ya estaba resuelto con mucha antelación. Como decía El Doctor Bilardo, la concentración y la mentalidad son determinantes en el fútbol. Y los errores pueden tener un precio demasiado elevado.

