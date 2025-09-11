Deportes

Fue un símbolo de la inclusión en la NBA y ahora lucha contra un cáncer cerebral: “Apoyo y oraciones”

La liga de básquet más importante del mundo comunicó que Jason Collins, el primer basquetbolista de la competencia en revelar que es homosexual, se encuentra en tratamiento médico por un tumor

El diagnóstico de un tumor cerebral ha marcado un nuevo y difícil capítulo en la vida de Jason Collins, quien a los 46 años inició un tratamiento médico con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de la National Basketball Association (NBA), en el que se solicitó respeto por la privacidad del exjugador y su familia durante este proceso, al tiempo que se agradeció el apoyo y las oraciones de la comunidad.

“Jason y su familia dan la bienvenida a su apoyo y oraciones, y piden amablemente privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, expresaron las autoridades de la liga de básquet más importante del mundo.

La trayectoria de Collins en el baloncesto profesional estuvo marcada por su paso por equipos como Boston Celtics, Houston Rockets y Atlanta Hawks, y culminó en 2014 tras una carrera en la que enfrentó a figuras como Michael Jordan y Kobe Bryant. Aunque no obtuvo un anillo de campeón, su presencia en siete franquicias de la NBA lo consolidó como un referente dentro y fuera de la cancha. En 2001, fue seleccionado en el puesto 18 del draft por los Houston Rockets.

Más allá de sus logros deportivos, Collins se convirtió en una figura emblemática al declararse abiertamente gay pocos años después de cancelar su boda con Carolyn Moos, ex basquetbolista estadounidense y medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles. Esta decisión lo posicionó como el primer jugador de la NBA en hacer pública su orientación sexual durante su carrera, un hecho que tuvo un impacto significativo en la visibilidad y la inclusión dentro del deporte profesional.

“Soy un pivot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, expresó en una edición de la revista Sports Illustrated, cuya portada protagonizó, en el 2013.

Durante su etapa final como profesional en los Brooklyn Nets, Collins eligió portar el dorsal 98 en homenaje a Matthew Shepard, exalumno de la Universidad de Wyoming asesinado en 1998, cuyo caso atrajo la atención internacional y motivó cambios en la legislación sobre crímenes de odio en Estados Unidos. Hasta el momento de su diagnóstico, Collins mantenía un rol activo en la iniciativa NBA Cares y participaba en actividades públicas para promover la inclusión y la diversidad en el ámbito deportivo.

Durante su carrera promedió 3,6 puntos y 3,7 rebotes. Sus mejores registros los encontró con los entonces New Jersey Nets en la temporada 2004-05, cuando firmó 6,4 puntos y 6,1 rebotes de media.

En 2023, el oriundo de Northridge reflexionó sobre la percepción de los aficionados hacia los atletas profesionales y la necesidad de avanzar en la aceptación de deportistas que revelan su orientación sexual. “Necesitamos más y más atletas masculinos para dar un paso adelante para que podamos llegar a ese día cuando, después de que termine el juego, el otro significativo de todos está en la sala familiar esperándolos junto con todos los demás, independientemente del género”, declaró Collins a The Athletic.

Tras su retiro, Collins consolidó su vida personal al hacer pública su relación con el productor de cine Brunson Green, alejándose de los temores que lo acompañaron durante años y encontrando mayor tranquilidad. Ahora, se enfrenta al nuevo desafío que le plantea su salud.

