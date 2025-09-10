Deportes

Racing y Vélez confirmaron que no recibirán público visitante en la serie por los cuartos de final de la Libertadores

La Academia y el Fortín informaron la decisión a través de un comunicado en conjunto

Guardar
Postal de un choque entre
Postal de un choque entre Vélez y Racing en Liniers

Racing y Vélez afrontarán uno de los duelos que más expectativa genera en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia atraviesa un presente inestable, pero ha demostrado que en las competiciones internacionales cuenta con un plus adicional que lo llevó a ganar la Copa Sudamericana y la Recopa frente al Botafogo. El Fortín, en cambio, es considerado uno de los mejores equipos de la Argentina y recientemente confirmó su actualidad con el título que se adjudicó en Rosario, cuando se impuso ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cabe señalar que ambas instituciones tomaron la decisión de que la serie se dispute sin la presencia de público visitante. La medida, anunciada tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, busca reducir los riesgos asociados a la seguridad en un contexto de alta tensión.

Ambos clubes comunicaron la resolución a través de sus redes sociales, subrayando que la determinación se tomó en un ambiente de diálogo y entendimiento mutuo. En el comunicado conjunto, se explicó que la prioridad es “la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes”.

La Conmebol tomó nota del precedente generado por los disturbios recientes en el Libertadores de América y, en consecuencia, respaldó la iniciativa de ambos clubes para minimizar cualquier posibilidad de conflicto.

En el mismo comunicado, las instituciones remarcaron su compromiso con los valores que representan. “Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones”, expresaron.

Con esta medida, tanto la Academia como el Fortín esperan que sus hinchas puedan alentar a sus equipos en sus respectivos estadios, confiando en que la serie se desarrolle sin inconvenientes y en un marco de convivencia pacífica.

El primer encuentro se desarrollará el martes 16 de septiembre a las 19 en el José Amalfitani y siete días más tarde se disputará la revancha en el Cilindro de Avellaneda, en el mismo horario.

El Cilindro contará con su
El Cilindro contará con su público en la revancha

El comunicado oficial

Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos.

La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes.

Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones.

Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso.

El José Amalfitani sólo contará
El José Amalfitani sólo contará con los hinchas de Vélez

Temas Relacionados

Racing ClubVélez SarsfieldCopa LibertadoresPrimeraeportes-argentina

Últimas Noticias

Escándalo con André Onana por la agresión a un hincha en plena cancha tras perder con Cabo Verde: “Perdió la cabeza”

El arquero fue titular en la derrota de Camerún y se desquitó con un fanático

Escándalo con André Onana por

La dura crítica de un histórico de Uruguay a Bielsa por la polémica de los cambios ante Chile: “Me duele si soy jugador”

El entrenador y ex futbolista Gustavo Matosas opinó acerca de la estrategia del argentino en el empate por Eliminatorias en Santiago

La dura crítica de un

La emoción de Francisco Comesaña: “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina en la Davis”

En un momento clave de su carrera, el marplatense se ilusiona con su primera convocatoria a la Selección y con la posibilidad de hacerle su aporte al equipo en la serie ante Países Bajos

La emoción de Francisco Comesaña:

La selección argentina completó su tercera jornada de prácticas en Groningen y espera por el sorteo de la Copa Davis

El conjunto albiceleste continúa con la puesta a punto para el debut en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos, con la incógnita sobre quién será el segundo singlista

La selección argentina completó su

La receta de Tomás Etcheverry para la Davis: “La Copa saca algo diferente en uno y no importa el ranking”

Con una fuerte autocrítica, el platense analizó su temporada en el circuito y subrayó la importancia del protocolo de la AAT para brindar apoyo técnico y contención a los jugadores

La receta de Tomás Etcheverry
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los rugbiers mendocinos

Quiénes son los rugbiers mendocinos acusados por abuso sexual y con pedido de extradición desde Chile

“Mudate porque no vas a vivir tranquila”: los audios de las amenazas de la banda de usureros que cobraba 100% de interés

Carlos Bianco: “La gente ya decidió, quiere peronismo en 2027”

Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y lo envió al Congreso

Del aire al espacio: la nueva geopolítica del poder aeroespacial

INFOBAE AMÉRICA
“Blindaje para el cora”: universidad

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

TELESHOW
El Chino Leunis y Magdalena

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea celebraron cuatro años de matrimonio

Pampita bailó con ballenas en el océano: el espectacular video y un agradecimiento especial

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”