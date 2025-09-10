Racing y Vélez confirmaron que no recibirán público visitante en la serie por los cuartos de final de la Libertadores

Postal de un choque entre Vélez y Racing en Liniers

Racing y Vélez afrontarán uno de los duelos que más expectativa genera en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia atraviesa un presente inestable, pero ha demostrado que en las competiciones internacionales cuenta con un plus adicional que lo llevó a ganar la Copa Sudamericana y la Recopa frente al Botafogo. El Fortín, en cambio, es considerado uno de los mejores equipos de la Argentina y recientemente confirmó su actualidad con el título que se adjudicó en Rosario, cuando se impuso ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cabe señalar que ambas instituciones tomaron la decisión de que la serie se dispute sin la presencia de público visitante. La medida, anunciada tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, busca reducir los riesgos asociados a la seguridad en un contexto de alta tensión.

Ambos clubes comunicaron la resolución a través de sus redes sociales, subrayando que la determinación se tomó en un ambiente de diálogo y entendimiento mutuo. En el comunicado conjunto, se explicó que la prioridad es “la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes”.

La Conmebol tomó nota del precedente generado por los disturbios recientes en el Libertadores de América y, en consecuencia, respaldó la iniciativa de ambos clubes para minimizar cualquier posibilidad de conflicto.

En el mismo comunicado, las instituciones remarcaron su compromiso con los valores que representan. “Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones”, expresaron.

Con esta medida, tanto la Academia como el Fortín esperan que sus hinchas puedan alentar a sus equipos en sus respectivos estadios, confiando en que la serie se desarrolle sin inconvenientes y en un marco de convivencia pacífica.

El primer encuentro se desarrollará el martes 16 de septiembre a las 19 en el José Amalfitani y siete días más tarde se disputará la revancha en el Cilindro de Avellaneda, en el mismo horario.

El Cilindro contará con su público en la revancha

El comunicado oficial

Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos.

La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes.

Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones.

Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso.

El José Amalfitani sólo contará con los hinchas de Vélez