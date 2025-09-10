La selección argentina completó su tercera jornada de prácticas en Groningen y espera por el sorteo de la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis busca la puesta a punto para el duelo ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de Copa Davis (Foto: prensa AAT)

En su tercera jornada de preparación en Groningen, la Selección Argentina de Tenis YPF completó una exigente rutina de entrenamientos con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. Con sesiones distribuidas entre el estadio principal y un complejo auxiliar, el equipo que capitanea Javier Frana profundizó la puesta a punto del equipo nacional.

La actividad comenzó temprano en el MartiniPlaza, escenario donde se disputará la serie. Entre las 9:00 y las 11:00 (hora local), Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los dos principales candidatos a ocupar los puestos de singlistas, realizaron ejercicios técnicos y tácticos bajo la atenta supervisión del capitán. En paralelo, en las canchas alternativas del complejo, trabajó la dupla conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos.

La intensidad se mantuvo por la tarde, cuando de 14:00 a 15:30 fue el turno de Francisco Comesaña junto a Etcheverry, quienes compartieron cancha y se enfocaron en la solidez desde el fondo y en la consistencia de los puntos largos. Luego, de 15:30 a 17:00, se disputó un set de práctica de dobles en el que se enfrentaron Cerúndolo y Comesaña contra Molteni y Zeballos. Este tipo de ensayos no solo sirven para sumar ritmo, sino también para evaluar distintas alternativas que el cuerpo técnico podría utilizar en caso de que la serie requiera modificaciones estratégicas de último momento.

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana analiza diferentes variantes para presentar los singles en el primer día de competencia de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

El calendario marca que este jueves, a partir de las 12:00 hora local (7:00 en la Argentina), se llevará a cabo el sorteo que determinará el orden de juego para el viernes y sábado. Como es habitual en el reglamento de la Copa Davis, los primeros singlistas de cada país se medirán en el debut ante las segundas raquetas del equipo rival. Ese cruce inicial suele resultar determinante, ya que puede marcar el pulso anímico de toda la serie.

Para Argentina, la expectativa gira en torno a cómo organizará Frana su formación. Todo indica que Cerúndolo será la primera raqueta y Etcheverry se disputaría el segundo lugar con Comesaña, mientras que la experimentada dupla Molteni y Zeballos será la encargada de jugar el punto de dobles.

Del otro lado, Países Bajos contará con jugadores como Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong y Guy den Ouden, además de especialistas en dobles como Sander Arends y Sem Verbeek, todos bajo la conducción de Paul Haarhuis, un histórico del tenis neerlandés. La localía en cancha dura cubierta es uno de los factores que buscarán aprovechar, aunque la Argentina confía en la solidez de sus singlistas y en la jerarquía de su pareja de dobles.

Tomás Etcheverry es una de las opciones que tiene el capitán, Javier Frana, de cara a los Qualifiers 2025 frente a Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

Con la mente puesta en el sorteo y en los últimos detalles de la preparación, el equipo argentino cerrará este miércoles con la satisfacción de haber completado una jornada exigente y productiva. Con el deseo de lograr la clasificación al Final 8 de Bolonia que se disputará entre el 18 y 23 de noviembre, el desafío de Groningen aparece como una gran oportunidad para consolidar un proyecto que combina experiencia y juventud.

La serie, al mejor de cinco puntos, comenzará el viernes 12 de septiembre a las 9:00 (hora argentina), con dos partidos de singles. La jornada del sábado 13 se abrirá a la misma hora con el dobles y continuará con dos encuentros de singles y serán televisados por TyC Sports y DSPORTS.