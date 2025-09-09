Los lujos de la promesa de Racing que brilla en el Mundial de Clubes Juvenil y en Europa comparan con Maradona

El talento de Erik Florentín, una de las promesas de Racing

El próximo miércoles se vivirá un día histórico en Racing. Es que los jóvenes del Tita Mattiussi se medirán en la final del Mundial de Clubes Sub 18 frente al Barcelona, la cuna futbolística en la que se formó Lionel Messi.

La Academia dio el golpe al eliminar en las semifinales al Real Madrid, y su próximo y último desafío será enfrentar a las promesas de la Masía. Más allá del resultado, la entidad de Avellaneda dejó una huella imborrable en el certamen que se disputa en Andalucía, en el sur de España.

Una de las figuras más destacadas es Erik Florentín, el pibe que en Europa compararon con Diego Maradona por su enorme talento y sus orígenes en Villa Fiorito. El mediocampista, nacido el 14 de marzo de 2009, se ha convertido en el centro de atención por su habilidad y estilo de juego, al punto de que el diario AS lo describió como El nuevo Maradona que tumbó al Madrid tras la victoria albiceleste por 2 a 1 en su última presentación.

La actuación de Florentín no solo se destacó por su destreza técnica, sino también por la manera en que supo manejar la presión en los momentos más exigentes del duelo frente al Merengue. Durante el segundo tiempo, protagonizó una jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales: en pleno ataque de Racing, el enganche zurdo controló el balón mientras soportaba la marca de un rival, y culminó la acción con un lujoso caño que dejó al defensor español en el suelo. Esta muestra de talento y desparpajo reforzó la atención que ya venía recibiendo en las divisiones inferiores del Tita, donde se lo reconoce por su conducción, visión de juego y capacidad para abastecer a sus compañeros con asistencias precisas.

El camino de Racing hacia la final del torneo ha estado marcado por actuaciones colectivas e individuales sobresalientes. En la fase de grupos, Florentín anotó un gol en la victoria por 4-1 frente a la Pogba Academy, con un remate desde afuera del área que se coló junto al palo. En la celebración, exhibió una camiseta con la leyenda “Directamente desde Villa Fiorito”, reafirmando su vínculo con el barrio que también vio nacer al Pibe de Oro.

El propio Florentín porta la camiseta número 10, la misma que inmortalizó el más humano de todos los dioses, y comparte con él no solo el origen, sino también el perfil zurdo, la baja estatura y el carácter encarador.

El triunfo ante el Real Madrid se selló con los goles de Bautista Pérez —hijo de Perico— y Aquiles Mansilla, pero fue el despliegue de Florentín el que acaparó las miradas de la prensa y los aficionados. Racing logró así una clasificación histórica a la final del certamen internacional, instancia a la que accede por primera vez en su historia y en la que enfrentará a Blaugrana, que en la otra semifinal superó al Palmeiras de Brasil en una definición por penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El recorrido de los juveniles de Racing adquiere mayor relevancia si se considera que desde 2003 el club no participaba en torneos fuera de América. Ahora, veintidós años después, el equipo del predio Tita Mattiussi ha alcanzado la final en su debut en el Mundial de Clubes Juvenil, consolidando una campaña que ya forma parte de la historia de la institución.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18

Sevilla (2-1) Penales: 2-2 (Fase de Grupos)

Corinthians (1-0) Penales: 3-2 (Fase de Grupos)

Academia Pogba (4-1) Penales: 2-2 (Fase de Grupos)

Real Betis (4-3) (Cuartos de Final)

Real Madrid (2-1) (Semifinal)

*Todos los partidos de la Fase de Grupos tuvo una breve definición por penales

TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA

Real Madrid (2009, 2014, 2016 y 2017)

Corinthians (2010, 2011 y 2015)

Palmeiras (2018 y 2019)

San Pablo (2007 y 2008)

Boca Juniors (2005 y 2006)

River Plate (2013)

Atlético de Madrid (2012)