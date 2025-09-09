Deportes

La mirada de Frana sobre el campeón del US Open: “Para nosotros Horacio es uno de nuestros líderes”

El capitán de la Selección Argentina de Tenis tuvo palabras de elogio para el marplatense. Opinó sobre la superficie de la cancha que se utilizará para enfrentar a Países Bajos y de la nueva cara en el conjunto nacional

Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open, se suma este martes a la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en los Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

“La unión hace la fuerza, y la fuerza de un equipo lo impulsa a perseguir sus objetivos”. Esta frase, que resume el espíritu de la Selección Argentina de Tenis, cobra sentido con la llegada de la delegación a Países Bajos para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. A sus 55 años, el capricorniano Javier Frana se distingue por una personalidad metódica y perseverante, rasgos que se reflejan en su labor como capitán, donde prioriza la planificación y el esfuerzo constante.

Con algunas horas ya transcurridas en suelo neerlandés, el estratega no ocultó su alegría por el inminente arribo de Horacio Zeballos, quien llega tras conquistar el US Open en dobles, el último sábado. “Es una alegría enorme. Claro que cambia, nos cambia porque a él le cambia. Estos triunfos uno los vive porque sabés lo que representa para ese jugador y para esa familia”, afirmó. Además, subrayó el liderazgo de Cebolla dentro del equipo: “Para nosotros Horacio es un fenómeno, es el número uno, es uno de nuestros líderes también en el grupo y eso va más allá de si gana o pierde. Sumó un nuevo título de Grand Slam que se le venían dando, al principio se le negaron, pero como todas las cosas, el que persevera, el que aguanta, el que sostiene, el que se da una oportunidad más, lo termina concretando”.

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, contará con el equipo completo este martes cuando arribe a Países Bajos Horacio Zeballos (Foto: AAT)

Frana se comunicó con Zeballos tras su consagración en el Abierto de los Estados Unidos y no solo mantuvo una charla con él, sino que además le envió la foto de un póster del team nacional que, según sus palabras, “anda dando vueltas por ahí”. Al ser consultado sobre el nivel del doblista a esta altura de su carrera, el entrenador elogió la mentalidad del marplatense. “Es una persona que vos lo ves jugar y está siempre agarrado de lo bueno que está por venir. Y eso hace que tu vida útil sea mucho más larga, sea mucho más productiva, sea mucho más jovial”, aseguró. Y añadió: “No nos sorprende porque él fue uno de los grandes singlistas que tuvo Argentina y que tuvo el mundo y que sea para nosotros el número uno de dobles del mundo, por más lo que diga el ranking del ATP, para nosotros es un privilegio”.

El primer entrenamiento en Groningen

El capitán describió el primer entrenamiento del equipo en Groningen como un paso clave para “sacarse el viaje de encima” y comenzar la adaptación. “Es el primer contacto. Es esa doble situación, que te vas sacando el viaje, que ya te vas metiendo, que vas ajustando, y que a la vez vas viendo cómo responde el piso, la cancha, las pelotas, y vas poniendo el cuerpo y la mente ya la vas empezando a traer de a poquito a lo que viene y a los días que te tocan vivir”, explicó.

El capitan de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis, Javier Frana, se mostró contento con la buena predisposición del marplatense Francisco Comesaña (Foto: Prensa AAT)

Sobre la superficie del MartiniPlaza, Frana reconoció que se encuentra “dentro” de lo esperable, pero señaló un pequeño inconveniente. “Está un poquito inconsistente. Como son unos bloques de madera que se apoyan, hay veces que quedan como lugares con un poquito más de huecos, en otros suena más macizo. Eso hace que la pelota pueda responder de manera más irregular, dependiendo de si pica en un lugar donde está firme o en uno donde está hueco. Pero seguramente lo van a solucionar”, detalló, aunque aclaró que no lo ve como un problema grave.

Frana se mostró muy satisfecho con la incorporación de Francisco Comesaña, quien podría convertirse en el jugador número 91 de la historia argentina en la Copa Davis. “Muy bien, con mucha energía, con ese espíritu, siempre con una sonrisa, con una buena predisposición. Entrenó fantásticamente bien, también muy firme”, comentó. Además, destacó que el joven tenista “no parecía que era su primer entrenamiento viniendo de un viaje que fue bastante largo también”.

Entrada la noche en Groningen, la delegación argentina dio por finalizado su primer día de actividades con la mente puesta en lo que será su primera jornada completa de trabajo. El equipo realizará su doble turno de prácticas este martes, por la mañana (11:00 a 14:00, hora local) y por la tarde (17:00 a 19:00), con la expectativa del arribo de Horacio Zeballos.

