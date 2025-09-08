Se retiró en 1983, vuelve a atajar a los 83 años y sorprende con su destreza: “Maradona fue el único que me eclipsó”

Lamberto Boranga, el arquero que vuelve al fútbol a los 83 años

A los 83 años, Lamberto Boranga, exarquero del fútbol italiano, ha anunciado su regreso a las canchas para disputar un partido oficial con el club Trevi en la Primera División regional de Umbría, según informaron Marca y AS. El encuentro está previsto para octubre de 2025, mes en el que Boranga celebrará su cumpleaños número 83. Su decisión ha generado un notable impacto tanto en el ámbito deportivo como en el público general, por tratarse de un caso excepcional de longevidad y vitalidad en el fútbol profesional.

El regreso de Boranga destaca no solo por su edad, sino también por la motivación que lo impulsa. El veterano portero ha explicado que su objetivo principal es demostrar que la juventud y la energía pueden mantenerse con disciplina y constancia, más allá de lo que indique el calendario. “Jugaré un partido en octubre y luego veremos. No tengo intención de entrar al vestuario y mandar”, declaró Boranga, subrayando que su retorno no busca protagonismo, sino disfrutar nuevamente del juego y transmitir un mensaje sobre la edad y la vitalidad. Los videos con su destreza sin edad se hicieron virales.

La trayectoria de Boranga en el fútbol italiano abarca varias décadas y equipos de renombre. Durante los años 60 y 70, defendió la portería de clubes como Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese y Parma, consolidándose como un referente en la Serie A. Tras colgar los guantes en 1983, Boranga continuó vinculado al deporte, tanto en el fútbol amateur como en el atletismo máster, donde ha cosechado títulos mundiales y europeos en salto de altura y salto de longitud. Su longevidad deportiva lo ha convertido en un caso singular, ya que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, nunca se ha apartado completamente de la actividad física ni del fútbol.

La preparación física y médica de Boranga es otro de los pilares que explican su capacidad para competir a una edad tan avanzada. Además de su experiencia como futbolista, Boranga es cardiólogo y médico deportivo, lo que le ha permitido diseñar rutinas de entrenamiento y hábitos de vida orientados a la salud y el rendimiento. Actualmente, se entrena bajo la supervisión de Marco Bonaiuti, exentrenador de porteros del Inter, y mantiene una rutina diaria que incluye ejercicios específicos para porteros y preparación para competiciones de atletismo máster, como el Campeonato Europeo que se celebrará en Portugal, según detalló Marca.

Su rutina en casa se centra en la fuerza muscular. Trabaja pectorales, bíceps y piernas. (@lamberto.boranga)

En cuanto a sus hábitos, Boranga ha compartido que sigue una dieta equilibrada, evita el tabaco y el alcohol, consume poca carne y prefiere la leche de soja y las barritas energéticas de chocolate para obtener energía. “Un poco de comida, pero la adecuada; nada de alcohol, nada de tabaco, muy poca carne. Solo leche de soja y actividad física, incluyendo sexo. Un desayuno abundante y equilibrado, una barrita energética de chocolate para comer y una cena ligera”, explicó el portero, quien atribuye a estos hábitos su estado físico actual.

Entre las declaraciones más destacadas de Boranga figura su admiración por Diego Armando Maradona, a quien considera el único futbolista capaz de eclipsarlo en su época. “Diego Armando Maradona fue el único que me eclipsó. Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo”, afirmó el italiano. Además, Boranga insiste en que su regreso busca recalcar la diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica: “Lo hago para recalcar que una cosa es la edad biológica y otra la que se ve en el papel. Hasta los 70 fui un león y hay días en los que siento 50 años”, sostuvo.

El impacto mediático de su regreso no ha pasado desapercibido. Boranga reconoce que la visibilidad que genera su caso puede ser beneficiosa para el club Trevi y para el fútbol regional de Umbría. No obstante, mantiene una actitud prudente respecto a sus expectativas en el campo: “Tengo buenas sensaciones, pero no sé si podré jugar todo el partido. No quiero parecer un payaso”, expresó en declaraciones recogidas por AS. Su visión sobre el retiro es clara: nunca se ha considerado completamente alejado del fútbol y, en el ámbito amateur, siente que aún tiene mucho por aportar.

Con una vida dedicada al deporte y una filosofía que desafía los límites convencionales de la edad, Boranga se prepara para volver a defender la portería, convencido de que la pasión y la disciplina pueden prolongar la vitalidad mucho más allá de lo habitual. Para él, el fútbol sigue siendo una vocación que lo acompaña hasta el final.