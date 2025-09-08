Dibu Martínez mostró la intimidad del asado de la Selección y el ritual de bienvenida para un juvenil antes de viajar a Ecuador

Dibu Martínez mostró el asado de la selección antes de viajar a Ecuador

La selección argentina ganó, gustó y goleó frente a Venezuela en el estadio Monumental, en un partido especial porque fue el último por los puntos de Lionel Messi con la camiseta en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Después del 3-0 en casa, el combinado que dirige Scaloni viajará este lunes con destino a Guayaquil para jugar ante Ecuador, en el cierre de la clasificación que lo tiene en la cima con 38 puntos.

Como ya es un clásico en cada concentración, la Albiceleste aprovechó para disfrutar de un buen asado entre todos los integrantes del conjunto nacional y fue Dibu Martínez el que usó su teléfono celular para registrar los cortes a cargo del histórico cocinero Diego Iacovone. “Tiramos la entradita eh, la que a vos te gusta”, le dijo el parrillero al arquero del Aston Villa. “Hay entraña, asado, vacío y matambrito”, agregó mientras el guardametas capturaba las imágenes cerca de las brasas.

“Listo, todo light, todo vegetariano. Todo viene de árbol”, bromeó Martínez antes de enfocar al nutricionista de la selección argentina y a otro de los jugadores que conquistó el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lautaro Martínez, que también estaba atento a la parrilla.

Acto seguido, Martínez también fue el encargado de filmar el ritual que tuvo que hacer uno de los juveniles de la Sub 17 que se sumó al entrenamiento de la mayor y que, como suele ocurrir, tiene que hacer una prenda por su estreno entre los más grandes. Así fue el caso para el joven arquero José Alberto Castelau, que milita en el Real Madrid y ya firmó su primer contrato profesional con el Merengue.

El ritual del joven arquero José Alberto Castelau tras entrenar con la selección mayor de Argentina

El juvenil se perfila a ser uno de los grandes protagonistas del futuro. Nacido en Getafe el 13 de enero de 2009, el joven se destaca en el Cadete B de la Casa Blanca y cuenta con antecedentes en la selección española Sub 15 tras participar de dos amistosos con Italia. El guardametas arribó a Valdebebas desde Parla en la temporada 2017 y ha maravillado a los entrenadores de las canteras madridistas.

En las imágenes, se lo puede ver a Castelau bailando al ritmo de una canción mientras recibe los aplausos y el aliento de los futbolistas, entre los que se puede ver a Nicolás Otamendi.

Este lunes, la Albiceleste afrontará el último entrenamiento antes de viajar con destino a Ecuador para enfrentar al combinado que dirige el argentino Sebastián Beccacece. Tras la conferencia de prensa que brindará el DT (a las 10), el plantel se entrenará a continuación en el predio de la AFA y por la tarde, a las 16, partirá en chárter hacia Guayaquil. ¿Que se sabe de la formación titular de Argentina?

Martínez será titular, pero además de él se esperan retoques en todas las líneas. Según lo definido en las últimas prácticas en Ezeiza, Leonardo Balerdi ocupará el lugar de Cuti Romero (llegó a las dos amarillas) y también podrían modificarse los laterales. ¿Entrarán Acuña y Montiel? Habrá que esperar a las horas previas al duelo contra la Tricolor, ya clasificada a la próxima Copa del Mundo.

En la mitad del campo, el que podría sumarse en lugar de Franco Mastantuono sería Alexis Mac Allister, quien no vio acción ante Venezuela porque su vuelo de conexión a Buenos Aires se retrasó y sólo tuvo una práctica antes del encuentro. En el ataque, por la ausencia del capitán Messi, el que podría ingresar en su lugar sería el Toro Martínez para hacer dupla con Julián Álvarez.

Dibu Martínez celebra el triunfo de la Selección ante Venezuela (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)