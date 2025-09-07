“Un regalo muy especial del próximo Diez”: la sorpresa de Franco Mastantuono en el recital de una banda de rock

Mastantuono en el recital de Las Pastillas del Abuelo

Franco Mastantuono vivió un momento especial fuera de los campos de juego al asistir al recital de Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena de Villa Crespo. El futbolista del Real Madrid aprovechó la jornada libre concedida por el cuerpo técnico de la selección argentina tras el partido de Eliminatorias frente a Venezuela para disfrutar de una de sus bandas favoritas junto a miles de fanáticos.

Durante el espectáculo, la presencia de Mastantuono no pasó inadvertida. El jugador, oriundo de Azul, subió al escenario y compartió unos minutos con Piti Fernández, vocalista del grupo formado en 2002. En medio de la ovación del público que colmó el recinto, el futbolista le entregó al cantante su camiseta de la selección nacional y se retiró rápidamente del escenario. “Es un regalo muy especial del próximo Diez”, expresó Piti Fernández al mostrar la prenda ante la multitud, lo que provocó un aplauso generalizado.

La relación entre Mastantuono y Las Pastillas del Abuelo no es reciente. En mayo de 2025, el exdelantero de River ya había asistido a un show íntimo de la banda en el bar El Quinto Sueño, en Palermo. En aquella ocasión, el futbolista incluso se animó a subir a una tarima y cantar el tema “Ojos de Dragón” junto a los músicos, demostrando su admiración por el grupo.

Franco Mastantuono con el cantante de Las Pastillas del Abuelo

Además, cuando aún era jugador de River Plate, el zurdo realizó un posteo muy especial, justo el día siguiente del recordado tanto de tiro libre que le marcó a Boca Juniors, en el que escribió: "Buenos diaas. Puro rock and roll“, acompañado de la canción “Locura y realidad” y una foto de él celebrando el gol.

“Gracias Franco, querido. Pastillero el muchacho”, fueron las palabras que eligió el cantante para agradecer el gesto del futbolista. Vale recordar que Fernández es uno de los autores de la canción “¿Qué es Dios?“, cuya letra es un homenaje a Diego Armando Maradona.

El posteo de Mastantuono que estuvo musicalizado con "Locura y realidad"

La afinidad de Mastantuono con la música argentina se refleja también en sus preferencias personales. En una entrevista con Gastón Edul, el jugador reveló: “Me regalaron un tocadiscos para mi cumpleaños. Me gusta mucho Joaquín Sabina por mi vieja. Mi viejo es más de Los Redondos, pero a mí me gusta más Soda Stereo”. Durante esa conversación, mostró discos de Guasones, Viejas Locas, Babasónicos, La Beriso y Andrés Calamaro, evidenciando la diversidad de su gusto musical.

Con apenas 18 años, Mastantuono disputó ante la Vinotinto su primer partido como titular en el seleccionado nacional, siendo reemplazado por Nicolás González a los 63 minutos. La ausencia confirmada de Lionel Messi abre la posibilidad de que el joven vuelva a integrar el once inicial dirigido por Lionel Scaloni en el próximo compromiso ante Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto a su desempeño en el Merengue, el juvenil ya lleva disputados 151 minutos, distribuidos en tres partidos, de los cuales fue titular en los últimos dos. El próximo compromiso para el conjunto español será el sábado 13 de septiembre, cuando tenga que enfrentarse a la Real Sociedad por la cuarta fecha de La Liga.

El debut del Real en la Champions League tendrá lugar el martes 16/9, en el Santiago Bernabéu, ante el Olympique de Marsella y es la oportunidad para que Mastantuono sume sus primeros minutos a nivel internacional con la camiseta blanca.