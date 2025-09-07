Deportes

“Un regalo muy especial del próximo Diez”: la sorpresa de Franco Mastantuono en el recital de una banda de rock

El juvenil fue a ver a Las Pastillas del Abuelo y le obsequió una camiseta de la selección argentina al cantante Piti Fernández

Guardar
Mastantuono en el recital de Las Pastillas del Abuelo

Franco Mastantuono vivió un momento especial fuera de los campos de juego al asistir al recital de Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena de Villa Crespo. El futbolista del Real Madrid aprovechó la jornada libre concedida por el cuerpo técnico de la selección argentina tras el partido de Eliminatorias frente a Venezuela para disfrutar de una de sus bandas favoritas junto a miles de fanáticos.

Durante el espectáculo, la presencia de Mastantuono no pasó inadvertida. El jugador, oriundo de Azul, subió al escenario y compartió unos minutos con Piti Fernández, vocalista del grupo formado en 2002. En medio de la ovación del público que colmó el recinto, el futbolista le entregó al cantante su camiseta de la selección nacional y se retiró rápidamente del escenario. “Es un regalo muy especial del próximo Diez”, expresó Piti Fernández al mostrar la prenda ante la multitud, lo que provocó un aplauso generalizado.

La relación entre Mastantuono y Las Pastillas del Abuelo no es reciente. En mayo de 2025, el exdelantero de River ya había asistido a un show íntimo de la banda en el bar El Quinto Sueño, en Palermo. En aquella ocasión, el futbolista incluso se animó a subir a una tarima y cantar el tema “Ojos de Dragón” junto a los músicos, demostrando su admiración por el grupo.

Franco Mastantuono con el cantante de Las Pastillas del Abuelo

Además, cuando aún era jugador de River Plate, el zurdo realizó un posteo muy especial, justo el día siguiente del recordado tanto de tiro libre que le marcó a Boca Juniors, en el que escribió: "Buenos diaas. Puro rock and roll“, acompañado de la canción “Locura y realidad” y una foto de él celebrando el gol.

“Gracias Franco, querido. Pastillero el muchacho”, fueron las palabras que eligió el cantante para agradecer el gesto del futbolista. Vale recordar que Fernández es uno de los autores de la canción “¿Qué es Dios?“, cuya letra es un homenaje a Diego Armando Maradona.

El posteo de Mastantuono que
El posteo de Mastantuono que estuvo musicalizado con "Locura y realidad"

La afinidad de Mastantuono con la música argentina se refleja también en sus preferencias personales. En una entrevista con Gastón Edul, el jugador reveló: “Me regalaron un tocadiscos para mi cumpleaños. Me gusta mucho Joaquín Sabina por mi vieja. Mi viejo es más de Los Redondos, pero a mí me gusta más Soda Stereo”. Durante esa conversación, mostró discos de Guasones, Viejas Locas, Babasónicos, La Beriso y Andrés Calamaro, evidenciando la diversidad de su gusto musical.

Con apenas 18 años, Mastantuono disputó ante la Vinotinto su primer partido como titular en el seleccionado nacional, siendo reemplazado por Nicolás González a los 63 minutos. La ausencia confirmada de Lionel Messi abre la posibilidad de que el joven vuelva a integrar el once inicial dirigido por Lionel Scaloni en el próximo compromiso ante Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto a su desempeño en el Merengue, el juvenil ya lleva disputados 151 minutos, distribuidos en tres partidos, de los cuales fue titular en los últimos dos. El próximo compromiso para el conjunto español será el sábado 13 de septiembre, cuando tenga que enfrentarse a la Real Sociedad por la cuarta fecha de La Liga.

El debut del Real en la Champions League tendrá lugar el martes 16/9, en el Santiago Bernabéu, ante el Olympique de Marsella y es la oportunidad para que Mastantuono sume sus primeros minutos a nivel internacional con la camiseta blanca.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoReal MadridLas Pastillas del Abuelodeportes-argentina

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz le gana 2-1 a Jannik Sinner en la final del US Open

El español y el italiano se miden en la definición del último Grand Slam del calendario ATP. Transmiten ESPN y Disney+

Carlos Alcaraz le gana 2-1

Las perlitas de las Eliminatorias UEFA: del la chance que falló Lamine Yamal en la goleada de España al “susto” de Alemania

La Furia Roja tuvo una actuación deslumbrante y despachó 6-0 a Turquía, mientras que los teutones destrabaron el trámite sobre el final ante Irlanda del Norte

Las perlitas de las Eliminatorias

El esperanzador mensaje de Franco Colapinto sobre su futuro con Alpine en la Fórmula 1

El corredor argentino se expresó en sus redes sociales y compartió un posteo que ilusionó a sus fanáticos

El esperanzador mensaje de Franco

“Todos eran Messi”: la sorprendente confesión de un jugador brasileño sobre la histórica derrota frente a Argentina

Wesley, quien fue titular la noche en la que la Albiceleste se impuso por 4-1, reveló el padecimiento de su equipo

“Todos eran Messi”: la sorprendente

Fantino contó el silencioso gesto que tuvo Cavani para salvar la vida de la hija de un periodista: “Esa es la grandeza”

En las redes sociales se viralizó una historia que tiene como protagonista al goleador de Boca. Las imágenes

Fantino contó el silencioso gesto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Convocatoria a las urnas y

Convocatoria a las urnas y gestos de campaña: qué dijeron los principales candidatos tras votar

Los principales dirigentes de Fuerza Patria todavía no llegaron al búnker en La Plata

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

La Libertad Avanza se reúne en el búnker y aguarda con cautela los resultados de las elecciones

De cuánto es la multa por no haber votado en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
Miles de seguidores de Bolsonaro

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

En medio de las tensiones con la dictadura de Maduro, Guyana prometió colaborar con sus socios para combatir el narcotráfico

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

TELESHOW
Lanzaron el primer trailer de

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”

Juana Viale sorprendió con un look primaveral en su programa: rayas irregulares, lunares y motivos florales

Elecciones Buenos Aires 2025: así votaron los famosos en las urnas

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro juntos: el detalle oculto en una foto que alertó a sus seguidores